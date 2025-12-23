Καιρός: Έρχονται καταιγίδες και βροχές από το απόγευμα – Χιόνια θα πέσουν μόνο στη βόρεια Ελλάδα (Video)

Ξεκινούν από σήμερα τα λίγο πιο έντονα φαινόμενα για τα οποία, τις τελευταίες ημέρες, μας προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι.

Ο καιρός θα είναι βροχερός από το απόγευμα μέχρι και τα Χριστούγεννα ενώ αναμένονται καταιγίδες αλλά και χιόνια.

Σε ανάρτηση που έκανε ο Θοδωρής Κολυδάς προειδοποιεί πως καταιγίδες και βροχές θα ξεκινήσουν να εκδηλώνονται μαζικά από το απόγευμα της Τρίτης και κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο.

Ο καιρός θα παραμείνει έτσι μουντός και φθινοπωρινός μέχρι και την ημέρα των Χριστουγέννων.

Όσον αφορά τα χιόνια, θα ντύσουν μόνο τα μεγάλα υψόμετρα στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα ενώ αναμένονται ήπιοι άνεμοι που δεν θα δημιουργήσουν πρόβλημα.

Ο μετεωρολόγος κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για ασφαλή οδήγηση τις ημέρες των Χριστουγέννων.

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

«Από την Τρίτη απόγευμα έως και τα Χριστούγεννα βροχές κυρίως στα δυτικά τα βόρεια και το Ανατολικό Αιγαίο. Κάποια χιόνια θα έχουμε στα βουνά σε σχετικά μεγάλα υψόμετρα στη Κεντρική Βόρεια Ελλάδα. Η θερμοκρασία κανονική και οι άνεμοι δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα. Οδηγούμε με προσοχή, δεν εκνευριζόμαστε και φυσικά δεν οδηγούμε όταν έχουμε πιεί τα κρασιά και τα τσίπουρά μας».

Παναγιώτης Γιαννόπουλος: «Φθινοπωρινά Χριστούγεννα»

Τα Χριστούγεννα φέτος θα είναι όχι χειμωνιάτικα αλλά φθινοπωρινά, με βροχές κυρίως την παραμονή και λιγότερα φαινόμενα ανήμερα, νοτιάδες και θερμοκρασίες που αντιστοιχούν στα μέσα Νοεμβρίου, λέει από τη δική του πλευρά ο μετεωρολόγος της ΕΡΤ Παναγιώτης Γιαννόπουλος.

Σήμερα, η επιδείνωση του καιρού αναμένεται από το απόγευμα στο Ιόνιο.

Το βράδυ θα εκδηλωθούν καταιγίδες, πιθανόν τοπικά ισχυρές, ενώ βροχές θα σημειωθούν από τις βραδινές ώρες σε όλα τα δυτικά.

Στο Ιόνιο θα πνέουν νοτιάδες, που τη νύχτα θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ. Στο Αιγαίο οι βόρειοι άνεμοι θα είναι 3 με 5 μποφόρ, με τάση εξασθένησης.

Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 13 βαθμούς στα βόρεια και έως τους 18 βαθμούς στα νότια, δηλαδή 3 με 4 βαθμούς πάνω από τα κανονικά για την εποχή.

Η παραμονή των Χριστουγέννων θα είναι μια πολύ βροχερή ημέρα για σχεδόν όλη τη χώρα. Δεν αναμένονται βροχές μόνο στην Κρήτη και τις νότιες Κυκλάδες.

Τοπικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο και λιγότερες στο Αιγαίο, ενώ πιο έντονες και με μεγαλύτερη διάρκεια θα είναι οι βροχές στα δυτικά και τα βόρεια.

Οι νοτιάδες θα φτάνουν έως τα 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Βροχές θα σημειωθούν και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

Την Πέμπτη, ανήμερα των Χριστουγέννων, τις πρωινές ώρες θα συνεχίζονται οι βροχές στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο, ενώ στην Κεντρική Μακεδονία ενδέχεται να είναι τοπικά έντονες.

Τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν και σε άλλες περιοχές της χώρας. Από το βράδυ αναμένονται καταιγίδες στο Ιόνιο.

Οι άνεμοι θα παραμείνουν νοτιάδες, με τη θερμοκρασία να φτάνει ενδεικτικά τους 17 βαθμούς στην Αθήνα και τους 14 στη Θεσσαλονίκη.

Στη Θεσσαλονίκη η ημέρα θα είναι βροχερή, ενώ στην Αθήνα τα φαινόμενα θα είναι λιγότερα σε σχέση με την Τετάρτη.

Η Παρασκευή θα ξεκινήσει με τοπικές βροχές κυρίως σε Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια, ωστόσο γρήγορα τα φαινόμενα θα σταματήσουν και ο καιρός θα βελτιωθεί.

Οι επόμενες ημέρες έως την Τρίτη θα κυλήσουν με αίθριο καιρό, αλλά με χαμηλότερες θερμοκρασίες και αισθητή ψύχρα τις πρωινές και βραδινές ώρες.

