search
ΠΕΜΠΤΗ 15.01.2026 09:48
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.01.2026 09:14

Εξιτήριο για τον 18χρονο Μάριο μετά τη μεταμόσχευση ήπατος – Η συγκινητική ανάρτηση της μητέρας του, «όλοι μαζί τα καταφέραμε»

15.01.2026 09:14
marios_metamosxefsi

«Όλοι μαζί τα καταφέραμε» γράφει σε ανάρτησή της η μητέρα του 18χρονου Μάριου, ο οποίος πήρε το πολυπόθητο εξιτήριο, από το νοσοκομείο του Τορίνο στην Ιταλία όπου νοσηλευόταν, έπειτα από την επιτυχημένη μεταμόσχευση ήπατος που υποβλήθηκε.

«Όταν φτάσαμε στο νοσοκομείο πριν από δύο μήνες περίπου μπήκαμε χωριστά ο ένας από τον άλλο. Εσύ σε κρίσιμη κατάσταση και εγώ 11 ώρες μετά με την αγωνία για αυτό που θα ακούσω. Απόψε βγήκαμε μαζί, το δέντρο είναι ακόμη στολισμένο και εμείς αποχαιρετούμε το νοσοκομείο αυτό με ευγνωμοσύνη και αγάπη!» αναφέρεται στην σχετική ανάρτηση της μητέρας του 18χρονου Μάριου, στο Facebook και προσθέτει:

«Μου είπες: “Μην φοβάσαι μαμά όλα θα πάνε τέλεια” και είχες δίκιο. Απόψε όμως μου είπες: επιτέλους ξαναβλέπω τον ουρανό. Είναι καθαρός ο ουρανός σου πια, πάρε την ελευθερία του και ζήσε. Ευχαριστούμε όλους εσάς που γίνατε η φωνή μας και η δύναμή μας .Όλοι μαζί τα καταφέραμε».

Διαβάστε επίσης:

Εξαφάνιση 16χρονης: «Πάντα μου έλεγε ότι ήθελε να φύγει, πιεζόταν πάρα πολύ» – Η μαρτυρία της φίλης της και το στίγμα στου Ζωγράφου

Σέρρες: Συγκλονίζει ο πατέρας του 17χρονου Άγγελου – «Ήταν παντού χτυπημένος»

Χαμόγελο του Παιδιού προς την 16χρονη Λόρα: «Είμαστε εδώ για σένα» – Έκκληση να επικοινωνήσει

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
warner_netflix
MEDIA

NETFLIX: Μετρητά «ρίχνει» στο τραπέζι της Warner Bros Discovery για «κλειδώσει» το ντιλ

meleti-new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ελεονώρα Μελέτη: Ξέσπασε σε δάκρυα στο Ευρωκοινοβούλιο – «Έχω υπάρξει θύμα κακοποίησης» (Video)

mavromatis-new
ΕΛΛΑΔΑ

Μανώλης Μαυρομμάτης: Δεν θα βγω άμεσα από την κλινική, οικογένεια δεν υπάρχει για μένα

Police
ΜΟΥΣΙΚΗ

«Every breath you take»: Πώς το θρυλικό τραγούδι διέλυσε τους Police – Οι διαφωνίες, το ξύλο και τα δικαστήρια

enfia
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς «κλειδώνει» η έκπτωση έως 20% στον ΕΝΦΙΑ για ασφαλισμένα σπίτια – οι προθεσμίες και οι παγίδες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
messaropoulou-karavatou-new
LIFESTYLE

Μεσσαροπούλου για Καραβάτου: «Βάλε AI να μιλήσει, καλύτερα θα τα πει» (Video)

nikos-koklonis-new
LIFESTYLE

Νίκος Κοκλώνης: «Δεν έχουμε λεφτά - Θα προσπαθήσουμε να μαζέψουμε όσο γίνεται ατασθαλίες του παρελθόντος» (Video)

pagkrati_kathizisi_1401_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Παγκράτι: Καθίζηση του οδοστρώματος σε κεντρικό δρόμο, «ρούφηξε» κολώνα φωτισμού - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (photos/videos)

farah pahlavi
ΚΟΣΜΟΣ

Η πρώην αυτοκράτειρα του Ιράν Φαράχ Παχλαβί καλεί τις δυνάμεις ασφαλείας να ενωθούν με τους διαδηλωτές

volanis-new
LIFESTYLE

Σώτης Βολάνης: Αντιδράσεις για την αιφνίδια αποχώρησή του από νυχτερινό κέντρο - «Έμειναν 60 οικογένειες χωρίς δουλειά» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 15.01.2026 09:48
warner_netflix
MEDIA

NETFLIX: Μετρητά «ρίχνει» στο τραπέζι της Warner Bros Discovery για «κλειδώσει» το ντιλ

meleti-new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ελεονώρα Μελέτη: Ξέσπασε σε δάκρυα στο Ευρωκοινοβούλιο – «Έχω υπάρξει θύμα κακοποίησης» (Video)

mavromatis-new
ΕΛΛΑΔΑ

Μανώλης Μαυρομμάτης: Δεν θα βγω άμεσα από την κλινική, οικογένεια δεν υπάρχει για μένα

1 / 3