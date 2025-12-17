MRΒ – Νέα κόμματα: Σαρώνει ένα κόμμα Καρυστιανού – Τι τύχη έχουν Τσίπρας, Σαμαράς

Η Μαρία Καρυστιανού… προηγείται έναντι του Αλέξη Τσίπρα και του Αντώνη Σαμαρά, στο σενάριο να την ψηφίσουν, εφ όσον τελικά συμμετέχει στην ίδρυση ενός νέου κόμματος.

Στη δημοσκόπηση της MRB για λογαριασμό του Real, η Καρυστιανού λαμβάνει μεγαλύτερης αποδοχής από τον κόσμο, αλλά -το πιο εντυπωσιακό- τις περισσότερες πιθανότητες να ψηφιστεί στο ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος, σε σχέση με τους δύο πρώην πρωθυπουργούς.

Στο ερώτημα αν θα την ψήφιζαν, το 31,8% απάντησε «σίγουρα» ή «μάλλον ναι», με το «σίγουρα» να φτάνει το 10,2%.

Ενδεικτικό της αποδοχής που έχει η Μαρία Καρυστιανού στον κόσμο είναι ότι το 65% δηλώνει πως την αξιολογεί θετικά για τις ενέργειές της.

Αυτό το «σίγουρα» θα τον ψήφιζα, είναι πιο χαμηλά για τον Αλ. Τσίπρα και τον Αντώνη Σαμαρά.

Για τον Τσίπρα είναι στο 8,3%, ενώ για τον Σαμαρά μόλις στο 2,8%

Τι λέει ο κόσμος για το επικείμενο κόμμα Τσίπρα

Το ποσοστό αποδοχής και στήριξης ενός νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, φτάνει στο 23,2% με το 67,7% των υποστηρικτών του ΣΥΡΙΖΑ να δηλώνει πως θα τον ψηφίσει στις επόμενες εκλογές.

Στο 71,4% είναι το ποσοστό αυτών που δεν θα τον ψήφιζαν, ενώ στη γκρίζα ζώνη είναι ένα 5,4%

Στο ερώτημα αν το βιβλίο «Ιθάκη» λειτουργεί θετικά για τα πολιτικά σχέδιο του Αλ. Τσίπρα, ο ένας στους δύο (50,2%) απάντησε «αρνητικά», ενώ ένα 30,8% το βλέπει θετικά.

Αμφιβολίες για το αν μπορεί να συσπειρώσει την αριστερά και την κεντροαριστερά, εμφανίζει σχετική ερώτηση. Συγκεκριμένα, 30,4% απαντά θετικά, το 34,1% δεν πιστεύει ότι μπορεί να συμβεί αυτό, ενώ δεν έχει άποψη το 35,6%.

Τι λέει για το ενδεχόμενο κόμματος από τον Σαμαρά

Για τον Αντώνη Σαμαρά, μόλις το 2,8% λέει πως θα τον ψήφιζε «σίγουρα» εάν ίδρυε νέο κόμμα, ενώ συγκεντρωτικά μαζί με το ποσοστό που «μάλλον» θα τον ψήφιζε, φτάνει στο 15,8%. Οκτώ στους 10 απαντούν αρνητικά.

Στα σημαντικά στοιχεία του ερωτήματος είναι ότι το 30,8% των υποστηρικτών του Κ. Βελόπουλου θα μεταπηδούσαν σε ένα κόμμα Σαμαρά.

