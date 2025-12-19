search
19.12.2025 10:26

Διαμαντής Καραναστάσης: Η πρώτη αντίδραση μετά την αφαίρεση διπλώματος και οι… αιχμές για τα ΜΜΕ

19.12.2025 10:26
KARANASTASIS_VOULI

Σε story στο Instagram, ο πρώην βουλευτής της Πλεύσης, Διαμαντής Καραναστάσης, ο οποίος εντοπίστηκε το βράδυ της Τρίτης να οδηγεί το αυτοκίνητό του στο κέντρο της Αθήνας υπό την επήρεια αλκοόλ, αναφέρθηκε στο περιστατικό, αφήνοντας ωστόσο αιχμές για τα ΜΜΕ και τον χρόνο αναπαραγωγής της είδησης.

Όσα έγραψε:

«Πριν 2 μέρες ήπια 2 ποτήρια κρασί σε μια συνάντηση και μετά -δυστυχώς- πήδηξα κατευθείαν στο αμάξι, χωρίς να περιμένω καθόλου.

Σε έναν άντρα 90 κιλών που ήπιε 2 ποτήρια κρασί, η περιεκτικότητα αλκοόλ ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα είναι 0,33 mg/l.

Εγώ είχα 0,29 με όριο πια τα 0,25 (πριν λίγες μέρες το όριο ήταν 0,5 mg/l).

Καλά κάνανε τα παιδιά και μου βάλανε πρόστιμο αφού ήμουν ελάχιστα πάνω από το νέο, εξαιρετικά αυστηρό όριο.

Αυτό που έγινε όμως την Τρίτη, δεν είναι είδηση δύο μέρες μετά. Μπορεί σήμερα κάτι να εξυπηρετεί.

Τέλος πάντων, από αύριο μόνο φραπέ!»

Το story του Διαμαντή Καραναστάση

