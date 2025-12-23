Τέσσερα όπλα εντοπίστηκαν σε σπίτι στα Άνω Λιόσια – Τρεις συλλήψεις

Τέσσερα όπλα σε οικία στην περιοχή των Άνω Λιοσίων εντόπισαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φυλής. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τις μεσημβρινές ώρες του Σαββάτου (20/12).

Για την υπόθεση συνελήφθησαν 3 άτομα, 71χρονος, 48χρονος και 44χρονη και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Είχε προηγηθεί αξιολόγηση πληροφοριακών δεδομένων αναφορικά με οικία στην περιοχή των Άνω Λιοσίων, όπου αποθηκεύονται όπλα.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της έρευνας στην οικία και με τη συνδρομή αστυνομικών της ΟΠΚΕ εντοπίστηκαν:

πιστόλι με γεμιστήρα και 21 φυσίγγια,

δίκαννο για το οποίο είχε δηλωθεί κλοπή το 2005 από την περιοχή του Ασπροπύργου,

καραμπίνα με αποξυσμένο αριθμό και

αεροβόλο όπλο με ενσωματωμένη διόπτρα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

