search
ΤΡΙΤΗ 23.12.2025 14:06
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.12.2025 12:20

Ευλογιά των αιγοπροβάτων: Σε 450.233 ανέρχονται τα θανατωμένα ζώα – 1.985 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα

23.12.2025 12:20
provato

Σε 450.233 ανέρχονται τα ζώα που έχουν θανατωθεί στο πλαίσιο εφαρμογής των προβλεπόμενων υγειονομικών πρωτοκόλλων για την ευλογιά των αιγοπροβάτων, σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς (ΕΕΕΔΕΕ).

Από τον Αύγουστο του 2024 έως και τις 19 Δεκεμβρίου 2025 έχουν καταγραφεί 1.985 επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων σε 2.449 εκτροφές σε όλη τη χώρα.

Σε ό,τι αφορά στην τελευταία εβδομάδα αναφοράς, (12-19 Δεκεμβρίου 2025) καταγράφηκαν 74 νέα κρούσματα σε 17 περιοχές (Περιφερειακές Ενότητες/Μητροπολιτική Ενότητα), βάσει των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών ελέγχων. Πρόκειται για τις ΠΕ Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Έβρου, Ηλείας, Ημαθίας, Καβάλας, Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Σποράδων, Ξάνθης, Πιερίας, Ροδόπης, Σερρών, Τρικάλων, Φωκίδας και τη ΜΕ Θεσσαλονίκης.

Επιπλέον, η ΕΕΕΔΕΕ υπενθυμίζει:

  • Μετακινήσεις προς σφαγή πραγματοποιούνται μόνο με άδεια της αρμόδιας κτηνιατρικής Αρχής και τα απαιτούμενα υγειονομικά έγγραφα.
  • Απαγορεύεται η εισαγωγή ζώντων αιγοπροβάτων από τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία.
  • Σε απαγορευμένες ζώνες, μετακίνηση γίνεται μόνο για άμεση σφαγή στο πλησιέστερο σφαγείο, με αρνητικό PCR (στο σίελο).
  • Ένα δρομολόγιο – μία εκτροφή (όχι συλλογή ζώων από διαφορετικές εκτροφές).
  • Προκαθορισμένη ημέρα σφαγής όπου σφάζονται αποκλειστικά αιγοπρόβατα.
  • Αυστηρή βιοασφάλεια στα μεταφορικά μέσα: Καθαρισμός/απολύμανση πριν και μετά, με τις απαραίτητες βεβαιώσεις.
  • Έλεγχοι Αστυνομίας/Λιμενικού με άμεση επικοινωνία με την κτηνιατρική Αρχή και έλεγχο εγγράφων.

Τέλος, σχετικά με τη βιοασφάλεια και τη διακίνηση των ζωοτροφών, η ΕΕΕΔΕΕ τονίζει ότι η διακίνηση ζωοτροφών επιτρέπεται πανελλαδικά, με αυστηρή τήρηση κανόνων βιοασφάλειας (Ενδεικτικά: Προέλευση από χώρους χωρίς αιγοπρόβατα, διαδρομές από μεγάλες αρτηρίες, χωρίς στάσεις/εκφορτώσεις, υποχρεωτικός καθαρισμός και απολύμανση, τήρηση αρχείου απολυμάνσεων, ΜΑΠ μίας χρήσης για οδηγούς/μεταφορείς).

Διαβάστε επίσης:

Καιρός: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης – Έρχονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες – Η πρόγνωση για τα Χριστούγεννα

Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Εξαφάνιση 13χρονου και 14χρονου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων στο Ωραιόκαστρο

Θεσσαλονίκη: Προσωρινό άνοιγμα των δρόμων για τις γιορτές των Χριστουγέννων

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
miley-cyrus–new
ΣΙΝΕΜΑ

Μάιλι Σάιρους: Θα τιμηθεί στο Φεστιβάλ του Παλμ Σπρινγκς για το τραγούδι της στη νέα ταινία Avatar

stefanos-papadopoulos-new
LIFESTYLE

Στέφανος Παπαδόπουλος: «Από την τηλεόραση έμαθα ότι απολύθηκα – Δεν επικοινώνησε κανείς μαζί μου από το μαγαζί» (Video)

ilikiomenoi_new
ΥΓΕΙΑ

Αρθρίτιδα: Συμβουλές για πιο ανώδυνο χειμώνα

ekav_asthenoforo
ΕΛΛΑΔΑ

Ιλίσια: Σοκαριστικό εργατικό ατύχημα σε ασανσέρ σούπερ μάρκετ – Σε κρίσιμη κατάσταση ο συντηρητής

ukraine_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Τρεις νεκροί από ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις, ανάμεσά τους 4χρονο παιδί – Σήκωσε μαχητικά η Πολωνία (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zigaria-new
ΥΓΕΙΑ

Αυτή είναι η καλύτερη ώρα να ανεβείς στη ζυγαριά

KLAUDIA
LIFESTYLE

Κλαυδία για Eurovision: «Φοβόμασταν πως αν δεν χαιρετούσαμε την αποστολή του Ισραήλ, θα μας έλεγαν κακούς» (Video)

solwmou_mente_fuerte
LIFESTYLE

Mente Fuerte για Σολωμού: Ό,τι και να συμβεί δεν θα σταματήσει να είναι οικογένειά μου

kalxas-234723
ΚΑΛΧΑΣ

Εκλογικό συναγερμό προκάλεσε η… υποψηφιότητα Θεμιστοκλέους, η στήριξη ΓΑΠ σε Καρυστιανού, η αποκήρυξη της β’ θέσης από Δούκα, και τα μυστήρια της Νίνας

tsipras-patra-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρώτοι «πυρήνες» υποστηρικτών Τσίπρα σε Πέλλα και Μεσσηνία με «πρωταγωνιστές» μέλη της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 23.12.2025 14:05
miley-cyrus–new
ΣΙΝΕΜΑ

Μάιλι Σάιρους: Θα τιμηθεί στο Φεστιβάλ του Παλμ Σπρινγκς για το τραγούδι της στη νέα ταινία Avatar

stefanos-papadopoulos-new
LIFESTYLE

Στέφανος Παπαδόπουλος: «Από την τηλεόραση έμαθα ότι απολύθηκα – Δεν επικοινώνησε κανείς μαζί μου από το μαγαζί» (Video)

ilikiomenoi_new
ΥΓΕΙΑ

Αρθρίτιδα: Συμβουλές για πιο ανώδυνο χειμώνα

1 / 3