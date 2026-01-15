Θρήνος στη Χαλκίδα: Πέθανε 13χρονη που νοσούσε με γρίπη

Στο πένθος έχει βυθιστεί η Χαλκίδα για την απώλεια 13χρονου κοριτσιού. Η Κάτια είχε επιβαρυμένη υγεία και τον τελευταίο καιρό νοσούσε με γρίπη.

Ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων του σχολείου όπου φοιτούσε της αποχαιρέτησε με μία τρυφερή ανάρτηση. «Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τη μικρή μας Κάτια, μαθήτρια του σχολείου μας. Μια φωτεινή ψυχή, μια γενναία μαχήτρια, που πάλεψε με δύναμη και αξιοπρέπεια τις μάχες της ζωής. Η Κάτια είχε αυτή τη μαγική ουσία που όποιος συναναστρεφόταν μαζί της γέμιζε η καρδιά του αγάπη. Ήταν τυχερή γιατί είχε δίπλα της μια οικογένεια που την αγαπούσε απεριόριστα, τη φρόντιζε και τη στήριζε σε κάθε της αγώνα. Ας κρατήσουμε στη μνήμη μας το φως της ψυχής της, που αντικατοπτριζόταν στο χαμόγελό της και θα συνεχίσει να φωτίζει τις καρδιές μας. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά της. Κάτια θα σε θυμόμαστε πάντα».

Διαβάστε επίσης

«Η μητέρα μου φοβόταν και το είπε πολλές φορές» – Η ομιλία της κόρης της Ενκελέιντα που δολοφονήθηκε από τον σύζυγο της στο Ευρωκοινοβούλιο

Κολυδάς: Ο χειμώνας επιστρέφει – «Βουτιά» της θερμοκρασίας από την Κυριακή

Ανταλλαγή «πυρών» Γεωργιάδη με αγρότες: «Είναι φασισμός αυτό με τα μπλόκα» – «Είπε ο γάιδαρος τον πετεινό κεφάλα»