ΕΟΠΥΥ: «Προσοχή στα κακόβουλα SMS με το λογότυπο του ΕΟΠΥΥ- Επιτήδειοι προσπαθούν να σας κλέψουν»

Δεν έχουν τέλος τα παραπλανητικά μηνύματά (SMS) επιτηδείων που χρησιμοποιούν το λογότυπο του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), με σκοπό να εξαπατήσουν τους πολίτες και να κλέψουν τα προσωπικά τους στοιχεία, όπως οι κωδικοί τραπεζικών λογαριασμών, για να τους υφαρπάξουν τα χρήματα τους από την τράπεζα.
Σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων του ΕΟΠΥΥ, σήμερα ο Οργανισμός εξέδωσε νέα προειδοποίηση προς τους ασφαλισμένους στην οποία τους εφιστά και πάλι την προσοχή, σχετικά με παραπλανητικά μηνύματα SMS, που αποστέλλονται στα κινητά τηλέφωνα με λογότυπο του, με το παρακάτω παραπλανητικό περιεχόμενο:
Τα εν λόγω μηνύματα, όπως αναφέρει ο ΕΟΠΥΥ, εμφανίζονται ως ειδοποιήσεις που φαινομενικά προέρχονται από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και υπόσχονται επιστροφή χρημάτων στους παραλήπτες. Στόχος τους είναι να σας παροτρύνουν να πατήσετε έναν σύνδεσμο για να προχωρήσει η διαδικασία, ο οποίος όμως στην πραγματικότητα οδηγεί σε κακόβουλες ιστοσελίδες που αποσκοπούν στην υποκλοπή των τραπεζικών σας κωδικών ή άλλων προσωπικών σας δεδομένων.
Ο ΕΟΠΥΥ συστήνει στους ασφαλισμένους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και επιφυλακτικοί σε οποιοδήποτε τέτοιου είδους μήνυμα αξιοποιώντας τα σημάδια αναγνώρισης τέτοιων μηνυμάτων που αναφέρθηκαν παραπάνω.
