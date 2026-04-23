Το Ισραήλ έτοιμο να συνεχίσει τον πόλεμο με το Ιράν – «Περιμένουμε το πράσινο φως από τις ΗΠΑ»

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κατζ, δήλωσε την Πέμπτη ότι το Ισραήλ είναι έτοιμο να επαναλάβει τον πόλεμο με το Ιράν και περιμένει το «πράσινο φως» από τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με δήλωση που έλαβε χώρα μετά από αξιολόγηση ασφαλείας.

«Περιμένουμε το πράσινο φως από τις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο Κατζ, «πρωτίστως για να ολοκληρώσουμε την εξάλειψη της οικογένειας Χαμενεΐ και να σπρώξουμε το Ιράν πίσω σε μια σκοτεινή εποχή. Αυτή τη φορά, η επίθεση θα είναι διαφορετική και πολύ πιο θανατηφόρα, καταφέρνοντας καταστροφικά πλήγματα στα πιο ευαίσθητα σημεία — τέτοια που θα ταράξουν και θα υπονομεύσουν τα ίδια τα θεμέλιά του».

Ο Κατζ πρόσθεσε ότι ο στρατός είναι έτοιμος τόσο για αμυντικές όσο και για επιθετικές επιχειρήσεις και ότι «οι στόχοι έχουν μαρκαριστεί».

Ο υπουργός κατηγόρησε το ιρανικό καθεστώς ότι διατηρεί την εξουσία μέσω εσωτερικής καταστολής, μέσω των Φρουρών της Επανάστασης και των πολιτοφυλακών Basij, ενώ παράλληλα καταφεύγει σε «ενεργειακό εκβιασμό» χειραγωγώντας τις παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου. Σύμφωνα με τον ίδιο, το ιρανικό καθεστώς είναι αποδυναμωμένο, οι ηγέτες του «κρυμμένοι σε σήραγγες», ανίκανοι να συντονίσουν αποτελεσματικά τις αποφάσεις τους, παρά τη ρητορική τους περί νίκης.

