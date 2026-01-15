search
ΠΕΜΠΤΗ 15.01.2026 18:35
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.01.2026 17:05

Θρήνος στη Χαλκίδα: Πέθανε 13χρονη που νοσούσε με γρίπη

15.01.2026 17:05
triadafyllo

Στο πένθος έχει βυθιστεί η Χαλκίδα για την απώλεια 13χρονου κοριτσιού. Η Κάτια είχε επιβαρυμένη υγεία και τον τελευταίο καιρό νοσούσε με γρίπη.

Ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων του σχολείου όπου φοιτούσε της αποχαιρέτησε με μία τρυφερή ανάρτηση. «Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τη μικρή μας Κάτια, μαθήτρια του σχολείου μας. Μια φωτεινή ψυχή, μια γενναία μαχήτρια, που πάλεψε με δύναμη και αξιοπρέπεια τις μάχες της ζωής. Η Κάτια είχε αυτή τη μαγική ουσία που όποιος συναναστρεφόταν μαζί της γέμιζε η καρδιά του αγάπη. Ήταν τυχερή γιατί είχε δίπλα της μια οικογένεια που την αγαπούσε απεριόριστα, τη φρόντιζε και τη στήριζε σε κάθε της αγώνα. Ας κρατήσουμε στη μνήμη μας το φως της ψυχής της, που αντικατοπτριζόταν στο χαμόγελό της και θα συνεχίσει να φωτίζει τις καρδιές μας. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά της. Κάτια θα σε θυμόμαστε πάντα».

Διαβάστε επίσης

«Η μητέρα μου φοβόταν και το είπε πολλές φορές» – Η ομιλία της κόρης της Ενκελέιντα που δολοφονήθηκε από τον σύζυγο της στο Ευρωκοινοβούλιο

Κολυδάς: Ο χειμώνας επιστρέφει – «Βουτιά» της θερμοκρασίας από την Κυριακή

Ανταλλαγή «πυρών» Γεωργιάδη με αγρότες: «Είναι φασισμός αυτό με τα μπλόκα» – «Είπε ο γάιδαρος τον πετεινό κεφάλα»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
iris kinito – new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κυριάκος Πιερρακάκης: Aπό σήμερα άμεσες πληρωμές IRIS έως 1.000 ευρώ

athina akinita
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποια ακίνητα αγοράζουν οι ξένοι, τι επέλεξαν το 2025 – Τα κριτήρια

ilektroniki_apati_new
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για high tech επιθέσεις σε κινητά πολιτών στην Αθήνα – Πώς έκλεβαν τραπεζικά δεδομένα και προχωρούσαν σε αγορές

utrecht
ΚΟΣΜΟΣ

Ισχυρή έκρηξη στην Ουτρέχτη: Αναφορές για έναν τραυματία

minneapolis
ΚΟΣΜΟΣ

Ομοσπονδιακός πράκτορας πυροβόλησε άνδρα στο πόδι στη Μινεάπολη – Δέχτηκε επίθεση με φτυάρι, λένε αξιωματούχοι

Δείτε όλες τις ειδήσεις
messaropoulou-karavatou-new
LIFESTYLE

Μεσσαροπούλου για Καραβάτου: «Βάλε AI να μιλήσει, καλύτερα θα τα πει» (Video)

pagkrati_kathizisi_1401_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Παγκράτι: Καθίζηση του οδοστρώματος σε κεντρικό δρόμο, «ρούφηξε» κολώνα φωτισμού - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (photos/videos)

pavlou-antona-new
LIFESTYLE

Ετεοκλής Παύλου κατά Μαρίας Αντωνά: «Ύφος λες και είσαι σταρ του Χόλιγουντ» (Video)

nikos-koklonis-new
LIFESTYLE

Νίκος Κοκλώνης: «Δεν έχουμε λεφτά - Θα προσπαθήσουμε να μαζέψουμε όσο γίνεται ατασθαλίες του παρελθόντος» (Video)

oikiaki-voithos
ΕΛΛΑΔΑ

Στη δημοσιότητα τα στοιχεία της οικιακή βοηθού που έκλεβε ΑΜΕΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 15.01.2026 18:35
iris kinito – new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κυριάκος Πιερρακάκης: Aπό σήμερα άμεσες πληρωμές IRIS έως 1.000 ευρώ

athina akinita
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποια ακίνητα αγοράζουν οι ξένοι, τι επέλεξαν το 2025 – Τα κριτήρια

ilektroniki_apati_new
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για high tech επιθέσεις σε κινητά πολιτών στην Αθήνα – Πώς έκλεβαν τραπεζικά δεδομένα και προχωρούσαν σε αγορές

1 / 3