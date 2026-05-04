Τσίπρας – Καρυστιανού έτοιμοι για τα νέα κόμματα: Τα μηνύματα της Πρωτομαγιάς και η διαφορετική πολιτική προσέγγιση

Η Πρωτομαγιά του 2026 φαίνεται πως δεν λειτούργησε μόνο ως ημέρα μνήμης και διεκδίκησης για τον κόσμο της εργασίας, αλλά και ως πολιτικό ορόσημο για τις διεργασίες ανασύνθεσης τόσο στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, όσο και γενικότερα στο πολιτικό σκηνικό.

Δύο διαφορετικές πρωτοβουλίες, με διαφορετική αφετηρία αλλά κοινό χρονικό ορίζοντα, ανέδειξαν την ίδια ημέρα ως σημείο εκκίνησης: από τη μία, το μανιφέστο του Αλέξη Τσίπρα για τη «νέα κυβερνώσα Αριστερά» και από την άλλη, το έντονα φορτισμένο μήνυμα της Μαρίας Καρυστιανού που προαναγγέλλει την ίδρυση κόμματος μέσα στον Μάιο.

Παρά τη σύμπτωση στον συμβολισμό, τα δύο εγχειρήματα εκπέμπουν διαφορετικές πολιτικές και επικοινωνιακές συχνότητες. Αλλά επηρεάζουν τις πολιτικές εξελίξεις με καταλυτικό (πιθανόν) τρόπο και τα δύο.

Δύο ανακοινώσεις, ένας κοινός χρονισμός

Ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε την Πρωτομαγιά για να δώσει στη δημοσιότητα ένα εκτενές πολιτικό κείμενο 16 σελίδων, το οποίο λειτουργεί ως ιδεολογικός και προγραμματικός «προπομπός» για τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα. Η επιλογή της Πρωτομαγιάς δεν αποτέλεσε έκπληξη. Και επειδή ο πρώην πρωθυπουργός θέλει να διατηρήσει τους δεσμούς του με την αριστερά και τα λαϊκά στρώματα, αλλά και διότι ισχύει ένας πιο πεζός λόγος: Το είχε περίπου προαναγγείλει ο επικεφαλής της ομάδας συγγραφής του κειμένου, ο Γιώργος Σιακαντάρης.

Με τίτλο «Η Κυβερνώσα Αριστερά της Νέας Εποχής», το μανιφέστο επιχειρεί να χαρτογραφήσει τον χώρο «στα αριστερά του κέντρου», προτείνοντας μια ευρεία προοδευτική συμμαχία που θα συνδυάζει στοιχεία της ριζοσπαστικής Αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας και της πολιτικής οικολογίας.

Την ίδια ημέρα, η Μαρία Καρυστιανού, μέσα από ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα με έντονη συναισθηματική φόρτιση, μίλησε για έναν «ιστορικό Μάιο», σηματοδοτώντας ουσιαστικά την είσοδό της στην κεντρική πολιτική σκηνή. Ο λόγος της δεν είχε τη δομή προγραμματικού κειμένου, αλλά τη δυναμική ενός καλέσματος: ανακοίνωσε ότι εντός του μήνα θα προχωρήσει στην ίδρυση κόμματος, κάνοντας λόγο για «αναγέννηση και ελπίδα» για την κοινωνία.

Πρωτομαγιά: κοινός συμβολισμός, διαφορετική ανάγνωση

Για τον Αλέξη Τσίπρα, η Πρωτομαγιά αποτέλεσε ένα πολιτικό σημείο εκκίνησης με σαφή ιδεολογική αναφορά: «αρχή για μια πορεία δικαιοσύνης, αλληλεγγύης και εντιμότητας». Το μήνυμά του εντάσσεται σε μια μακρά παράδοση της Αριστεράς, συνδέοντας τον αγώνα της εργασίας με την ανάγκη για μια νέα προοδευτική διακυβέρνηση.

Αντίθετα, η Μαρία Καρυστιανού προσέγγισε την ημέρα μέσα από ένα πιο βιωματικό και συμβολικό πρίσμα. Η αναφορά στο μοιρολόι του Γιάννη Ρίτσου – «Μέρα μαγιού μου μίσεψες» – έδωσε έναν τόνο συλλογικού πένθους αλλά και ηθικής κινητοποίησης, μετατρέποντας την Πρωτομαγιά σε σημείο μνήμης και αφετηρία πολιτικής δράσης με έντονο προσωπικό και συναισθηματικό αποτύπωμα.

Δύο διαφορετικά πολιτικά σχέδια

Πίσω από τον κοινό χρονισμό, διαγράφονται δύο σαφώς διαφορετικές στρατηγικές.

Το σχέδιο Τσίπρα είναι δομημένο, με σαφείς προγραμματικούς άξονες:

ενίσχυση της εργασίας και των δημόσιων αγαθών,

παρεμβάσεις στην οικονομία (μείωση ΦΠΑ σε τρόφιμα, περιορισμός κερδών σε βασικά αγαθά),

θεσμική ανασυγκρότηση και αποκατάσταση εμπιστοσύνης στη Δικαιοσύνη,

συγκρότηση μιας νέας προοδευτικής πλειοψηφίας με στόχο την κυβερνητική προοπτική.

Ανεξάρτητα από το εάν συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς, εάν βρίσκει ή όχι «νέα στοιχεία, ιδέες και αναλύσεις» στο κείμενο, πρόκειται για μια προσπάθεια επανατοποθέτησης στον χώρο της εξουσίας, με σαφή αντιπαράθεση προς την κυβέρνηση και στόχο τη διαμόρφωση εναλλακτικής πρότασης διακυβέρνησης.

Αντίθετα, η Καρυστιανού φαίνεται να κινείται σε ένα διαφορετικό πεδίο, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση: η δική της παρέμβαση εστιάζει περισσότερο σε ένα κίνημα με χαρακτηριστικά κοινωνικής αφύπνισης. Οι καταγγελίες για «παρεμβάσεις», «εξαγορές» και «ψευδείς υποσχέσεις» υποδηλώνουν μια ρητορική σύγκρουσης με το υπάρχον πολιτικό σύστημα στο σύνολό του, παρά μια προσπάθεια ένταξης σε αυτό.

Ο επόμενος γύρος και ο ενδεχόμενος ανταγωνισμός

Και στις δύο περιπτώσεις, ο Μάιος –και ενδεχομένως ο Ιούνιος– αναμένεται να αποτελέσει μήνα εξελίξεων. Το μανιφέστο Τσίπρα εκλαμβάνεται ως προπομπός της επίσημης ίδρυσης νέου κόμματος, ενώ η Καρυστιανού δηλώνει ανοιχτά ότι η δική της πολιτική πρωτοβουλία θα πάρει σάρκα και οστά άμεσα.

Το ενδιαφέρον, ωστόσο, δεν περιορίζεται μόνο στο «πότε», αλλά κυρίως στο «πώς» και στο «με ποιους». Ο πρώην πρωθυπουργός φαίνεται να αναζητά συγκλίσεις και συμμαχίες στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, ενώ η Καρυστιανού δείχνει να επενδύει περισσότερο σε μια αντισυστημική δυναμική, με άξονα την κοινωνική δυσαρέσκεια.

Η ταυτόχρονη κινητικότητα δεν σημαίνει απαραίτητα και σύγκλιση. Αντίθετα, αποτυπώνει τις πολλαπλές διεργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στον χώρο της αντιπολίτευσης.

Η Πρωτομαγιά λειτούργησε ως κοινός συμβολικός καταλύτης, αλλά τα μηνύματα που εκπέμφθηκαν αποκαλύπτουν διαφορετικές πολιτικές φιλοσοφίες:

Από τη μία, μια οργανωμένη προσπάθεια επιστροφής στην κυβερνητική προοπτική και από την άλλη, ένα εγχείρημα που αντλεί δύναμη από το συναίσθημα, τη μνήμη και την αμφισβήτηση.

Το ερώτημα δεν είναι εάν οι πορείες θα παραμείνουν παράλληλες ή θα διασταυρωθούν στο μέλλον, καθώς η απάντηση είναι μάλλον προφανής – δεν έχουν σημείο επαφές.

Το ερώτημα είναι εάν θα διεκδικήσουν και θα ανταγωνιστούν για ένα κομμάτι του εκλογικού σώματος, που αναζητά πάση θυσία και ανεξάρτητα από ιδεολογικές και πολιτικές ταυτότητες, υπό τη στενή έννοια, εναλλακτική στην κυβέρνηση.

Πρακτικά δηλαδή, αν θα υπάρξει ένα μέρος των ψηφοφόρων, μικρό ή μεγάλο που θα δουν στα δύο κόμματα μία δυνητική επιλογή τους και άρα θα συγκρίνουν Τσίπρα και Καρυστιανού για να δώσουν την ψήφο τους. Κι αυτό μπορεί να μετατρέψει τα δύο νέα κόμματα σε σκληρούς αντιπάλους. Τουλάχιστον προεκλογικά.

