Νέο Φάληρο: Αυτοκίνητο κάηκε ολοσχερώς στη νέα Παραλιακή – Κανονικά η κυκλοφορία (videos)

Στις φλόγες τυλίχθηκε το πρωί της Τρίτης (23/12) όχημα στη νέα Παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του Νέου Φαλήρου.

Παρότι στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο οχήματα της Πυροσβεστικής, το όχημα κάηκε ολοσχερώς.

Η κυκλοφορία έχει αποκασταθεί πλέον στο σημείο, ωστόσο εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλο μποτιλιάρισμα.

Νωρίτερα, η Τροχαία είχε διακόψει την κυκλοφορία στη Λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος της Λεωφόρου Κηφισού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά, στην περιοχή Νέο Φάληρο.

Η Πυροσβεστική δεν έχει ενημέρωση για την ώρα εάν υπήρχε εγκλωβισμένο άτομο.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε ΙΧΕ όχημα, στο δήμο Μοσχάτου – Ταύρου Αττικής. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. December 23, 2025

