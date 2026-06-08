Το οικογενειακό SUV που ξεκινά από 19.950 ευρώ και έχει 7 χρόνια εγγύηση – Ποιο είναι;

Το οικογενειακό SUV της MG ξεκινά κάτω από τις 20.000 ευρώ και προσφέρεται με κινητήρες ισχύος έως 197 ίππους και με 7 χρόνια εγγύηση.

Το MG ZS Max αποτελεί ένα δυνατό χαρτί στην κατηγορία των C-SUV, ποντάροντας σε ένα πακέτο που έχει ξεκάθαρο εμπορικό νόημα για την ελληνική αγορά. Η συνταγή του είναι απλή αλλά ουσιαστική. Μεγάλες διαστάσεις, πρακτικό εσωτερικό, πλήρης εξοπλισμός, υβριδική τεχνολογία με υψηλή ισχύ και μια βασική βενζινοκίνητη έκδοση που κατεβάζει αισθητά το σημείο εισόδου.

Αυτό είναι και το πιο ενδιαφέρον στοιχείο του μοντέλου. Η MG δεν τοποθετεί το ZS Max μόνο ως μια ακόμη πρόταση στην υπερπλήρη κατηγορία των οικογενειακών SUV, αλλά ως ένα αυτοκίνητο που προσπαθεί να καλύψει δύο πολύ διαφορετικά κοινά. Από τη μία εκείνους που αναζητούν χαμηλότερη τιμή αγοράς, από την άλλη όσους θέλουν ένα πλήρως υβριδικό σύνολο με καλές επιδόσεις και χαμηλή κατανάλωση.

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