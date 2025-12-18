search
ΠΕΜΠΤΗ 18.12.2025 00:52
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.12.2025 00:01

Κι όμως κάποιοι στην κεντροαριστερά επιμένουν στον διάλογο

18.12.2025 00:01
farantouris

Μπορεί να γίνεται μεγάλη συζήτηση για την ανάγκη ή όχι ενός διαλόγου στην κεντροαριστερά, αλλά κάποιοι έχουν ήδη απαντήσει καταφατικά.

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Φαραντούρης, ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Φίλιππος Σαχινίδης, που είναι ενεργά στελέχη των κομμάτων τους είναι σε αυτό το κλίμα πάντως.

Και σήμερα συζητούν σε εκδήλωση με θέμα «Η πρόταση της Κομισιόν για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο: Επιπτώσεις στην Ελλάδα».

Μαζί τους ο Παναγιώτης Κορκολής, διευθυντής του Ινστιτούτου ΕΝΑ, και ο Σπύρος Ρουκανάς, αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιά και οικονομολόγος.

Στις 18:30 λοιπόν, στα γραφεία του Ευρ.Κοινοβουλίου στην Αθήνα θα παρουσιαστεί αναλυτική μελέτη του Ινστιτούτου ΕΝΑ για το πώς θα επηρεαστεί η ελληνική οικονομία τα επόμενα χρόνια απ’ τις προτάσεις της Ευρ. Επιτροπής για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Επ’ αυτής θα γίνει και η συζήτηση.

Διαβάστε επίσης:

Opinion Poll: Οι… επιδόσεις των νέων κομμάτων από Τσίπρα και Σαμαρά

Όταν η Κίμπερλι Γκιλφόιλ «έστησε» τον Χρυσοχοΐδη και την… μισή ΕΛΑΣ

Σκληρή κριτική Μωραΐτη σε Κασσελάκη: «Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα στον αυτοεξευτελισμό του»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
zaporizhzhia_new
ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Τουλάχιστον 32 τραυματίες μετά από ρωσικούς βομβαρδισμούς στη Ζαπορίζια

sudan_new
ΚΟΣΜΟΣ

Χωρίς τέλος η αιματοχυσία στο Σουδάν: Οκτώ νεκροί μετά από επιδρομή drone σε χωριό

farantouris
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κι όμως κάποιοι στην κεντροαριστερά επιμένουν στον διάλογο

kypello elladas tropaio
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κύπελλο Ελλάδας: Ολοταχώς για Ολυμπιακό-ΠΑΟΚ στους «8» και στο βάθος… ντέρμπι «αιωνίων» – Ο δρόμος προς τον τελικό

gallia-asthenoforo
ΚΟΣΜΟΣ

Επιδημία γρίπης στη Γαλλία – Ανησυχία για τον αριθμό των κρουσμάτων

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bin salman
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας εξετάζει την αγορά της Μπαρτσελόνα - Προσφέρει 10 δισ. ευρώ

christos-nikolopoulos-new
LIFESTYLE

Ο Χρήστος Νικολόπουλος ξεκαθαρίζει: «Ο Πασχάλης Τερζής δεν θα επιστρέψει στις πίστες» (Video)

mitsotakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πίεση των δημοσκοπήσεων οδηγεί την κυβέρνηση να ικανοποιήσει αιτήματα των αγροτών

alexis-papahelas
MEDIA

Ασκήσεις προληπτικής λογοκρισίας: Ο ΕΚΚΟΜΕΔ έκοψε τη χρηματοδότηση από το ντοκιμαντέρ του Παπαχελά λόγω ... Κουφοντίνα

salata_laxanosintagi
CUCINA POVERA

Γιορτινή σαλάτα με κόκκινο λάχανο, καρότο και εύκολη βινεγκρέτ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 18.12.2025 00:46
zaporizhzhia_new
ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Τουλάχιστον 32 τραυματίες μετά από ρωσικούς βομβαρδισμούς στη Ζαπορίζια

sudan_new
ΚΟΣΜΟΣ

Χωρίς τέλος η αιματοχυσία στο Σουδάν: Οκτώ νεκροί μετά από επιδρομή drone σε χωριό

farantouris
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κι όμως κάποιοι στην κεντροαριστερά επιμένουν στον διάλογο

1 / 3