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08.06.2026 10:20

Οδηγός: Πώς ελέγχω τα λάδια στο αυτοκίνητο μου σωστά και με ασφάλεια

08.06.2026 10:20
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Τι είναι ο δείκτης λαδιού, πως μετράμε τη στάθμη και πως το χρώμα των λιπαντικών αποτελεί ένδειξη για την «υγεία» του κινητήρα σου.

Ο τακτικός έλεγχος της στάθμης και της κατάστασης των λιπαντικών του κινητήρα είναι από τις βασικότερες και πιο απλές διαδικασίες που μπορεί να κάνει μόνος του ένας οδηγός, χωρίς εργαλεία και χωρίς τεχνικές γνώσεις.

Ο έλεγχος λαδιών όχι μόνο προστατεύει τον κινητήρα από φθορά, αλλά και σου δίνει ενδείξεις για πιθανές βλάβες και φθορές του αυτοκινήτου, πριν αυτές γίνουν σοβαρές.

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