ΠΕΜΠΤΗ 23.04.2026 19:35
23.04.2026 17:50

Πούτιν: Η Ρωσία θα υπερασπιστεί τα συμφέροντά της στην Αρκτική

Η Ρωσία θα υπερασπιστεί τα συμφέροντα της στην Αρκτική, δήλωσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν μιλώντας σε κυβερνητική σύσκεψη.

Ο Πούτιν είπε επίσης ότι η Βόρεια Θαλάσσια Διαδρομή – ένα ναυτικό πέρασμα μέσω της Αρκτικής- αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία εν μέσω παγκόσμιων αναταραχών, συμπεριλαμβανομένης της αστάθειας στη Μέση Ανατολή

Για λόγους ασφαλείας οι διακοπές στο ρωσικό ίντερνετ

Ο Ρώσος πρόεδρος αναφέρθηκε και στις διακοπές στο ίντερνετ στη χώρα τονίζοντας ότι οι αναταραχές στις υπηρεσίες παρόχων του ίντερνετ στην Ρωσία ήταν αναγκαίες για λόγους ασφαλείας.

Ο Πούτιν δήλωσε ότι πρέπει παρόλα αυτά να διασφαλιστεί η λειτουργία σημαντικών υπηρεσιών διαδικτύου.

Οι αρχές είχαν διακόψει το ίντερνετ στην Μόσχα για περίπου τρεις εβδομάδες τον περασμένο μήνα ενώ συστηματικά το μπλοκάρουν οπουδήποτε, επικαλούμενες τον κίνδυνο των ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) τα οποία το χρησιμοποιούν για να καθοδηγήσουν τις επιθέσεις.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB), ο κύριος διάδοχος της σοβιετικής KGB, έχει την αρμοδιότητα για την εσωτερική ασφάλεια.

