Μετρό: Ενισχύονται τα δρομολόγια τις 2 τελευταίες Κυριακές του χρόνου – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 7 του τραμ

Τροποποιήσεις στα δρομολόγια του μετρό και του τραμ, αναμένονται τις επόμενες ημέρες, αφενός γιατί κορυφώνονται οι εορταστικές εκδηλώσεις ενόψει των Χριστουγέννων, αφετέρου γιατί τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά τις επόμενες 2 Κυριακές.

Όσον αφορά το μετρό, τις Κυριακές 21 και 28 Δεκεμβρίου 2025, αναμένεται να ενισχυθούν τα δρομολόγια λόγω των ανοιχτών καταστημάτων. Η εταιρεία ανακοίνωσε πως 3 επιπλέον συρμοί σε κάθε μία από τις γραμμές του μετρό θα ριχτούν στη «μάχη» ώστε οι πολίτες να μπορούν να μετακινηθούν πιο γρήγορα.

Σχετικά με το τραμ, θα υπάρξουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το Σάββατο (20.12.2025) στη γραμμή 7 λόγω εορταστικών εκδηλώσεων στους Δήμους Γλυφάδας και Πειραιά.

Τα δρομολόγια στη γραμμή 7 του τραμ Ασκληπιείο Βούλας – Αγία Τριάδα Πειραιά θα γίνονται:

Από τις 17:00 έως τις 18:00 από τη στάση Παλαιό Δημαρχείο έως το Σεφ (Παλαιό Δημαρχείο – Σεφ – Παλαιό Δημαρχείο).

Από τις 18:00 ως τη 01:00 την Κυριακή από τη στάση Παλαιό Δημαρχείο έως τη στάση Αγία Τριάδα (Παλαιό Δημαρχείο – Αγία Τριάδα – Παλαιό Δημαρχείο).

Ρυθμίσεις και στη Θεσσαλονίκη

Σε 24ωρη βάση θα λειτουργήσουν αύριο 20/12 και το επόμενο Σάββατο 27/12 το μετρό Θεσσαλονίκης, τέσσερις γραμμές του ΟΑΣΘ και δύο ακόμη δρομολόγια που εκτελούνται από τα ΚΤΕΛ, στο πλαίσιο πρωτοβουλίας για καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών κατά την εορταστική περίοδο και ενίσχυση της ασφάλειας στις νυχτερινές μετακινήσεις, όπως επισημαίνει με σημερινή του ανακοίνωση ο ΟΑΣΘ.

Στην πιλοτική 24ωρη λειτουργία εντάσσονται, εκτός από την καθιερωμένη νυχτερινή γραμμή Ν1 (ΚΤΕΛ – Αεροδρόμιο), οι γραμμές του ΟΑΣΘ οι γραμμές 6 Καλαμαριά – Βενιζέλου, 14 ‘Ανω Τούμπα – Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός, 27 Σταυρούπολη – Πανεπιστήμιο και 32 Κάτω Ηλιούπολη – Αριστοτέλους.

Επιπλέον, οι γραμμές 58 και 66 των ΚΤΕΛ θα λειτουργούν επίσης σε 24ωρη βάση, καλύπτοντας τις διαδρομές Διασταύρωση Χορτιάτη – Πανόραμα – Βενιζέλου και Σταθμός Μετρό Νέα Ελβετία – Θέρμη, αντίστοιχα.

Τα δρομολόγια των λεωφορείων θα πραγματοποιούνται κάθε περίπου 30 λεπτά από τα μεσάνυχτα έως τις 05:00, ενώ τις υπόλοιπες ώρες θα ισχύει η κανονική συχνότητα των ημερήσιων δρομολογίων.

