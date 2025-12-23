search
Μήνυμα ελπίδας από τη μητέρα του 18χρονου Μάριου που έκανε μεταμόσχευση ήπατος στο Τορίνο: «Μια νέα ζωή ξεκινά»

23.12.2025 12:58
marios-metamosxefsi

Μήνυμα αισιοδοξίας στέλνει η μητέρα του 18χρονου Μάριου, ο οποίος υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση ήπατος στο Τορίνο της Ιταλίας.

«Ξαφνικά υπάρχει μια καινούργια ζωή. Ξαφνικά έχουμε την ελπίδα. Ξέρουμε ότι θα πάμε καλά. Νιώθουμε πάρα πολύ ευτυχισμένοι. Είμαι χαρούμενη που έχω τον Μάριο και που τα πράγματα πάνε καλά. Μας έδωσαν ελπίδα, μας έδωσαν μια νέα ζωή οι Ιταλοί. Και μας έδωσαν μια νέα ζωή οι προσευχές μας και ο κόσμος», ανέφερε η μητέρα του Μάριου, Εύη Βέρρη, στον ALPHA.

«Θέλω να γυρίσω σπίτι μου, να μπω στο δωμάτιό μου και να κάνω τα πράγματα που έκανα πριν. Του είπα πως φάγαμε τον γάιδαρο και έμεινε η ουρά και μου απάντησε η ουρά δεν τρώγεται», πρόσθεσε η κυρία Βέρρη.

«Θα ευχηθώ να ήταν το τελευταίο δύσκολο κομμάτι της ζωής του, να πάρει τη νέα του ζωή που του χάρισαν οι Ιταλοί και ο Θεός και να τη ζήσει στο έπακρο», κατέληξε.

