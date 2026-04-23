ΠΕΜΠΤΗ 23.04.2026 19:34
23.04.2026 18:04

Ιατρικά δεδομένα 500.000 Βρετανών βγήκαν στο σφυρί μέσω του κινεζικού ιστοτόπου Alibaba

Τα ιατρικά δεδομένα 500.000 προσώπων προσφέρθηκαν, προσωρινά, προς πώληση σε έναν ιστότοπο που ανήκει στην κινεζική εταιρεία διαδικτυακών πωλήσεων Alibaba, ανέφεραν σήμερα η βάση βιοϊατρικών δεδομένων για ερευνητικούς σκοπούς UK Biobank και η βρετανική κυβέρνηση, διευκρινίζοντας ότι δεν επρόκειτο ούτε για διαρροή ούτε για κυβερνοεπίθεση.

«Πρόκειται για νόμιμη λήψη των δεδομένων από νόμιμους, πιστοποιημένους οργανισμούς. Και εκεί έγκειται το πρόβλημα», είπε στο κοινοβούλιο ο Ίαν Μάρεϊ, υφυπουργός Τεχνολογίας, υπογραμμίζοντας ότι διαπιστώθηκε πως «τρία (κινεζικά) ερευνητικά κέντρα κατέβασαν ορισμένα σύνολα δεδομένων» και πλέον η πρόσβασή τους στο σύστημα έχει ανασταλεί.

«Ο τρόπος με τον οποίο αυτά τα δεδομένα κατέληξαν από τα εν λόγω ιδρύματα στον ιστότοπο Alibaba δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί», πρόσθεσε.

Τα ιατρικά δεδομένα ήταν ανώνυμα και ανήκουν σε μισό εκατομμύριο Βρετανούς εθελοντές. Προήλθαν από μια βάση δεδομένων της UK Biobank που η εταιρεία έχει θέσει στη διάθεση ερευνητών. Ο γενικός διευθυντής της, ο Ρόρι Κόλινς, εξήγησε ότι ο οργανισμός ανακάλυψε την περασμένη εβδομάδα «μικρές αγγελίες» που πρόσφεραν πρόσβαση στα δεδομένα αυτά «τα οποία δεν περιείχαν καμία προσωπική πληροφορία» που να οδηγεί στην ταυτοποίηση ατόμων.

«Με την υποστήριξη των κυβερνήσεων της Βρετανίας και της Κίνας, το Alibaba κατάργησε γρήγορα τις αγγελίες, προτού γίνει η παραμικρή πώληση», διαβεβαίωσε. Η πρόσβαση στην πλατφόρμα της UK Biobank έχει προς το παρόν ανασταλεί.

Σύμφωνα με τον Μάρεϊ, υπήρχαν τρεις αγγελίες και τουλάχιστον η μία από αυτές αφορούσε τα ιατρικά δεδομένων και των 500.000 εθελοντών. «Η Biobank μας διαβεβαίωσε ότι τα δεδομένα δεν περιείχαν ούτε ονόματα, ούτε διευθύνσεις, ούτε αριθμούς τηλεφώνων των συμμετεχόντων», υπογράμμισε. Ενδέχεται όμως να περιείχαν το φύλο, την ηλικία, την ημερομηνία γέννησης, την κοινωνικοοικονομική κατάσταση και τις καθημερινές συνήθειες των ανθρώπων αυτών.

