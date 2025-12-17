Τσίπρας: Βήμα μπρος για το νέο κόμμα, συνεχίζει τις «βολές» κατά της αντιπολίτευσης – Το μήνυμα για «προοδευτική παράταξη νίκης»

Ακόμη πιο καθαρό «σήμα» για το νέο κόμμα, ή πολιτικό κίνημα, έδωσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας από το βήμα της εκδήλωσης στην Πάτρα για την παρουσίαση της «Ιθάκης».

Μίλησε για την ανάγκη μιας «νέας δυναμικής» που θα προκύψει από τα κάτω, μέσα από πρωτοβουλίες αυτό-οργάνωσης και που «θα αποκρυσταλλωθεί σε πολιτικό κίνημα». Έτσι ώστε «στις επόμενες εκλογές, όποτε κι αν αυτές γίνουν, η σημερινή κυβέρνηση να βρει απέναντί της ισχυρό αντίπαλο, ικανό να την κερδίσει».

Εν τέλει, μίλησε για πρωτοβουλίες «για μια προοδευτική παράταξη νίκης» που «είναι σήμερα περισσότερο από ποτέ αναγκαίες». Κάτι που παρουσίασε ως απάντηση στην διαπίστωση πως η χώρα χρειάζεται ισχυρή προοδευτική παράταξη που όμως δεν υπάρχει.

Επιτέθηκε στην κυβέρνηση, την οποία ουσιαστικά αποκάλεσε «διεφθαρμένη» σε όλες της τις εκδοχές είτε πρόκειται για το πελατειακό δίκτυο των «φραπέδων» είτε για τους «εσπρέσσο» με τα «λευκά κολάρα και τις γραβάτες» (δείχνοντας τους υπουργούς). Κι ακόμη σημείωσε πως η κυβέρνηση γνωρίζει ότι «έχει τελειώσει» και απλώς διαμορφώνει τους όρους «ασυλίας» της την επόμενη μέρα.

Απέναντι σε αυτή τη συνθήκη, διεμήνυσε πως δεν υπάρχει ισχυρός αντίπαλος και πρέπει να δημιουργηθεί μέσα από πρωτοβουλίες «επανίδρυσης της δημοκρατικής παράταξης».

Διαχωρίστηκε εκ νέου από τα κόμματα της σημερινής προοδευτικής αντιπολίτευσης, και αν και κινήθηκε και πάλι σε απαξιωτικούς τόνους συνολικά, ξεχώρισαν οι αιχμές πρωτίστως για το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη και δευτερευόντως για τη Νέα Αριστερά.

Ειδικότερα, χαρακτήρισε την σημερινή αντιπολίτευση «ανήμπορη», αναφέρθηκε εκ νέου σε «αδρανείς γραφειοκρατίες» και τόνισε πως οι σημερινοί πολιτικοί σχηματισμοί, «δεν θέλουν και δεν μπορούν» να φέρουν την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος. Κάτι που αφορά και τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Αριστερά. Αυτή ήταν η ακριβής αναφορά του: «Για να υπάρχει η ελπίδα της αλλαγής πρέπει να συντελούνται δύο προϋποθέσεις: Να θέλεις και να μπορείς. Και φοβάμαι ότι δεν συντελείται ούτε η μία ούτε η άλλη, από τους υπάρχοντες σχηματισμούς».

Ειδικά για το ΠΑΣΟΚ, υπαινίχθηκε ότι κλείνει το μάτι στο σενάριο για συγκυβέρνηση με δεξιά χωρίς τον Μητσοτάκη και πως το μισό κόμμα «φλερτάρει» με τη ΝΔ: «μπορεί να αμφισβητήσει τη σημερινή κυβέρνηση όποιος αφήνει ανοικτό να κυβερνήσει με τη Δεξιά, αρκεί να φύγει ο Μητσοτάκης; Και όποιος δε μπορεί να βρει στελέχη να τοποθετήσει σε θέσεις ευθύνης στο κόμμα του, που να μην έχουν κάποια στιγμή δημόσια θαυμάσει τον Μητσοτάκη»; Μάλιστα σε άλλο σημείο, φάνηκε να συμπεριλαμβάνει στα βέλη του και τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Ανέφερε ειδικότερα, πως κάποια τμήματα της προοδευτικής παράταξης έχουν «συμπληρωματική» λογική απέναντι στη Δεξιά, και σκέφτονται «ποιον κεντρώο ποιόν δεξιό, κεντροδεξιό ή κεντρώο πολιτικό παράγοντα θα στηρίξουν για να αντικαταστήσει τον Μητσοτάκη». Αυτό δεν μπορεί να πάει μακριά», είπε, «Είδαμε που οδήγησε το 2012-2015» αιχμή για την κυβέρνηση Σαμαρά – Βενιζέλου.

Όσο για τη Νέα Αριστερά της καταλόγισε δισταγμό στις ενωτικές πρωτοβουλίες λόγω μικροκομματικού συμφέροντος και την κατηγόρησε για «αριστερόμετρο» κι έλλειψη αυτοκριτικής: «θέλει να αμφισβητήσει τη Δεξιά, όποιος διστάζει να πάρει ουσιαστικές ενωτικές πρωτοβουλίες ανασύνθεσης της σημερινής εικόνας του κατακερματισμού, θέτοντας πάντα ως προϋπόθεση τη δική του κομματική επιβίωση; Ή όποιος εμμένει στη κριτική του αριστερόμετρου και στα λάθη των άλλων, όταν δεν έχει τολμήσει ποτέ ούτε να ψελλίσει για τα δικά του λάθη και τις δικές του αποτυχίες;».

Τέλος, ο Αλέξης Τσίπρας επιχείρησε νέο άνοιγμα προς όλους τους προοδευτικούς πολίτες λέγοντας πως οι πρωτοβουλίες για την προοδευτική παράταξη νίκης πρέπει να είναι «χωρίς αποκλεισμούς, προαπαιτούμενα, πιστοποιητικά πολιτικών φρονημάτων», ώστε να ενισχυθεί η διάθεση του προοδευτικού πολίτη «να μη μείνει αδρανής».

Διαβάστε επίσης:

Φάμελλος: Κοινωνικά άδικος ο προϋπολογισμός με λιτότητα τύπου Σόιμπλε – Δεν υπάρχουν περιθώρια για μοναχικές πορείες στον προοδευτικό χώρο

Φάμελλος: Στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματα της Αυτοδιοίκησης – Η κυβέρνηση κλείνει την «κάνουλα» στους Δήμους

Ψήφισμα διαβίβασε η ΚΕΔΕ στον ΠτΒ και τα κόμματα