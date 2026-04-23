Συναγερμός στην Τεχεράνη: Ενεργοποιήθηκε η αεράμυνα, αναφορές για εκρήξεις

Τα ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων Nour News και Mehr ανέφεραν ότι συστοιχίες αεράμυνας ενεργοποιήθηκαν σε τμήματα της Τεχεράνης, χωρίς να δώσουν λεπτομέρειες για την αιτία ή να αναφέρουν τυχόν περιστατικά.

Ξεχωριστά, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr ανέφερε ότι ακούστηκαν συστήματα αεράμυνας να εμπλέκονται με αυτό που περιγράφηκε ως «εχθρικοί στόχοι» σε περιοχές της Τεχεράνης.

Το Mehr έδειξε επίσης ένα βίντεο με αρκετές λάμψεις στον νυχτερινό ουρανό πάνω από τη δυτική Τεχεράνη, λέγοντας ότι το υλικό τραβήχτηκε από μια φιλοκυβερνητική συγκέντρωση.

