«Κίμων»: Στον Σαρωνικό με τιμές η υπερσύγχρονη φρεγάτα Belharra – Τασούλας, Μητσοτάκης και Δένδιας στη γέφυρα του πλοίου – Δείτε live την τελετή

Ιστορική ημέρα για την Ελλάδα σήμερα καθώς η υπερσύγχρονη φρεγάτα Belharra «Κίμων» αναμένεται να φτάσει στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας, σε μία τελετή με υψηλό συμβολισμό

Η πρώτη φρεγάτα Bellhara του Πολεμικού Ναυτικού έπλευσε στον Σαρωνικό Κόλπο

Στη φρεγάτα Κίμων βρέθηκαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας που συνομίλησαν με το πλήρωμα και βρέθηκαν στη γέφυρα του πλοίου.

Τον «Κίμωνα» υποδέχθηκαν έξι πλοία του Πολεμικού Ναυτικού, το θωρηκτό Αβέρωφ και η τριήρης Ολυμπιάς

Πρόκειται για την πρώτη ένταξη νέας φρεγάτας στον ελληνικό στόλο μετά από 28 έτη. Έως το τέλος του έτους αναμένεται να ακολουθήσει η ένταξη των φρεγατών «Νέαρχος» και «Φορμίων», ενώ το 2028 θα ολοκληρωθεί το τρέχον πρόγραμμα ναυπήγησης FDI HN, με την ένταξη της τέταρτης φρεγάτας, του «Θεμιστοκλή»

Τι έγινε από το πρωί

Νωρίς το πρωί της Πέμπτης ξεκίνησαν οι διαδικασίες ρυμούλκησης του «Αβέρωφ» ώστε να απομακρυνθεί σχεδόν 1 μίλι από την ακτή για την μεγάλη υποδοχή.

Ο Κίμων θα καταπλεύσει στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας και τις επόμενες ημέρες, πιθανότατα γύρω στις 29 Ιανουαρίου, θα ακολουθήσει η τελετή ενσωμάτωσης της φρεγάτας στον Στόλο.

Η πολιτειακή, πολιτική και στρατιωτική ηγεσία

Στο κατάστρωμά της νέας ελληνικής φρεγάτας έφτασαν με ελικόπτερο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Πρόκειται για την πρώτη ένταξη νέας φρεγάτας στον ελληνικό στόλο μετά από 28 έτη.

Το Θωρηκτό "Αβέρωφ", η τριήρης "Ολυμπιάς" και έξι πλοία του Στόλου μας υποδέχονται αύριο στο Σαρωνικό τον "Κίμωνα" — την πρώτη ελληνική φρεγάτα #Belharra, σύμβολο μιας νέας εποχής για το Πολεμικό Ναυτικό και την Εθνική Άμυνα.

Πορεία προς τον Σαρωνικό: Η πρώτη «παρουσίαση» του πλοίου στον ελληνικό ναυτικό χώρο

Από την Αίγινα και μετά, η νέα φρεγάτα θα κινείται με συνοδεία. Η διαδρομή προς τον Ναύσταθμο δεν θα είναι μια απλή μετακίνηση. Θα είναι η πρώτη «παρουσίαση» του πλοίου στο ελληνικό περιβάλλον. Στον χώρο ευθύνης. Στη θάλασσα που είναι το φυσικό του πεδίο και στο προσωπικό του Στόλου που θα βλέπει από κοντά ένα πλοίο σχεδιασμένο με λογική επόμενης γενιάς.

Για χρόνια το Πολεμικό Ναυτικό κράτησε ισχυρή παρουσία με την αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου μέσου. Με υψηλή ναυτοσύνη και επιμονή στη συντήρηση. Με πειθαρχία στο επιχειρησιακό πρόγραμμα. Η άφιξη του «Κίμωνα» δεν ακυρώνει αυτή την προσπάθεια αλλά την δικαιώνει. Και ανοίγει τον δρόμο για ένα νέο κεφάλαιο, όπου η διαλειτουργικότητα, η ανταλλαγή δεδομένων και η αντιαεροπορική άμυνα περιοχής αποκτούν κεντρική θέση.

Ένα μίλι από τη ΣΝΔ: Το «Αβέρωφ», η «Ολυμπιάς» και ο «ΚΙΜΩΝ» με τις ανάστροφες πλώρες

Η κορύφωση της υποδοχής έχει σχεδιαστεί περίπου ένα ναυτικό μίλι από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων. Εκεί, θα βρίσκονται ήδη έξω από την προβλεπόμενη πορεία το θωρηκτό «Αβέρωφ» και η τριήρης «Ολυμπιάς». Δύο πλωτά σύμβολα με ξεχωριστή βαρύτητα. Το πρώτο κουβαλά την ιστορική μνήμη και τον θρύλο του Στόλου. Το δεύτερο μεταφέρει τη διαχρονική ναυτοσύνη του Αιγαίου και την αναφορά στις ρίζες.

Ο «Κίμων» θα περάσει δίπλα τους. Και η σκηνή θα αποτυπώσει τρεις εποχές μαζί. Τρεις πλωτές αναστροφές. Η εικόνα έχει υψηλό συμβολισμό, επειδή δεν παρουσιάζει απλώς ένα νέο πλοίο. Παρουσιάζει συνέχεια από την ιστορία, στη σύγχρονη αποστολή, και από εκεί στην τεχνολογική αιχμή.

Το σημείο δεν είναι τυχαίο καθώς η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων είναι το φυτώριο των αυριανών αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού. Η διέλευση του «Κίμωνα» δίπλα στα σύμβολα της ιστορίας και μπροστά από τον χώρο που παράγει το ανθρώπινο δυναμικό του Στόλου λειτουργεί ως καθαρό μήνυμα. Η νέα γενιά θα κληθεί να υπηρετήσει σε πλοία άλλου επιπέδου. Με άλλες τακτικές, άλλη τεχνολογία και με άλλες απαιτήσεις.

Έως το τέλος του έτους αναμένεται να ακολουθήσει η ένταξη των φρεγατών «Νέαρχος» και «Φορμίων», ενώ το 2028 θα ολοκληρωθεί το τρέχον πρόγραμμα ναυπήγησης FDI HN, με την ένταξη της τέταρτης φρεγάτας, του «Θεμιστοκλή».

Τα πλεονεκτήματα της νέας φρεγάτας

Η φρεγάτα ΚΙΜΩΝ ξεκίνησε τον πλου της από την Βρέστη όπου ενσωματώθηκε ο πανίσχυρος οπλισμός της. Φέρει αντιαεροπορικούς πυραύλους ASTER 30, πυραύλους κατά πλοίων EXOCET BLOCK 3c, τορπίλες MU90, πυρομαχικά των 76/62 χιλιοστών για διαφορετικές αποστολές το καθένα, πυραύλους RAM για εγγύς προστασία και πυροβόλα lionfish των 20 χιλιοστών.

Στα χαρακτηριστικά υπεροχής, οι αισθητήρες και τα συστήματα ραντάρ SeaFire 500 και AESA. Αυτά όπως λένε οι ειδικοί, προσδίδουν πλεονέκτημα στις επιχειρησιακές δυνατότητες της Φ/Γ «Κίμων»,με την ικανότητα επιτήρησης, εναέριου χώρου σχεδόν 500 χλμ από το σημείο πλεύσης, με ταυτόχρονη παρακολούθηση, περισσότερων από 80 ενεργών στόχων.

Οι νέες φρεγάτες “Belharra”, με τη διαμόρφωσή τους σε Standard 2++, μετά την τροποποίηση της Σύμβασης από τη Βουλή των Ελλήνων και τις εκτεταμένες επιχειρησιακές τους αναβαθμίσεις, θα συγκαταλέγονται στις πλέον προηγμένες φρεγάτες στον πλανήτη. Προσδίδουν στο Πολεμικό Ναυτικό για πρώτη φορά στρατηγικό ρόλο (με τη δυνατότητα να φέρουν στον οπλισμό τους πυραύλους εμβέλειας άνω των 1.000 χιλιομέτρων), ενισχύοντας καθοριστικά την εθνική αποτρεπτική ισχύ.

Σε σχέση με τον αρχικό τύπο Standard 2, ενσωματώνουν 11 βελτιώσεις, προϊόν της εμπειρίας από σύγχρονες συγκρούσεις και την επιχείρηση «ΑΣΠΙΔΕΣ» στην Ερυθρά Θάλασσα.

