ΠΕΜΠΤΗ 18.12.2025 21:50
18.12.2025 19:52

Τραβάει το σχοινί η Κασιμάτη: Αφού ψήφισε τις αμυντικές δαπάνες, καλωσόρισε τη φρεγάτα «Κίμων»

18.12.2025 19:52
nina-kassimati

H Νίνα Κασιμάτη συνεχίζει να τραβάει το σχοινί. Αφού, παραβίασε τη γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ, ψηφίζοντας τις αμυντικές δαπάνες, καλωσόρισε τη φρεγάτα «Κίμων». 

«Έχουμε γη και πατρίδα, όσο έχουμε πλοία στη θάλασσα~ Θεμιστοκλής

Καλώς να ορίσει η νέα φρεγάτα FDI HN «Belh@rra» F – 601 «Κίμων» από τη Λοριάν της Γαλλίας στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας ως φρουρός της εθνικής ανεξαρτησίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, με ισχύ και ψυχή εντός της τους άνδρες και τις γυναίκες του Πολεμικού Ναυτικού μας και κάθε πεσόντα για την υπεράσπιση της Ελευθερίας», έγραψε χαρακτηριστικά.

