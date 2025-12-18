Κι όμως κάποιοι στην κεντροαριστερά επιμένουν στον διάλογο

Μπορεί να γίνεται μεγάλη συζήτηση για την ανάγκη ή όχι ενός διαλόγου στην κεντροαριστερά, αλλά κάποιοι έχουν ήδη απαντήσει καταφατικά.

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Φαραντούρης, ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Φίλιππος Σαχινίδης, που είναι ενεργά στελέχη των κομμάτων τους είναι σε αυτό το κλίμα πάντως.

Και σήμερα συζητούν σε εκδήλωση με θέμα «Η πρόταση της Κομισιόν για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο: Επιπτώσεις στην Ελλάδα».

Μαζί τους ο Παναγιώτης Κορκολής, διευθυντής του Ινστιτούτου ΕΝΑ, και ο Σπύρος Ρουκανάς, αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιά και οικονομολόγος.

Στις 18:30 λοιπόν, στα γραφεία του Ευρ.Κοινοβουλίου στην Αθήνα θα παρουσιαστεί αναλυτική μελέτη του Ινστιτούτου ΕΝΑ για το πώς θα επηρεαστεί η ελληνική οικονομία τα επόμενα χρόνια απ’ τις προτάσεις της Ευρ. Επιτροπής για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Επ’ αυτής θα γίνει και η συζήτηση.

Διαβάστε επίσης:

Opinion Poll: Οι… επιδόσεις των νέων κομμάτων από Τσίπρα και Σαμαρά

Όταν η Κίμπερλι Γκιλφόιλ «έστησε» τον Χρυσοχοΐδη και την… μισή ΕΛΑΣ

Σκληρή κριτική Μωραΐτη σε Κασσελάκη: «Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα στον αυτοεξευτελισμό του»