Χριστούγεννα: Ντύθηκαν γιορτινά οι σταθμοί του μετρό και του ΗΣΑΠ – Εντυπωσιακές φωτογραφίες και βίντεο

Με γιορτινή διάθεση υποδέχονται τους επιβάτες τους τα μέσα σταθερής τροχιάς, καθώς μπαίνουμε στην τελική ευθεία για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά.

Χριστουγεννιάτικα δέντρα στολίστηκαν σε όλους τους σταθμούς του Μετρό, με τον σταθμό «Σύνταγμα», στην καρδιά του δικτύου, να ξεχωρίζει για τον λαμπερό στολισμό και το εντυπωσιακό δέντρο, ενώ για τον σταθμό «Πειραιάς» επιλέχθηκε ένα Χριστουγεννιάτικο καράβι.

Μετρό Συντάγματος

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, κάθ’ όλη τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου, οι επιβάτες έχουν την ευκαιρία να μετακινούνται και στις 3 Γραμμές Μετρό με τους γιορτινούς συρμούς, αλλά και το στολισμένο όχημα του Τραμ, που κάνει αισθητή την παρουσία του στις περιοχές που διασχίζει.

Η ΣΤΑ.ΣΥ μεταφέρει με τους συρμούς ένα μήνυμα αισιοδοξίας, ανθρωπιάς και αγάπης με την απαραίτητη δόση χιούμορ και με την προτροπή: «Ας νιώσουμε μαζί!», «Ας ευχηθούμε μαζί!», «Ας ονειρευτούμε μαζί!». Οι φράσεις «Χριστούγεννα είναι…», «Φέτος τα Χριστούγεννα εύχομαι…» και «Αν ήμουν ‘Αγιος Βασίλης…» «ντύνουν» του συρμούς και καλούν τους επιβάτες να τις συμπληρώσουν όπως ο καθένας τους επιθυμεί.

Παράλληλα, με την πολύτιμη συνδρομή του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, του Ιδρύματος Ευγενίδου, της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων και του Μουσείου Κοτσανά οι σταθμοί «Μέγαρο Μουσικής», «Συγγρού Φιξ», «Ευαγγελισμός», «Κεραμεικός» και «Μοναστηράκι» στολίστηκαν δημιουργικά και εναλλακτικά με εντυπωσιακές αφίσες, που μοιράζουν ευχές στους διερχόμενους επιβάτες.

Παραμένοντας σε διάθεση εορταστική, η ΣΤΑ.ΣΥ υποδέχεται στους σταθμούς του Μετρό φορείς πολιτισμού, Δήμους, σχολεία, μπάντες και ωδεία, διοργανώνοντας σειρά δράσεων για μικρούς και μεγάλους και προσκαλώντας το επιβατικό κοινό των μέσων σταθερής τροχιάς της Αθήνας σε μελωδικές, χριστουγεννιάτικες διαδρομές.

Κάθε χρόνο τέτοιες ημέρες η ΣΤΑ.ΣΥ επιχειρεί μέσω συνεργειών και συνεργασιών, αλλά και με ίδια μέσα, να δώσει έναν τόνο γιορτινό σε σταθμούς και συρμούς των δικτύων της. Είναι μια προσπάθεια τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς οι μετακινήσεις με τα αστικά μέσα μεταφοράς να ξεφύγουν, έστω και προσωρινά, από τους γνώριμους και επαναλαμβανόμενους ρυθμούς της καθημερινότητας.

