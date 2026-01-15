Τη Δευτέρα η συνάντηση αγροτών – Μητσοτάκη

Τη Δευτέρα, στη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί το ραντεβού των αγροτών με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, όπως ανακοινώθηκε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι πρόκειται για μια συμφωνία επί της αρχής, με προϋπόθεση οι δρόμοι να μείνουν ανοιχτοί.

Υπενθυμίζεται ότι οι αγρότες στην πανελλαδική σύσκεψη που πραγματοποίησαν στην Καρδίτσα, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από όλη την Ελλάδα, αποφάσισαν συνάντηση με τον πρωθυπουργό και διάλογο με ανοιχτούς δρόμους και χωρίς συλλαλητήριο.

Οι αγρότες υποχώρησαν στο κλείσιμο των δρόμων και στην «απόβαση» με τρακτέρ στην Αθήνα και συμφώνησαν η εκπροσώπησή τους να είναι 25 άτομα, συν 5 παρατηρητές.

