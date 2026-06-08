Πώς θα κλείνουμε απογευματινά ραντεβού με γιατρό στα νοσοκομεία από την 1η Ιουλίου

Μέσω της εθνικής τηλεφωνικής γραμμής 1566, της εφαρμογής MyHealth App και της ιστοσελίδας finddoctors.gov.gr οι πολίτες θα μπορούν να κλείνουν ραντεβού σε απογευματινά ιατρεία από την 1η Ιουλίου.

Κάθε ραντεβού θα διαρκεί τουλάχιστον 10 λεπτά, ο προγραμματισμός θα είναι για τέσσερις μήνες και από την 1η Ιουλίου θα πρέπει να αναρτώνται στην ειδική πλατφόρμα της ΗΔΥΚΑ.

Τα παραπάνω επισημαίνονται, μεταξύ άλλων, σε εγκύκλιο του υφυπουργού Υγείας Μάριου Θεμιστοκλέους, με θέμα «Συμμετοχή ιατρών στην ολοήμερη λειτουργία των Νοσοκομείων (Απογευματινά Ιατρεία) – Προγραμματισμός απογευματινών ραντεβού πολιτών».

Το κόστος

Υπενθυμίζεται ότι το κόστος για ένα απογευματινό ραντεβού σε δημόσιο νοσοκομείο κυμαίνεται από 36 ευρώ έως 64 ευρώ, ανάλογα με τον βαθμό του ιατρού:

Επιμελητής Β’: 36 ευρώ

Επιμελητής Α’: 48 ευρώ

Διευθυντής: 60 ευρώ

Συντονιστής Διευθυντής: 64 ευρώ.

Στην εγκύκλιο, αναφέρονται αναλυτικά τα ακόλουθα:

Στο πλαίσιο λειτουργίας των Νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) πέραν του τακτικού ωραρίου, τα απογευματινά ραντεβού με ιατρούς του Νοσοκομείου πραγματοποιούνται με σκοπό:

την ενίσχυση της πρόσβασης των πολιτών σε εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας,

τη μείωση των χρόνων αναμονής και

την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του ιατρικού δυναμικού των Νοσοκομείων.

Τα Απογευματινά Ιατρεία στελεχώνονται από ειδικευμένους ιατρούς του ΕΣΥ και πανεπιστημιακούς ιατρούς, που κατέχουν τίτλο ειδικότητας και εργάζονται σε πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια ή μονάδες που είναι εγκατεστημένες σε νοσηλευτικά ιδρύματα που ανήκουν στο ΕΣΥ, σύμφωνα με τον προγραμματισμό της ιατρικής υπηρεσίας και τις αποφάσεις της διοίκησης κάθε νοσοκομείου.

Η λειτουργία τους πραγματοποιείται πέραν του τακτικού ωραρίου και σύμφωνα με τις προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας περί ολοήμερης λειτουργίας.

Τα Απογευματινά Ιατρεία λειτουργούν σε νοσοκομεία για την παροχή πρωτοβάθμιας περίθαλψης προσφέροντας οργανωμένες ιατρικές υπηρεσίες σε ασθενείς που χρειάζονται:

ιατρική εξέταση από ιατρό ειδικότητας,

διάγνωση και παρακολούθηση ασθενειών,

συνταγογράφηση φαρμάκων και παρακλινικών εξετάσεων,

ιατρικές γνωματεύσεις και επανεξέταση έπειτα από νοσηλεία ή επέμβαση, χωρίς να απαιτείται νοσηλεία.

Οι εν λόγω ιατροί δύναται να πλαισιώνονται από ειδικευόμενο ιατρό που λειτουργεί πάντοτε υπό την άμεση επίβλεψη του υπεύθυνου ειδικευμένου ιατρού κατ’ εντολή του οποίου και ενεργούν.

Σε κάθε περίπτωση οι ιατροί που συμμετέχουν στη λειτουργία των Απογευματινών Ιατρείων των Νοσοκομείων, θα πρέπει:

Να παρέχουν την κατάλληλη ιατρική φροντίδα υψηλού επιπέδου με σεβασμό στα δικαιώματα του ασθενούς – λήπτη υπηρεσιών υγείας.

Να συμμορφώνονται με την κείμενη νομοθεσία και τον κώδικα ιατρικής δεοντολογίας (ν. 3418/2005).

Να τηρούν τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του νοσοκομείου και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες της διοίκησης, της ιατρικής υπηρεσίας και της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας.

Να τηρούν τις σχετικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση εργασίας τους με το Νοσοκομείο.

Να τηρούν τους ηλεκτρονικούς ιατρικούς φακέλους των ασθενών.

Προγραμματισμός των ραντεβού και διάρκεια ραντεβού

Συμπληρωματικά θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

Ο προγραμματισμός των διαθέσιμων απογευματινών ραντεβού θα πραγματοποιείται στο τέλος κάθε μήνα και θα καλύπτει τουλάχιστον τις επόμενες 120 ημερολογιακές ημέρες (τέσσερις μήνες).

Η διάρκεια κάθε ραντεβού ορίζεται τουλάχιστον σε 10 λεπτά.

Από 1η Ιουλίου 2026, όλα τα διαθέσιμα απογευματινά ραντεβού θα αναρτώνται υποχρεωτικά στην ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα προγραμματισμού ραντεβού της ΗΔΥΚΑ ΜΑΕ, προς διασφάλιση της διαφάνειας, της ισότιμης πρόσβασης των πολιτών και της δυνατότητας ελέγχου.

Τα νοσοκομεία θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τον χρονοπρογραμματισμό των προγραμμάτων των διαθέσιμων απογευματινών ραντεβού έως την 15η Ιουνίου 2026.

Δωρεάν η κλήση

Οι πολίτες, από 1η Ιουλίου 2026, θα μπορούν να κλείνουν ραντεβού σε Απογευματινό Ιατρείο χωρίς κόστος μέσω:

της εθνικής τηλεφωνικής γραμμής 1566,

της εφαρμογής MyHealth App,

της ιστοσελίδας finddoctors.gov.gr.

Οι πολίτες θα συνεχίσουν να έχουν τη δυνατότητα να προγραμματίζουν ραντεβού είτε τηλεφωνικά με τη δομή, είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία. Τα αντίστοιχα ραντεβού θα δεσμεύονται στην πλατφόρμα της ΗΔΥΚΑ ΜΑΕ.

Δείτε ολόκληρη την εγκλύκλιο:

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