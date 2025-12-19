Κρούσμα μηνιγγίτιδας σε σχολείο των Χανίων – Εκτός κινδύνου η 17χρονη μαθήτρια

Ανησυχία έχει προκαλέσει το κρούσμα βακτηριακής μηνιγγίτιδας σε 17χρονη μαθήτρια Λυκείου των Χανίων, η οποία νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο της πόλης.

Η διάγνωση πραγματοποιήθηκε μετά από την επιστροφή της 17χρονης από την πενταήμερη σχολική εκδρομή στην Τσεχία (Πράγα) την περασμένη Παρασκευή, όπως αναφέρει το zarpanews.gr.

Η Διεύθυνση του σχολείου ενημέρωσε τους γονείς ότι ο ΕΟΔΥ επιβεβαίωσε χθες το κρούσμα, επισημαίνοντας ότι ακόμα δεν έχει ταυτοποιηθεί ο παθογόνος παράγοντας. Παράλληλα ο Οργανισμός, όπως συμβαίνει σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, έδωσε τις απαραίτητες οδηγίες για την αυστηρή τήρηση των υγειονομικών μέτρων προφύλαξης, όπως τακτικό πλύσιμο χεριών και καθαριότητα, χωρίς να ενδείκνυται η απολύμανση των χώρων του σχολείου το οποίο θα παραμείνει ανοιχτό. Μάλιστα τονίζει ότι: «Όλοι οι μαθητές θα πρέπει να συνεχίσουν να παρακολουθούν τα μαθήματά τους και τις δραστηριότητες τους όπως συνήθως».

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ η βακτηριακή μηνιγγίτιδα τύπου Β (Μηνιγγιτιδόκοκκος Β) είναι μια σοβαρή, δυνητικά θανατηφόρα λοίμωξη των μηνίγγων του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού, που ξεκινά συχνά σαν ίωση (πυρετός, κεφαλαλγία), αλλά εξελίσσεται ραγδαία σε 24 ώρες και μπορεί να προκαλέσει αναπηρίες ή θάνατο. Χαρακτηρίζεται από αιφνίδιο πυρετό, έντονη κεφαλαλγία, δυσκαμψία αυχένα, φωτοφοβία, σύγχυση και σε σοβαρές περιπτώσεις αιμορραγικό εξάνθημα που δεν υποχωρεί στην πίεση.

Διαβάστε επίσης:

Στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας το «τελευταίο αντίο» στον Αλμπέρτο Εσκενάζυ

Διαμαντής Καραναστάσης: Η πρώτη αντίδραση μετά την αφαίρεση διπλώματος και οι… αιχμές για τα ΜΜΕ

Εφιαλτικό ταξίδι για 22χρονη στο Αίγιο: Τη νάρκωσαν, την λήστεψαν και τη βίασε ο ξάδερφος της