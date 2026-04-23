ΠΕΜΠΤΗ 23.04.2026 19:35
Το Ισραήλ έτοιμο να συνεχίσει τον πόλεμο με το Ιράν – «Περιμένουμε το πράσινο φως από τις ΗΠΑ»

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κατζ, δήλωσε την Πέμπτη ότι το Ισραήλ είναι έτοιμο να επαναλάβει τον πόλεμο με το Ιράν και περιμένει το «πράσινο φως» από τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με δήλωση που έλαβε χώρα μετά από αξιολόγηση ασφαλείας.

«Περιμένουμε το πράσινο φως από τις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο Κατζ, «πρωτίστως για να ολοκληρώσουμε την εξάλειψη της οικογένειας Χαμενεΐ και να σπρώξουμε το Ιράν πίσω σε μια σκοτεινή εποχή. Αυτή τη φορά, η επίθεση θα είναι διαφορετική και πολύ πιο θανατηφόρα, καταφέρνοντας καταστροφικά πλήγματα στα πιο ευαίσθητα σημεία — τέτοια που θα ταράξουν και θα υπονομεύσουν τα ίδια τα θεμέλιά του».

Ο Κατζ πρόσθεσε ότι ο στρατός είναι έτοιμος τόσο για αμυντικές όσο και για επιθετικές επιχειρήσεις και ότι «οι στόχοι έχουν μαρκαριστεί».

Ο υπουργός κατηγόρησε το ιρανικό καθεστώς ότι διατηρεί την εξουσία μέσω εσωτερικής καταστολής, μέσω των Φρουρών της Επανάστασης και των πολιτοφυλακών Basij, ενώ παράλληλα καταφεύγει σε «ενεργειακό εκβιασμό» χειραγωγώντας τις παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου. Σύμφωνα με τον ίδιο, το ιρανικό καθεστώς είναι αποδυναμωμένο, οι ηγέτες του «κρυμμένοι σε σήραγγες», ανίκανοι να συντονίσουν αποτελεσματικά τις αποφάσεις τους, παρά τη ρητορική τους περί νίκης.

Διαβάστε επίσης:

Τρόμος στη Νέα Υόρκη: 14χρονος ξυλοκόπησε βάναυσα 15χρονη επειδή δεν του έδωσε τον αριθμό της (Video)

Ιατρικά δεδομένα 500.000 Βρετανών βγήκαν στο σφυρί μέσω του κινεζικού ιστοτόπου Alibaba

Πούτιν: Η Ρωσία θα υπερασπιστεί τα συμφέροντά της στην Αρκτική

Κρήτη: ΙΧ συγκρούστηκε με τράκτορα – Απεγκλωβίστηκε βαριά τραυματισμένος ο οδηγός του αυτοκινήτου (Photos/Video)

«Μου έλεγε ότι θέλει να πάει στο μοναστήρι του Αγίου Παΐσιου» – Οι κινήσεις του 40χρονου μετά τη δολοφονία της Ελευθερίας 

Τέμπη: Εξώδικο του Χρήστου Τηλκερίδη προς την «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε.» για το υλικό από τις κάμερες της εταιρείας

Τρόμος στη Νέα Υόρκη: 14χρονος ξυλοκόπησε βάναυσα 15χρονη επειδή δεν του έδωσε τον αριθμό της (Video)

«Χρυσό διαζύγιο» Παναθηναϊκού-Μπενίτεθ: Οι ρήτρες, τα εκατομμύρια και η επόμενη μέρα

Το σχόλιο της Κοβέσι για τους πολιτικούς που προκάλεσε το γέλιο του κοινού στο Φόρουμ των Δελφών (video)

Η Κοβέσι έληξε άδοξα την κυβερνητική «στάση»: «Τους Εισαγγελείς τους ορίζουμε εμείς, όποιος διαφωνεί ας πάει στο… Λουξεμβούργο»   

Γαλάζια αναδίπλωση στη Βουλή, υποτονικά για Μητσοτάκη στους Δελφούς, ανυπόμονοι Συριζαίοι και νέα πρόσωπα για Τσίπρα, η λέξη κλειδί για το κόμμα  Καρυστιανού  

Βενιζέλος από Δελφούς: «Διόρθωσε» την Κοβέσι, άδειασε θεαματικά την κυβέρνηση – Ο φαρμακερός υπαινιγμός για Μητσοτάκη

