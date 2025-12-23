Ευλογιά των αιγοπροβάτων: Σε 450.233 ανέρχονται τα θανατωμένα ζώα – 1.985 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σε 450.233 ανέρχονται τα ζώα που έχουν θανατωθεί στο πλαίσιο εφαρμογής των προβλεπόμενων υγειονομικών πρωτοκόλλων για την ευλογιά των αιγοπροβάτων, σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς (ΕΕΕΔΕΕ).
Από τον Αύγουστο του 2024 έως και τις 19 Δεκεμβρίου 2025 έχουν καταγραφεί 1.985 επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων σε 2.449 εκτροφές σε όλη τη χώρα.
Σε ό,τι αφορά στην τελευταία εβδομάδα αναφοράς, (12-19 Δεκεμβρίου 2025) καταγράφηκαν 74 νέα κρούσματα σε 17 περιοχές (Περιφερειακές Ενότητες/Μητροπολιτική Ενότητα), βάσει των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών ελέγχων. Πρόκειται για τις ΠΕ Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Έβρου, Ηλείας, Ημαθίας, Καβάλας, Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Σποράδων, Ξάνθης, Πιερίας, Ροδόπης, Σερρών, Τρικάλων, Φωκίδας και τη ΜΕ Θεσσαλονίκης.
Επιπλέον, η ΕΕΕΔΕΕ υπενθυμίζει:
Τέλος, σχετικά με τη βιοασφάλεια και τη διακίνηση των ζωοτροφών, η ΕΕΕΔΕΕ τονίζει ότι η διακίνηση ζωοτροφών επιτρέπεται πανελλαδικά, με αυστηρή τήρηση κανόνων βιοασφάλειας (Ενδεικτικά: Προέλευση από χώρους χωρίς αιγοπρόβατα, διαδρομές από μεγάλες αρτηρίες, χωρίς στάσεις/εκφορτώσεις, υποχρεωτικός καθαρισμός και απολύμανση, τήρηση αρχείου απολυμάνσεων, ΜΑΠ μίας χρήσης για οδηγούς/μεταφορείς).
