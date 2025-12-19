search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.12.2025 12:07
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.12.2025 10:54

Κρούσμα μηνιγγίτιδας σε σχολείο των Χανίων – Εκτός κινδύνου η 17χρονη μαθήτρια

19.12.2025 10:54
nosokomeio xania 88- new

Ανησυχία έχει προκαλέσει το κρούσμα βακτηριακής μηνιγγίτιδας σε 17χρονη μαθήτρια Λυκείου των Χανίων, η οποία νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο της πόλης.

Η διάγνωση πραγματοποιήθηκε μετά από την επιστροφή της 17χρονης από την πενταήμερη σχολική εκδρομή στην Τσεχία (Πράγα) την περασμένη Παρασκευή, όπως αναφέρει το zarpanews.gr

Η Διεύθυνση του σχολείου ενημέρωσε τους γονείς ότι ο ΕΟΔΥ επιβεβαίωσε χθες το κρούσμα, επισημαίνοντας ότι ακόμα δεν έχει ταυτοποιηθεί ο παθογόνος παράγοντας. Παράλληλα ο Οργανισμός, όπως συμβαίνει σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, έδωσε τις απαραίτητες οδηγίες για την αυστηρή τήρηση των υγειονομικών μέτρων προφύλαξης, όπως τακτικό πλύσιμο χεριών και καθαριότητα, χωρίς να ενδείκνυται η απολύμανση των χώρων του σχολείου το οποίο θα παραμείνει ανοιχτό. Μάλιστα τονίζει ότι: «Όλοι οι μαθητές θα πρέπει να συνεχίσουν να παρακολουθούν τα μαθήματά τους και τις δραστηριότητες τους όπως συνήθως».

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ η βακτηριακή μηνιγγίτιδα τύπου Β (Μηνιγγιτιδόκοκκος Β) είναι μια σοβαρή, δυνητικά θανατηφόρα λοίμωξη των μηνίγγων του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού, που ξεκινά συχνά σαν ίωση (πυρετός, κεφαλαλγία), αλλά εξελίσσεται ραγδαία σε 24 ώρες και μπορεί να προκαλέσει αναπηρίες ή θάνατο. Χαρακτηρίζεται από αιφνίδιο πυρετό, έντονη κεφαλαλγία, δυσκαμψία αυχένα, φωτοφοβία, σύγχυση και σε σοβαρές περιπτώσεις αιμορραγικό εξάνθημα που δεν υποχωρεί στην πίεση.

Διαβάστε επίσης:

Στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας το «τελευταίο αντίο» στον Αλμπέρτο Εσκενάζυ

Διαμαντής Καραναστάσης: Η πρώτη αντίδραση μετά την αφαίρεση διπλώματος και οι… αιχμές για τα ΜΜΕ

Εφιαλτικό ταξίδι για 22χρονη στο Αίγιο: Τη νάρκωσαν, την λήστεψαν και τη βίασε ο ξάδερφος της

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mazonakis-giorgos-new
LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Η πρώτη αντίδραση της οικογένειας μετά τη μήνυση σε βάρος του τραγουδιστή (Video)

fever_child_new
ΥΓΕΙΑ

Πυρετικοί σπασμοί στα παιδιά – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς

kannavi
ΚΟΣΜΟΣ

Και ξαφνικά ο Τραμπ «αγάπησε»… την κάνναβη

tiktok_logo
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

TikTok U.S: Πώς η πλατφόρμα θα συνεχίσει να λειτουργεί στις ΗΠΑ – Η κοινοπραξία, οι έλεγχοι και ο φίλος του Τραμπ

alpha-bank_1912_1920-1080_new
BUSINESS

Alpha Bank: Συμφωνία με Universal Life και Altius στην Κύπρο – Δημιουργεί έναν από τους 3 μεγαλύτερους ομίλους

Δείτε όλες τις ειδήσεις
michalis-aerakis-new
LIFESTYLE

Μιχάλης Αεράκης: Από τον «Σασμό» στο... Χόλιγουντ - Η πρόταση από το εξωτερικό που τον εξέπληξε (Video)

alzheimer
ΥΓΕΙΑ

Η άσκηση «ασπίδα προστασίας» του εγκεφάλου: Πώς η φυσική δραστηριότητα προστατεύει τη μνήμη μας ως τα βαθιά γεράματα

parkingk new
ΕΛΛΑΔΑ

Ο Χάρης Δούκας εγκαινιάζει το νέο δημοτικό πάρκινγκ Κοτζιά - «Ένα έργο που επιστρέφει στους πολίτες»

trakter xristougenna 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε αδιέξοδο η κυβέρνηση μετά το «όχι» των αγροτών – «Ξήλωσαν» το επιχείρημα για μπλόκο των χριστουγεννιάτικων διελεύσεων

paparizou-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Τάκης Ζαχαράτος και Έλενα Παπαρίζου: «The Velvet Night» στο NOX - The Cabaret Edition

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.12.2025 12:06
mazonakis-giorgos-new
LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Η πρώτη αντίδραση της οικογένειας μετά τη μήνυση σε βάρος του τραγουδιστή (Video)

fever_child_new
ΥΓΕΙΑ

Πυρετικοί σπασμοί στα παιδιά – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς

kannavi
ΚΟΣΜΟΣ

Και ξαφνικά ο Τραμπ «αγάπησε»… την κάνναβη

1 / 3