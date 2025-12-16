Φάμελλος: Στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματα της Αυτοδιοίκησης – Η κυβέρνηση κλείνει την «κάνουλα» στους Δήμους

Μαζί με τους Δημάρχους, τους αιρετούς και τους εργαζόμενους των Δήμων που κινητοποιούνται έξω από τη Βουλή, κατά των κυβερνητικών πολιτικών ενόψει της ψήφισης του προϋπολογισμού, βρέθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος το μεσημέρι της Τρίτης 16/12.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εξέφρασε τη στήριξη του στα δίκαια αιτήματα τους, τονίζοντας πως η κυβέρνηση ουσιαστικά κλείνει την κάνουλα της χρηματοδότησης των Δήμων, τους υποχρεώνει σε χρεοκοπία, ώστε να μεταφέρουν κόστη και περισσότερα δημοτικά τέλη στους πολίτες και να προχωρήσουν σε ιδιωτικοποίηση δημοτικών υπηρεσιών.

Στη δήλωση του στα ΜΜΕ επισήμανε:

«Είμαστε δίπλα στον αγώνα της Αυτοδιοίκησης. Γιατί ισχυρή Αυτοδιοίκηση σημαίνει ταυτόχρονα ισχυρή Δημοκρατία, καλύτερη ποιότητα ζωής αλλά και τοπική ανάπτυξη.

Σήμερα η κυβέρνηση, με τον προϋπολογισμό που έχει φέρει για να ψηφιστεί, κλείνει την κάνουλα στα οικονομικά των Δήμων και φτωχοποιεί την κοινωνία.

Αλλά κάποιοι πλουτίζουν, από τη μια μεριά τα ολιγοπώλια και τα καρτέλ και από την άλλη οι “γαλάζιες ακρίδες”.

Εμείς είμαστε με την Αυτοδιοίκηση. Και με την αιρετή Αυτοδιοίκηση, τους Δημάρχους, τα δημοτικά συμβούλια, αλλά και με τους εργαζόμενους.

Γιατί μόνο η συνεργασία της Αυτοδιοίκησης και της εργασίας, μπορεί να φέρει μια Προοδευτική Ελλάδα».

Συνάντηση με ΚΕΔΕ: «Η κυβέρνηση επιδιώκει τη χρεοκοπία των Δήμων, για να ξεπουλήσει και να κλείσει λειτουργίες τους»

Στη συνέχεια, αντιπροσωπεία της ΚΕΔΕ επισκέφθηκε το γραφείο του Σωκράτη Φάμελλου στη Βουλή και του παρέδωσε το πρόσφατο ψήφισμα του Διοικητικού της Συμβουλίου, με τα αιτήματα της προς την κυβέρνηση.

«Στις συναντήσεις μας, σας έχω μεταφέρει εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ την υποστήριξή μας στα αιτήματα της Αυτοδιοίκησης για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί οι Δήμοι είναι τα κύτταρα της Δημοκρατίας της χώρας. Χωρίς Δήμους ανοιχτούς και λειτουργικούς και αποτελεσματικούς δεν θα υπάρχει ούτε τοπική ανάπτυξη, ούτε ποιότητα ζωής, ούτε Δημοκρατία.

Και δεύτερον, διότι από την Αυτοδιοίκηση θα εξαρτηθεί και η μεγάλη αντιστροφή που χρειάζεται η πατρίδα μας και για το δημογραφικό και για την αποκέντρωση και για την ουσιαστική ανάπτυξη και για τη βιώσιμη κοινωνία και για μια ανθεκτική κοινωνία. Ο αγώνας της είναι και δικός μας αγώνας» τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και συμπλήρωσε:

«Μας ενώνει ο αγώνας για να έχουμε ισχυρούς Δήμους με ισχυρή εργασία, με δημόσιες υπηρεσίες για τους πολίτες και στις υποδομές και στο περιβάλλον και στον κοινωνικό τομέα. Γιατί φοβόμαστε ότι αυτή η χρεοκοπία που επιδιώκει η κυβέρνηση, είναι για να ξεπουλήσει και για να κλείσει λειτουργίες των Δήμων.

Εμείς μιλάμε για δημόσια διαχείριση απορριμμάτων, για ανακύκλωση, για διαχείριση νερού, για κοινωνικές υπηρεσίες αλλά και για υπηρεσίες πολιτισμού, αθλητισμού και ανάπτυξης που πρέπει να ανήκουν στους Δήμους».

