ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

17.12.2025 19:31

Opinion Poll: Οι… επιδόσεις των νέων κομμάτων από Τσίπρα και Σαμαρά

17.12.2025 19:31
tsipras samaras 77- new

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι απαντήσεις των συμμετεχόντων στη δημοσκόπηση της Opinion Poll για λογαριασμό του Action24, σε σχέση με το ενδεχόμενο δημιουργίας νέων κομμάτων τόσο από τον Αλέξη Τσίπρα όσο και από τον Αντώνη Σαμαρά.

Συγκεκριμένα, το 9% απαντά ότι είναι πολύ πιθανό να ψηφίσει το νέο κόμμα Τσίπρα, το 9.7% αρκετά πιθανό, το 11.5% λίγο πιθανό και το 65.9% καθόλου.

Αντίστοιχα για ένα ενδεχόμενο κόμμα Αντώνη Σαμαρά οι επιδόσεις είναι χαμηλότερες με το 3.6% να απαντά πολύ πιθανό, το 6.9% αρκετά πιθανό, το 10% λίγο και το 75.7% καθόλου.

Στον χώρο των ψηφοφόρων της Ν.Δ το 4.8% δηλώνει πολύ, το 6.3% αρκετά, το 10% λίγο και το 76.3% καθόλου.

Εν τω μεταξύ και τους δύο πρώην πρωθυπουργούς «περνάει» η Μαρία Καρυστιανού, σε περίπτωση που προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος ή κινήματος, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης της MRB για τον Real.

