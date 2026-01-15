Συναγερμός για high tech επιθέσεις σε κινητά πολιτών στην Αθήνα – Πώς έκλεβαν τραπεζικά δεδομένα και προχωρούσαν σε αγορές

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές, μετά τη σύλληψη δύο μελών εγκληματικής ομάδας που εξαπατούσε πολίτες μέσω αποστολής κακόβουλων – παραπλανητικών μηνυμάτων, με τη μέθοδο «SMS Blaster».

Στα χέρια των Αρχών βρίσκονται δύο αλλοδαποί, κινεζικής καταγωγής, 29 και 31 ετών, που συνελήφθησαν στα Σπάτα, οι οποίοι, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία, αποκτούσαν πρόσβαση σε τραπεζικά δεδομένα πολιτών και προχωρούσαν σε αγορές προϊόντων μεγάλης αξίας.

Μάλιστα, από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο όχημα που χρησιμοποιούσαν, και πιο συγκεκριμένα στον χώρο των αποσκευών, τον οποίο είχαν διαμορφώσει κατάλληλα, εντοπίστηκε κινητό υπολογιστικό σύστημα με πρόσβαση στο διαδίκτυο συνδεδεμένο με πομπό τοποθετημένο στην οροφή, σε σχήμα πτερυγίου καρχαρία.

Η υπόθεση κρίνεται ως ιδιαιτέρως σοβαρή, δεδομένου του ότι, σύμφωνα με τις Αρχές, η Ελλάδα είναι μόλις η πέμπτη χώρα στην Ευρώπη στην οποία έχουν καταγραφεί τέτοιου είδους επιθέσεις, ενώ ο αριθμός των θυμάτων των επιτηδείων δεν έχει, μέχρι στιγμής, εξακριβωθεί.

Πώς αποκτούσαν πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς

Για τις επιθέσεις γνωστές και ως «SMS Βlaster Attacks», οι δράστες, χρησιμοποιώντας τον ειδικό ηλεκτρονικό εξοπλισμό που είχαν εγκαταστήσει στο προαναφερόμενο όχημα, αρχικά δημιουργούσαν κλώνο κεραίας κινητής τηλεφωνίας με ψευδείς σταθμούς βάσης κινητής τηλεφωνίας, μέθοδος με την οποία «παραπλανούσαν» τις συσκευές κινητών τηλεφώνων πολιτών.

Ακολούθως υποβάθμιζαν τη σύνδεση του δικτύου στις συσκευές από 4G σε 2G, εκμεταλλευόμενοι κενά ασφαλείας που παρουσιάζει το δίκτυο 2G, και στη συνέχεια αποκτούσαν πρόσβαση στις συσκευές και λάμβαναν γνώση αναγνωριστικών στοιχείων τους όπως ο τηλεφωνικός αριθμός του συνδρομητή.

Κατόπιν, απέστελλαν παραπλανητικά μηνύματα «SMS» που περιείχαν συνδέσμους «phishing», στα οποία εμφανίζονταν ως αποστολείς κυρίως τραπεζικά ιδρύματα ή εταιρίες ταχυμεταφορών, όπου τα θύματα καλούνταν να εισαγάγουν στοιχεία τραπεζικών καρτών και λοιπά προσωπικά δεδομένα.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο αποκτούσαν πρόσβαση σε τραπεζικά δεδομένα των παθόντων και προχωρούσαν σε παράνομες αγορές προϊόντων.

Σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα – Εξιχνιάστηκαν τρεις υποθέσεις

Από τη μέχρι τώρα προανακριτική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, έχουν εξιχνιαστεί 3 περιπτώσεις απατών σε Μαρούσι, Σπάτα και Αθήνα.

Η έρευνα της Αστυνομίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη προκειμένου να διακριβωθεί το πλήρες εύρος της εγκληματικής τους δραστηριότητας.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

