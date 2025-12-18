Θεοδώρα Τζάκρη: «Δεν διαλύεται, ούτε κλείνει το Κίνημα Δημοκρατίας»

Η βουλευτής Θεοδώρα Τζάκρη μίλησε για το μέλλον του Κινήματος Δημοκρατίας. Καλεσμένη στο Mega, αναφέρθηκε και στο έκτακτο συνέδριο που εξήγγειλε ο Στέφανος Κασσελάκης για το μέλλον του Κινήματος Δημοκρατίας.

«Το Κίνημα Δημοκρατίας έχει κατορθώσει να γίνει σημείο αναφοράς για όλους τους πολίτες που θέλουν αλλαγή στο πολιτικό σύστημα με πρόγραμμα και διαφάνεια. Δεν υπήρξαμε ποτέ ένα κόμμα διαμαρτυρίας. Είμαστε και από το καταστατικό μας ένα κόμμα «αμεσοδημοκρατικό» που έχουμε κάνει πράξη τη συμμετοχική δημοκρατία. Επομένως, στις 7-8 Φλεβάρη θα συζητήσουμε σε έκτακτο συνέδριο με όλα τα μέλη του κόμματός μας, την πορεία μας στη βάση μίας αδιαπραγμάτευτης βάσης και σε μια κοινή παραδοχή που απορρέει από την ιδρυτική μας διακήρυξη»

Και συνέχισε η κ. Τζάκρη: «Ούτε κλείνει το Κίνημα Δημοκρατίας, ούτε διαλυόμαστε. Στην ίδια του την ανακοίνωση ο Στ. Κασσελάκης μιλά για τον Κ. Μητσοτάκη και τεκμηριώνει ότι το δίλημμα «Μητσοτάκης ή χάος» είναι ένα ψευτοδίλημμα διότι υπάρχει και Μητσοτάκης και χάος. Και τον κατηγορούν ότι δήθεν θα συνεργαστεί με τη ΝΔ».

«Οικονομικό πρόβλημα έχει η ΝΔ που χρωστάει 550 εκ. ευρώ. Εμείς είμαστε ένα μικρό κόμμα, η μόνη μας χρηματοδότηση είναι οι πόροι των μελών του κόμματος και ό,τι δίνει ο πρόεδρός μας ο οποίος «ματώνει» για να το χρηματοδοτεί.

Φυσικά έχουμε μία αδυναμία στο να προχωρήσουμε με τον τρόπο που θέλουμε και να προβάλλουμε το πρόγραμμά μας γιατί οι πόροι που έχουμε είναι περιορισμένοι. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε οικονομικό πρόβλημα».

Τέλος σημείωσε: «Δεν μας φοβίζει ένα κόμμα της κ. Καρυστιανού, αντιθέτως το θεωρώ πάρα πολύ θετικό. Η κ. Καρυστιανού που συνδέεται με το κίνημα των Τεμπών, αυτό το κίνημα έχει πρόταγμα την απόδοση δικαιοσύνης στο έγκλημα των Τεμπών, την πάταξη της διαφθοράς.

Φέρνει στην επικαιρότητα τα μείζονα προβλήματα στην καθημερινότητα των πολιτών. Οι επόμενες εκλογές θα κριθούν στο εάν αυτά τα 2 εκ. ψηφοφόρων που απέχουν από το 2012 από την εκλογική διαδικασία και έχουν πιάσει τον καναπέ, πάνε να ψηφίσουν».

