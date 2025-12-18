search
ΠΕΜΠΤΗ 18.12.2025 16:44
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.12.2025 14:47

Όταν η Έλενα Ακρίτα αποθέωνε Παππά: «Έτσι ρε Νίκο, έτσι, σαν πρόκες οι λέξεις…»

18.12.2025 14:47
elena-akrita

Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Έλενα Ακρίτα δεν φημιζόταν ποτέ για την πολιτική της ευθυκρισία, την ικανότητα αξιολόγησης προσώπων και τις σταθερές πολιτικές επιλογές της. Είναι άλλωστε ενδεικτική η στάση της κατά την περίοδο Κασσελάκη στον ΣΥΡΙΖΑ, όταν πήγαινε και δεν… στις Σπέτσες ή στήριζε, αλλά και δεν στήριξε τελικά τον τότε πρόεδρο στην ιστορία με την καθαίρεσή του.

Άρα δεν κάνει και εντύπωση το γεγονός ότι αποθέωνε όσο κανένα άλλο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ τον ευρωβουλευτή Νίκο Παππά – τόσα καταλάβαινε!

Προ μηνών λοιπόν και ενώ σχεδόν όλοι στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και ευρύτερα, είχαν αντιληφθεί ότι ο πρώην μπασκετμπολίστας είναι μία προβληματική περίπτωση λόγω του χαρακτήρα και των συμπεριφορών του, η βουλευτής επικρατείας, έκανε μία αποθεωτική ανάρτηση για τον Νίκο Παππά και μία ομιλία του στην ευρωβουλή.

Το θέμα της ομιλίας δεν έχει σημασία, καθότι κι άλλοι έλεγαν ανάλογα πράγματα και εξέφραζαν τις ίδιες απόψεις. Όμως η Ακρίτα επέλεγε να συγκινηθεί από τον Παππά. Έχει ενδιαφέρον να μας πει τι λέει τώρα… Είναι ακόμα φαν του ευρωβουλευτή;

Διαβάστε επίσης:

Θεοδώρα Τζάκρη: «Δεν διαλύεται, ούτε κλείνει το Κίνημα Δημοκρατίας»

Καμμένος στηρίζει Καρυστιανού: Σε πολεμάνε γιατι σε φοβούνται

Στην Πίνδο ο Μητσοτάκης για τα Χριστούγεννα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
triantopoulos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τίτλοι τέλους στην ανάκριση για το μπάζωμα στα Τέμπη – Τι είπε στην απολογία του ο Τριαντόπουλος

tiletheasi_1108_1920-1080_new
MEDIA

«Μάχη σώμα με σώμα» μεταξύ Alpha και Mega και χθες (17/12) για την πρώτη θέση τηλεθέασης των καναλιών

donald tusk 99 – new
ΚΟΣΜΟΣ

Πρόοδο «βλέπει» ο Τουσκ στις συνομιλίες της ΕΕ για το δάνειο στην Ουκρανία μέσω της αρπαγής των ρωσικών κεφαλαίων

bath_hot-water_1812_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Γιατί δεν πρέπει να κάνουμε μπάνιο με πολύ ζεστό νερό – Ποια είναι η κατάλληλη θερμοκρασία

zoi-adonis-24
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξώδικο Γεωργιάδη σε Κωνσταντοπούλου – Τον συνέδεσε με βιασμούς ανηλίκων στην Εξεταστική

Δείτε όλες τις ειδήσεις
polar bears
ΚΟΣΜΟΣ

Πολική αρκούδα υιοθετεί ένα μικρό σε μια σπάνια καταγεγραμμένη περίπτωση

pappas anna karaxalios famellos
ΚΑΛΧΑΣ

Στα ρηχά η κυβέρνηση, το λάθος με τον Παππά, τα μηνύματα της Άννας, ο Τσίπρας σώζει ΣΥΡΙΖΑ και βυθίζει Συριζαίους, η Καρυστιανού φτιάχνει λίστες

doukas_chardalias_1712_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τσίμπησε στις δημοτικότητες ο Δούκας, μειώνονται οι αρνητικές γνώμες - Η «σύγκριση» με Χαρδαλιά

oukranos-fotia
ΚΟΣΜΟΣ

Εγκλημα σοκ στη Βιέννη: Βασάνισαν και έκαψαν ζωντανό τον γιο του αντιδημάρχου στο Χάρκοβο

trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Τι ώρα θα φανούν σήμερα στα ΑΤΜ Δώρο Χριστουγέννων, επίδομα ανεργίας και υπόλοιπες παροχές

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 18.12.2025 16:43
triantopoulos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τίτλοι τέλους στην ανάκριση για το μπάζωμα στα Τέμπη – Τι είπε στην απολογία του ο Τριαντόπουλος

tiletheasi_1108_1920-1080_new
MEDIA

«Μάχη σώμα με σώμα» μεταξύ Alpha και Mega και χθες (17/12) για την πρώτη θέση τηλεθέασης των καναλιών

donald tusk 99 – new
ΚΟΣΜΟΣ

Πρόοδο «βλέπει» ο Τουσκ στις συνομιλίες της ΕΕ για το δάνειο στην Ουκρανία μέσω της αρπαγής των ρωσικών κεφαλαίων

1 / 3