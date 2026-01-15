search
ΠΕΜΠΤΗ 15.01.2026 16:00
15.01.2026 15:50

Κολυδάς: Ο χειμώνας επιστρέφει – «Βουτιά» της θερμοκρασίας από την Κυριακή

Χειμερινό σκηνικό θα επικρατήσει την ερχόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Θεόδωρου Κολυδά.

Ψυχρές αέριες μάζες που θα συγκρουστούν με βαρομετρικά χαμηλά θα προκαλέσουν πτώση της θερμοκρασίας. «Η ατμόσφαιρα πάνω από την Ευρώπη μπαίνει ξανά σε καθαρά χειμερινή τροχιά από βδομάδα . Η μεγάλης κλίμακας κυκλοφορίες μας δείχνουν ψυχρές αέριες μάζες στα βορειοανατολικά, την ώρα που η Μεσόγειος παραμένει θερμικά ενεργή και έτοιμη να τροφοδοτήσει βαρομετρικά χαμηλά. Σε αυτό το δυναμικό πεδίο “σύγκρουσης” ψύχους και υγρασίας, ο καιρός της Ελλάδας ετοιμάζεται να θυμίσει από βδομάδα ότι ο χειμώνας δεν είναι απλώς παρών — αλλά βρίσκεται στο πιο ουσιαστικό του στάδιο. Οι επόμενες ημέρες δεν μιλούν για μεταβατική περίοδο, αλλά για χειμερινό καιρό εκεί όπου η φυσική της ατμόσφαιρας παίρνει ξανά τον πρώτο λόγο», αναφέρει χαρακτηριστικά ο μετεωρολόγος.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου, η θερμοκρασία θα αρχίσει να πέφτει από την Κυριακή, αλλά μετά από λίγες ημέρες θα επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα.

Την ίδια ώρα, θα εκδηλωθούν έντονες βροχοπτώσεις στα κεντρικά και στα νότια, χιονοπτώσεις στα ορεινά της κεντρικής και νότιας ηπειρωτικές Ελλάδας.

1 / 3