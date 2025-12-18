Όταν η Έλενα Ακρίτα αποθέωνε Παππά: «Έτσι ρε Νίκο, έτσι, σαν πρόκες οι λέξεις…»

Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Έλενα Ακρίτα δεν φημιζόταν ποτέ για την πολιτική της ευθυκρισία, την ικανότητα αξιολόγησης προσώπων και τις σταθερές πολιτικές επιλογές της. Είναι άλλωστε ενδεικτική η στάση της κατά την περίοδο Κασσελάκη στον ΣΥΡΙΖΑ, όταν πήγαινε και δεν… στις Σπέτσες ή στήριζε, αλλά και δεν στήριξε τελικά τον τότε πρόεδρο στην ιστορία με την καθαίρεσή του.

Άρα δεν κάνει και εντύπωση το γεγονός ότι αποθέωνε όσο κανένα άλλο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ τον ευρωβουλευτή Νίκο Παππά – τόσα καταλάβαινε!

Προ μηνών λοιπόν και ενώ σχεδόν όλοι στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και ευρύτερα, είχαν αντιληφθεί ότι ο πρώην μπασκετμπολίστας είναι μία προβληματική περίπτωση λόγω του χαρακτήρα και των συμπεριφορών του, η βουλευτής επικρατείας, έκανε μία αποθεωτική ανάρτηση για τον Νίκο Παππά και μία ομιλία του στην ευρωβουλή.

Το θέμα της ομιλίας δεν έχει σημασία, καθότι κι άλλοι έλεγαν ανάλογα πράγματα και εξέφραζαν τις ίδιες απόψεις. Όμως η Ακρίτα επέλεγε να συγκινηθεί από τον Παππά. Έχει ενδιαφέρον να μας πει τι λέει τώρα… Είναι ακόμα φαν του ευρωβουλευτή;

