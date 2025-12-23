search
ΤΡΙΤΗ 23.12.2025 12:00
23.12.2025 11:20

Νέο Φάληρο: Αυτοκίνητο κάηκε ολοσχερώς στη νέα Παραλιακή – Κανονικά η κυκλοφορία (videos)

23.12.2025 11:20
ix_fotia_faliro_new

Στις φλόγες τυλίχθηκε το πρωί της Τρίτης (23/12) όχημα στη νέα Παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του Νέου Φαλήρου.

Παρότι στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο οχήματα της Πυροσβεστικής, το όχημα κάηκε ολοσχερώς.

Η κυκλοφορία έχει αποκασταθεί πλέον στο σημείο, ωστόσο εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλο μποτιλιάρισμα.

Νωρίτερα, η Τροχαία είχε διακόψει την κυκλοφορία στη Λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος της Λεωφόρου Κηφισού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά, στην περιοχή Νέο Φάληρο.

Η Πυροσβεστική δεν έχει ενημέρωση για την ώρα εάν υπήρχε εγκλωβισμένο άτομο.

ypourgiko_290825
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στο Υπουργικό: Οι δρόμοι πρέπει να είναι ελεύθεροι, για τους δεκάδες χιλιάδες ταξιδιώτες

ozempic_1909_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Ξεκίνησε η αποστολή SMS για το δωρεάν πρόγραμμα αντιμετώπισης της παχυσαρκίας σε 30.000 δικαιούχους

Untitled design (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Δύο εργάτες νεκροί από έκρηξη μεθανίου σε ανθρακωρυχείο στην Πολωνία

skorda-mikroutsikos-new
LIFESTYLE

Ένταση ανάμεσα σε Σκορδά και Μικρούτσικο – «Προσβάλλεις εμένα και το κανάλι» (Video)

paxni_0
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Με μειονοτικούς μαθητές από την Ξάνθη ο Κυριάκος Μητσοτάκης (Photos)

zigaria-new
ΥΓΕΙΑ

Αυτή είναι η καλύτερη ώρα να ανεβείς στη ζυγαριά

KLAUDIA
LIFESTYLE

Κλαυδία για Eurovision: «Φοβόμασταν πως αν δεν χαιρετούσαμε την αποστολή του Ισραήλ, θα μας έλεγαν κακούς» (Video)

solwmou_mente_fuerte
LIFESTYLE

Mente Fuerte για Σολωμού: Ό,τι και να συμβεί δεν θα σταματήσει να είναι οικογένειά μου

kalxas-234723
ΚΑΛΧΑΣ

Εκλογικό συναγερμό προκάλεσε η… υποψηφιότητα Θεμιστοκλέους, η στήριξη ΓΑΠ σε Καρυστιανού, η αποκήρυξη της β’ θέσης από Δούκα, και τα μυστήρια της Νίνας

tsipras-patra-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρώτοι «πυρήνες» υποστηρικτών Τσίπρα σε Πέλλα και Μεσσηνία με «πρωταγωνιστές» μέλη της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ

