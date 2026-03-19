ΠΕΜΠΤΗ 19.03.2026 14:37
Ρίτα Μελά ΡΙΤΑ ΜΕΛΑ

19.03.2026 13:00

ΕΟΠΥΥ: «Προσοχή στα κακόβουλα SMS με το λογότυπο του ΕΟΠΥΥ- Επιτήδειοι προσπαθούν να σας κλέψουν»

sms-apates

Δεν έχουν τέλος τα παραπλανητικά μηνύματά (SMS) επιτηδείων που χρησιμοποιούν  το λογότυπο του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), με σκοπό να εξαπατήσουν τους πολίτες και να κλέψουν τα προσωπικά τους στοιχεία, όπως οι κωδικοί τραπεζικών λογαριασμών, για να τους υφαρπάξουν τα χρήματα τους από την τράπεζα.

Σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων του ΕΟΠΥΥ, σήμερα ο Οργανισμός εξέδωσε νέα προειδοποίηση  προς τους ασφαλισμένους στην οποία τους εφιστά και πάλι την προσοχή, σχετικά με παραπλανητικά μηνύματα SMS, που αποστέλλονται στα κινητά τηλέφωνα με λογότυπο του, με το παρακάτω παραπλανητικό περιεχόμενο:

Τα εν λόγω μηνύματα, όπως αναφέρει ο ΕΟΠΥΥ, εμφανίζονται ως ειδοποιήσεις που φαινομενικά προέρχονται από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και υπόσχονται επιστροφή  χρημάτων στους παραλήπτες. Στόχος τους είναι να σας παροτρύνουν να πατήσετε έναν σύνδεσμο για να προχωρήσει η διαδικασία, ο οποίος όμως στην πραγματικότητα οδηγεί  σε κακόβουλες ιστοσελίδες που αποσκοπούν στην υποκλοπή των τραπεζικών σας κωδικών ή άλλων προσωπικών σας δεδομένων.

Πώς να αναγνωρίσετε το απατηλό μήνυμα:

  • Αποστολέας: Η διεύθυνση email του αποστολέα δεν είναι επίσημη του  ΕΟΠΥΥ. Οι πραγματικές διευθύνσεις e-mail του ΕΟΠΥΥ τελειώνουν σε @eopyy.gov.gr.
  • Παραδείγματα απατηλών διευθύνσεων είναι: @client.com, @outlook.com, @gmail.com, @yahoo.com, @yahoo.gr κ.λπ.
  • Γενική Προσφώνηση: Χρησιμοποιείται γενική προσφώνηση (“Αγαπητέ/ή Ασφαλισμένε/η”) αντί του ονοματεπωνύμου σας.
  • Αίτημα για Στοιχεία: Ζητείται η επιβεβαίωση τραπεζικών ή προσωπικώνστ οιχείων μέσω συνδέσμου στο μήνυμα.
  • Αίσθημα Επείγοντος: Το μήνυμα δημιουργεί την εντύπωση του επείγοντος για να σας πιέσει να δράσετε άμεσα.

Τι πρέπει να κάνετε αν λάβετε τέτοιο μήνυμα:

  • Μην πατήσετε κανέναν σύνδεσμο μέσα στο μήνυμα.
  • Μην απαντήσετε στο μήνυμα.
  • Ακόμη και αν πατήσετε στον σύνδεσμο ή απαντήσετε στο μήνυμα, μην δώσετε  κανένα προσωπικό ή τραπεζικό στοιχείο.
  • Διαγράψτε άμεσα το απατηλό μήνυμα.

Σε περίπτωση που έχετε ήδη πατήσει τον σύνδεσμο και έχετε εισάγει στοιχεία:

  • Επικοινωνήστε ΑΜΕΣΑ με την τράπεζά σας.
  • Αλλάξτε όλους τους κωδικούς πρόσβασης που ενδέχεται να έχετε  χρησιμοποιήσει (e-banking, email, άλλες υπηρεσίες).
  • Παρακολουθείτε στενά τις κινήσεις των τραπεζικών σας λογαριασμών.

Ο ΕΟΠΥΥ συστήνει στους ασφαλισμένους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και επιφυλακτικοί σε οποιοδήποτε τέτοιου  είδους μήνυμα αξιοποιώντας τα σημάδια αναγνώρισης τέτοιων μηνυμάτων που αναφέρθηκαν παραπάνω.

google_news_icon

opekepe_new
theodorikakos
kerameos_2104_1460-820_new
theatro-new
kent_panepistimio
stegastika daneia 77- new
xristos pappous dimarxow fylis – new
overnight_oats
jumbo 665- new
dendias- pierrakakis- zaxariadis- markogiannaki – new
opekepe_new
theodorikakos
kerameos_2104_1460-820_new
