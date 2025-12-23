search
ΤΡΙΤΗ 23.12.2025 11:47
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.12.2025 10:21

Τέσσερα όπλα εντοπίστηκαν σε σπίτι στα Άνω Λιόσια – Τρεις συλλήψεις

23.12.2025 10:21
ano_liosia_opla_new

Τέσσερα όπλα σε οικία στην περιοχή των Άνω Λιοσίων εντόπισαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φυλής. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τις μεσημβρινές ώρες του Σαββάτου (20/12).

Για την υπόθεση συνελήφθησαν 3 άτομα, 71χρονος, 48χρονος και 44χρονη και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Είχε προηγηθεί αξιολόγηση πληροφοριακών δεδομένων αναφορικά με οικία στην περιοχή των Άνω Λιοσίων, όπου αποθηκεύονται όπλα.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της έρευνας στην οικία και με τη συνδρομή αστυνομικών της ΟΠΚΕ εντοπίστηκαν:

  • πιστόλι με γεμιστήρα και 21 φυσίγγια,
  • δίκαννο για το οποίο είχε δηλωθεί κλοπή το 2005 από την περιοχή του Ασπροπύργου,
  • καραμπίνα με αποξυσμένο αριθμό και
  • αεροβόλο όπλο με ενσωματωμένη διόπτρα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Διαβάστε επίσης:

Καιρός: Έρχονται καταιγίδες και βροχές από το απόγευμα – Χιόνια θα πέσουν μόνο στη βόρεια Ελλάδα (Video)

Ηράκλειο: Συνελήφθη 70χρονος που παρενόχλησε σεξουαλικά 13χρονο αγόρι – «Έκανα πλάκα…»

Αγροτικές κινητοποιήσεις: «Blame game» από Δημογλίδου – «Η τροχαία αποφασίζει τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, κανείς διαμαρτυρόμενος»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ozempic_1909_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Ξεκίνησε η αποστολή SMS για το δωρεάν πρόγραμμα αντιμετώπισης της παχυσαρκίας σε 30.000 δικαιούχους

Untitled design (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Δύο εργάτες νεκροί από έκρηξη μεθανίου σε ανθρακωρυχείο στην Πολωνία

skorda-mikroutsikos-new
LIFESTYLE

Ένταση ανάμεσα σε Σκορδά και Μικρούτσικο – «Προσβάλλεις εμένα και το κανάλι» (Video)

paxni_0
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Με μειονοτικούς μαθητές από την Ξάνθη ο Κυριάκος Μητσοτάκης (Photos)

trump proedros
ΚΟΣΜΟΣ

Επιμένει ο Τραμπ για τη Γροιλανδία: «Την έχουμε ανάγκη για την εθνική μας ασφάλεια»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zigaria-new
ΥΓΕΙΑ

Αυτή είναι η καλύτερη ώρα να ανεβείς στη ζυγαριά

KLAUDIA
LIFESTYLE

Κλαυδία για Eurovision: «Φοβόμασταν πως αν δεν χαιρετούσαμε την αποστολή του Ισραήλ, θα μας έλεγαν κακούς» (Video)

solwmou_mente_fuerte
LIFESTYLE

Mente Fuerte για Σολωμού: Ό,τι και να συμβεί δεν θα σταματήσει να είναι οικογένειά μου

kalxas-234723
ΚΑΛΧΑΣ

Εκλογικό συναγερμό προκάλεσε η… υποψηφιότητα Θεμιστοκλέους, η στήριξη ΓΑΠ σε Καρυστιανού, η αποκήρυξη της β’ θέσης από Δούκα, και τα μυστήρια της Νίνας

tsipras-patra-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρώτοι «πυρήνες» υποστηρικτών Τσίπρα σε Πέλλα και Μεσσηνία με «πρωταγωνιστές» μέλη της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 23.12.2025 11:47
ozempic_1909_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Ξεκίνησε η αποστολή SMS για το δωρεάν πρόγραμμα αντιμετώπισης της παχυσαρκίας σε 30.000 δικαιούχους

Untitled design (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Δύο εργάτες νεκροί από έκρηξη μεθανίου σε ανθρακωρυχείο στην Πολωνία

skorda-mikroutsikos-new
LIFESTYLE

Ένταση ανάμεσα σε Σκορδά και Μικρούτσικο – «Προσβάλλεις εμένα και το κανάλι» (Video)

1 / 3