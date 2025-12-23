Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Εξαφάνιση 13χρονου και 14χρονου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων στο Ωραιόκαστρο

Συναγερμός έχει σημάνει στην περιοχή του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, μετά την εξαφάνιση ενός 13χρονου κι ενός 14χρονου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων τη Δευτέρα (22/12).

Και τα δύο παιδιά είναι συριακής καταγωγής και φέρουν το ίδιο όνομα, Ισμαέλ Αλί.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα για την εξαφάνισή τους και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων τους, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο.

Ο 13χρονος έχει ύψος 1,65 μ., κανονικό βάρος , έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο παντελόνι και μαύρο μπουφάν.

Ο 14χρονος έχει ύψος 1,68 μ., κανονικό βάρος έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο παντελόνι και μαύρο μπουφάν.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

