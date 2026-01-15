search
ΠΕΜΠΤΗ 15.01.2026 13:11
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.01.2026 12:40

Τη Δευτέρα η συνάντηση αγροτών – Μητσοτάκη

15.01.2026 12:40
agrotes-maximou-mitsotakis-4

Τη Δευτέρα, στη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί το ραντεβού των αγροτών με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, όπως ανακοινώθηκε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι πρόκειται για μια συμφωνία επί της αρχής, με προϋπόθεση οι δρόμοι να μείνουν ανοιχτοί.

Υπενθυμίζεται ότι οι αγρότες στην πανελλαδική σύσκεψη που πραγματοποίησαν στην Καρδίτσα, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από όλη την Ελλάδα, αποφάσισαν συνάντηση με τον πρωθυπουργό και διάλογο με ανοιχτούς δρόμους και χωρίς συλλαλητήριο.

Οι αγρότες υποχώρησαν στο κλείσιμο των δρόμων και στην «απόβαση» με τρακτέρ στην Αθήνα και συμφώνησαν η εκπροσώπησή τους να είναι 25 άτομα, συν 5 παρατηρητές.

RIVER_SHUTTERSTOCK
ΕΛΛΑΔΑ

Ροδόπη: Τραγωδία στον ποταμό Λίσσο – Νεκρός σε βάθος 8 μέτρων ο αγρότης που είχε εξαφανιστεί

peripoliko-new
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο κέντρο της Αθήνας: Άνδρας απειλεί να πέσει από ταράτσα στο κτίριο της Πολεοδομίας στην οδό Σωκράτους

jennifer-lawrence-new
LIFESTYLE

Τζένιφερ Λόρενς: Έχασα ρόλο σε ταινία του Ταραντίνο επειδή «δεν ήμουν αρκετά όμορφη»

sick_man_new
ΥΓΕΙΑ

Γρίπη μετά τις γιορτές: Γιατί ο Ιανουάριος είναι ο πιο «βαρύς» μήνας για πυρετό και πόνους

exterior_1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Οδηγούμε το BYD Atto2 177 ps

messaropoulou-karavatou-new
LIFESTYLE

Μεσσαροπούλου για Καραβάτου: «Βάλε AI να μιλήσει, καλύτερα θα τα πει» (Video)

pagkrati_kathizisi_1401_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Παγκράτι: Καθίζηση του οδοστρώματος σε κεντρικό δρόμο, «ρούφηξε» κολώνα φωτισμού - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (photos/videos)

nikos-koklonis-new
LIFESTYLE

Νίκος Κοκλώνης: «Δεν έχουμε λεφτά - Θα προσπαθήσουμε να μαζέψουμε όσο γίνεται ατασθαλίες του παρελθόντος» (Video)

pavlou-antona-new
LIFESTYLE

Ετεοκλής Παύλου κατά Μαρίας Αντωνά: «Ύφος λες και είσαι σταρ του Χόλιγουντ» (Video)

farah pahlavi
ΚΟΣΜΟΣ

Η πρώην αυτοκράτειρα του Ιράν Φαράχ Παχλαβί καλεί τις δυνάμεις ασφαλείας να ενωθούν με τους διαδηλωτές

1 / 3