ΕΛΛΑΔΑ

15.01.2026 13:53

Ανταλλαγή «πυρών» Γεωργιάδη με αγρότες: «Είναι φασισμός αυτό με τα μπλόκα» – «Είπε ο γάιδαρος τον πετεινό κεφάλα»

rizos_maroudas

Την ώρα που η συνάντηση Μητσοτάκη με αγρότες φαίνεται πως… κλειδώνει για τη Δευτέρα, ο Άδωνις Γεωργιάδης με μία φράση του έριξε «λάδι στη φωτιά» και προκάλεσε την αντίδραση των αγροτών στη Λάρισα.

Ο υπ. Υγείας μιλώντας στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών, αποκάλεσε «αλητεία και φασισμό» τα μπλόκα των αγροτών, με την φράση του να μην μένει αναπάντητη.

Ο  πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, κλήθηκε στο ίδιο Μέσο να σχολιάσει τα περί «φασισμού» που τους κατηγόρησε ο υπουργός, απαντώντας χαρακτηριστικά: «Είπε ο γάιδαρος τον πετεινό κεφάλα». 

Ερωτηθείς αν τον αποκάλεσε φασίστα, απάντησε: «Όταν μιλάει κατ΄αυτό τον τρόπο ναι». 

Και πρόσθεσε: «Ο κ. Γεωργιάδης μπορεί να έχει την άποψή του όπου έχει πάει τα έχει κάνει μαντάρα. Δεν νομίζω ότι είναι ο κατάλληλος άνθρωπος να μιλήσει για τα αγροτικά ούτε έχει ιδέα για τα αγροτικά. Το θέμα για εμάς δεν είναι θέμα επιδοτήσεων ή μη είναι θέμα αν η τιμή του προϊόντος που πουλάμε μπορεί να καλύψει το υψηλό κόστος παραγωγής που έχουμε αυτή τη στιγμή στη χώρα μας».

Σχετικά με την επικείμενη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, ο κ. Μαρούδας απάντησε με υπονοούμενα σε όσους πήγαν στην προχθεσινή συνάντηση. 

«Η κυβέρνηση οφείλει να ακούσει και να συναντήσει τους αγρότες των μπλόκων. Το να πάει κάποιος και να εκπροσωπήσει τον εαυτό του σε μια συνάντηση με τον πρωθυπουργό είναι το μόνο εύκολο. Τον παίρνει ο βουλευτής του γιατί αυτό έγινε εδώ στην Λάρισα, τους πήρε από το χεράκι ο συγκεκριμένος υφυπουργός και τους πήγε στην συνάντηση. Αυτό δεν σημαίνει ότι εκπροσωπούσαν ούτε το μπλόκο Νίκαιας ούτε κανέναν σύλλογο, τον εαυτό τους εκπροσωπούσαν». 

Και πρόσθεσε: «Οι δρόμοι είναι ανοιχτοί. Από το μπλόκο δεν φεύγουν τα τρακτέρ. Δεν υπάρχει κανένας αγρότης ή κτηνοτρόφος που είναι στην επιτροπή που να έχει δικαστική δίωξη. Εμείς θα πάμε στην συνάντηση με διεκδικητικό πλαίσιο, με τα αιτήματά μας, με την αισιοδοξία και με την αγωνιστικότητα που έχουμε δείξει ότι έχουμε εκπροσωπώντας όλους τους συναδέλφους της χώρας. Προετοιμαζόμαστε για να γίνει όσο το δυνατόν καλύτερη συζήτηση και να φέρει και κάποια αποτελέσματα. Ξέρουμε ότι τα αιτήματα δεν θα ικανοποιηθούν όλα, ξέρουμε ότι ο αγώνας δεν είναι μια κι έξω δεν τελειώνει φέτος αλλά πάμε με αυτή την αισιοδοξία γιατί έχουμε και τη δύναμη των τρακτέρ και έχουμε τη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας που μας δίνει ιδιαίτερο κουράγιο».

