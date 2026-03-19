ΠΕΜΠΤΗ 19.03.2026 16:25
Ρίτα Μελά

19.03.2026 15:19

Γεωργιάδης: «Με το MyHealth app βρίσκεις ακόμα και σήμερα δωρεάν ραντεβού σε οποιαδήποτε ιατρική ειδικότητα»

19.03.2026 15:19
Με την ηλεκτρονική εφαρμογή MyHealth app οι πολίτες μπορούν να κλείσουν δωρεάν ραντεβού, ακόμα και σήμερα,  σε οποιαδήποτε ιατρική ειδικότητα επιθυμούν, στα δημόσια νοσοκομεία, στα Κέντρα Υγείας αλλά και σε συμβεβλημένους γιατρούς με τον ΕΟΠΥΥ.

Τα παραπάνω υπογράμμισε σήμερα ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, απαντώντας σε καταγγελίες πολιτών για δυσκολίες πρόσβασης μέσω της τηλεφωνικής γραμμής 1566. 

Ο κ. Γεωργιάδης σε συνέντευξη του σήμερα το πρωί στο MEGA, ανέφερε ότι η πρόσβαση σε δωρεάν ραντεβού με ειδικευμένους γιατρούς στην Ελλάδα είναι από τις ευκολότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμη και σε απαιτητικές ειδικότητες, όπως η γαστρεντερολογία.

Μάλιστα απαντώντας  σε συγκεκριμένη καταγγελία ασφαλισμένης, η οποία δεν έβρισκε διαθέσιμο ραντεβού μέσω του 1566, ο υπουργός παραδέχτηκε ότι στο παρελθόν υπήρχαν μεγάλες καθυστερήσεις, ωστόσο σήμερα έχει σημειωθεί τεραστία πρόοδος στο ΕΣΥ. Όπως ανέφερε, πλέον οι πολίτες μπορούν να κλείσουν δωρεάν ραντεβού είτε με συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ είτε σε δημόσια νοσοκομεία ή Κέντρα Υγείας ακόμη και την ίδια ημέρα.

«Στην Ελλάδα η πρόσβαση σε δωρεάν ραντεβού με ειδικευμένο γιατρό – και να ξέρετε ότι ο γαστρεντερολόγος είναι από τις δύσκολες ειδικότητες, δεν είναι από τις εύκολες – είναι η ευκολότερη και στα 27 κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης», όπως είπε χαρακτηριστικά. Και για του λόγου το αληθές πραγματοποίησε σε ζωντανή σύνδεση αναζήτηση μέσω της εφαρμογής MyHealth, παρουσιάζοντας τα διαθέσιμα ραντεβού με την ειδικότητας του γαστρεντερολόγου στα νοσοκομεία όπως ο «Άγιος Σάββας», το «Κωνσταντοπούλειο» και η «Αγία Όλγα» λέγοντας χαρακτηριστικά σε ορισμένες περιπτώσεις υπήρχαν διαθέσιμα ραντεβού ακόμα και σήμερα. 

Σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη περισσότερα από δύο εκατομμύρια ραντεβού έχουν ήδη κλειστεί μέσω της γραμμής 1566, με το ποσοστό ικανοποίησης των πολιτών να φτάνει το 75%, βάσει έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Ο ίδιος κάλεσε τους πολίτες που δεν έχουν ακόμα την εφαρμογή να την κατεβάσουν στο κινητό τους ώστε να μπορούν ανά πάσα στιγμή να βρίσκουν και να κλείνουν ραντεβού χωρίς καθυστερήσεις.Ο ίδιος αναγνώρισε ότι ενδέχεται να υπάρχουν επιμέρους προβλήματα, ωστόσο, όπως τόνισε, αυτά δεν αποτυπώνουν τη συνολική εικόνα του συστήματος.
Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι μέσα στους επόμενους δύο μήνες η εφαρμογή MyHealthθα ενισχυθεί με δύο νέα εργαλεία: την ενσωμάτωση ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων και έναν ψηφιακό βοηθό, με στόχο τη διευκόλυνση των πολιτών και την περαιτέρω βελτίωση της πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας.

Διαβάστε επίσης

ΕΟΠΥΥ: «Προσοχή στα κακόβουλα SMS με το λογότυπο του ΕΟΠΥΥ- Επιτήδειοι προσπαθούν να σας κλέψουν»

Ακτιβιστές: «Η βρετανική κυβέρνηση παίζει “ρώσικη ρουλέτα” με τους νέους επειδή δεν προσφέρει σε όλους το εμβόλιο για μηνιγγίτιδα Β»

Νέα έρευνα για τον καρκίνο του μαστού: Εξατομικευμένη πρόληψη ανάλογα με το βιολογικό προφίλ κάθε γυναίκας

stena ormouz ploia – new

Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία και Ιαπωνία δηλώνουν «έτοιμες να συμβάλλουν» στην ασφάλεια του Ορμούζ

Pavlos-Geroulanos
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Γερουλάνος: «Ελπίζω πως δεν είναι οριστικό το αντίο του Οδυσσέα στη Βουλή – Οι 13 βουλευτές που έδωσαν το «παρών» στην ομιλία Κωνσταντινόπουλου

adv
ADVERTORIAL

Εκπαιδευτικά προγράμματα στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» – Απρίλιος 2026

1 (1)
ADVERTORIAL

Instant Win: Η νέα εμπειρία διασκέδασης βρίσκεται στα καταστήματα Allwyn και μοιράζει στη στιγμή έως 500 ευρώ σε χιλιάδες τυχερούς

rt dimosiografos livanow piravlos
ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Σοκαριστικό βίντεο από τη στιγμή που ισραηλινός πύραυλος πέφτει δίπλα σε ρεπόρτερ του RT – Το unfair ουκρανικού δικτύου

stegastika daneia 77- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο δικαστικό «φρένο» στην αυθαιρεσία των funds – Προστασία των δανειοληπτών του νόμου Κατσέλη

xristos pappous dimarxow fylis – new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σάλος με την ατάκα του Δημάρχου Φυλής: «Μόνο ένας μ@λ@κ@ς μπορεί να λέει, φαντάσου τι θα γίνει αν έρθουν τα Logistics στα Λιόσια»

overnight_oats
CUCINA POVERA

Ολονύχτια βρώμη σοκολάτας (νηστίσιμη)

jumbo 665- new
BUSINESS

Ciao… ΜΠΕΛΑ: Οι επιπτώσεις των πολέμων στα Jumbo, ο ρόλος της Κίνας και το μέλλον της αυτοκρατορίας του Απόστολου Βακάκη

dendias- pierrakakis- zaxariadis- markogiannaki – new
ΚΑΛΧΑΣ

Το μυστήριο με τη νέα δικογραφία για ΟΠΕΚΕΠΕ, το δίδυμο Δένδιας – Πιερρακάκης, η παραπομπή Ζαχαριάδη με στόχο… Τσίπρα και ο Πάρις κόντρα στην Όλγα    

ΠΕΜΠΤΗ 19.03.2026 16:23
stena ormouz ploia – new

Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία και Ιαπωνία δηλώνουν «έτοιμες να συμβάλλουν» στην ασφάλεια του Ορμούζ

Pavlos-Geroulanos
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Γερουλάνος: «Ελπίζω πως δεν είναι οριστικό το αντίο του Οδυσσέα στη Βουλή – Οι 13 βουλευτές που έδωσαν το «παρών» στην ομιλία Κωνσταντινόπουλου

adv
ADVERTORIAL

Εκπαιδευτικά προγράμματα στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» – Απρίλιος 2026

1 / 3