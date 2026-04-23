ΠΕΜΠΤΗ 23.04.2026 19:35
23.04.2026 19:14

Τρόμος στη Νέα Υόρκη: 14χρονος ξυλοκόπησε βάναυσα 15χρονη επειδή δεν του έδωσε τον αριθμό της (Video)

Ένα σοκαριστικό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων εκτυλίχθηκε στους δρόμους της Νέας Υόρκης, προκαλώντας αποτροπιασμό. Σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, ένας 14χρονος επιτέθηκε με πρωτοφανή αγριότητα σε μια 15χρονη κοπέλα στο ανατολικό Χάρλεμ, όταν εκείνη απέρριψε το φλερτ του και αρνήθηκε να του δώσει τα στοιχεία επικοινωνίας της.

Το περιστατικό έλαβε χώρα το μεσημέρι της περασμένης Δευτέρας, αμέσως μετά τη λήξη των μαθημάτων, στη διασταύρωση της 3ης Λεωφόρου με την οδό 107. Οπτικό υλικό που ήρθε στο «φως» της δημοσιότητας μέσω των social media καταγράφει την κλιμάκωση της έντασης. Ο ανήλικος δράστης φαίνεται να παρεμποδίζει την πορεία του κοριτσιού προς τη διάβαση πεζών, ενώ την απειλεί ευθέως.

«Θα σε σπάσω στο ξύλο αυτή τη στιγμή», ακούγεται να λέει ο έφηβος, την ώρα που οι παρευρισκόμενοι φίλοι του τον παρότρυναν να προχωρήσει στην πράξη.

Όταν η 15χρονη επιχείρησε να διαφύγει, ο δράστης την ακινητοποίησε με αυταρχικό ύφος, δίνοντάς της την εντολή: «Στάσου ακριβώς εδώ». Παρά τις προσπάθειές της να τον αποφύγει, εκείνος τη σπρώχνει πίσω, με την κοπέλα να αντιδρά φωνάζοντάς του «Φύγε από μπροστά μου, μ…», προσπαθώντας να συνεχίσει τη διαδρομή της.

Στη συνέχεια η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο, με τον 14χρονο να αρπάζει βίαια την κοπέλα, να τη σηκώνει και να τη ρίχνει με δύναμη στο τσιμέντο. Ενώ το θύμα βρισκόταν ανήμπορο στο έδαφος, ο δράστης την πάτησε στο κεφάλι πριν τραπεί σε φυγή.

Η ανήλικη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο του Χάρλεμ με ασθενοφόρο, έχοντας υποστεί διάσειση. Οι θεράποντες ιατροί αναφέρουν πως η υγεία της είναι σταθερή.

Οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν άμεσα στη σύλληψη του 14χρονου, στον οποίο απαγγέλθηκαν κατηγορίες για βιαιοπραγία. Η συνέχεια της υπόθεσης αναμένεται την Πέμπτη, οπότε και ο κατηγορούμενος θα οδηγηθεί ενώπιον του δικαστηρίου.

