Αλέξης Τσίπρας: Από ποια ποσοστά ξεκινάει πραγματικά το νέο κόμμα – Οι  συσχετισμοί με ΠΑΣΟΚ, στοιχεία από 6 γκάλοπ    

Το βιβλίο «Ιθάκη» και μαζί το… εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα για το νέο κόμμα ξεκινάει σήμερα το ταξίδι του ανά την Ελλάδα, με πρώτο σταθμό την Πάτρα.
Πρόκειται για ένα κύκλο επιλεγμένων παρουσιάσεων σε μεγάλες πόλεις της περιφέρειας, με προφανή σκοπό να επιταχυνθεί η περίφημη «αυτό-οργάνωση» του νέου κόμματος, αλλά και να μετρηθούν αντιδράσεις, θετικές και αρνητικές, για την «επιστροφή» του πρώην πρωθυπουργού σε πρωταγωνιστικό ρόλο στο πολιτικό σκηνικό.
Έτσι κι αλλιώς, μετά την θορυβώδη και πολλαπλών μηνυμάτων εκδήλωση στο Παλλάς, μία σειρά από δημοσκοπήσεις καταγράφουν την απήχηση της προσπάθειας του κ. Τσίπρα.
Το μεγάλο ερώτημα είναι ασφαλώς σε τι ποσοστά μπορεί να κινηθεί το νέο κόμμα, αν και υπό ποιες προϋποθέσεις θα αποτελέσει ισχυρό αντίπαλο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά και αν θα καταφέρει να πλασαριστεί στη δεύτερη θέση, πάνω από το ΠΑΣΟΚ, που είναι στην πραγματικότητα και ο πρώτος κύριος στόχος, ώστε να καταστεί η επικρατούσα δύναμη στην κεντροαριστερά.
Με εγγενή αδυναμία το γεγονός ότι δεν υπάρχει ακόμα επίσημα κόμμα Τσίπρα, ώστε να το «μετρήσουν» κανονικά, οι εταιρείες δημοσκοπήσεων δίνουν διάφορα δεδομένα/ευρήματα, που περιγράφουν σε γενικές μόνο γραμμές πού μπορεί να κινηθεί το νέο εγχείρημα.
Παρά την αδυναμία αυτή όμως, φαίνεται να διαμορφώνεται ένας κοινός τόπος για τη «σίγουρη» και τη «δυνητική» ψήφο, αλλά και για τα λεγόμενα ποιοτικά δεδομένα για τις κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού.
Από την ανάλυση των διαφόρων ευρημάτων από επτά δημοσκοπήσεις των τελευταίων 15 ημερών προκύπτει ότι ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να ανατρέψει τα δεδομένα στην κεντροαριστερά, αλλά απέχει πολύ από το πετύχει το ίδιο και στους γενικούς πολιτικούς συσχετισμούς. Δεν συνιστά δηλαδή εξ ορισμού καίριας τάξης απειλή για τον Κυριάκο Μητσοτάκη αυτή την ώρα και με βάση τα όσα έχουν φανεί. Εκτός κι αν μέχρι την επίσημη εμφάνιση του νέου κόμματος και αμέσως μετά, διαμορφωθούν δυναμικές που θα προκαλέσουν αναταράξεις.
Πού ακριβώς κινείται ο κ. Τσίπρας; Φαίνεται ότι εκκινεί με μία «σίγουρη ψήφο», άνω του 10%, που ίσως φτάνει και στο 12%. Και επιπλέον με μία δεξαμενή «πιθανής ψήφου», που επίσης κινείται γύρω στο 10%. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι μία ζώνη με κάτω βάση το 13% ή 14% και πάνω γραμμή το 16%, ίσως και 17%, δεν είναι απίθανη για την πρώτη επίσημη δημοσκοπική επίδοση, πάντα με τα τωρινά δεδομένα.
Ακόμα και σφοδροί πολέμιοί του μιλούν άλλωστε για μία ζώνη «12-15» μονάδων, ως ρεαλιστικό ρόλο.
Αν επιβεβαιωθεί αυτό το σενάριο, τότε ο Αλέξης Τσίπρας θα βρεθεί δεύτερος ξεπερνώντας το ΠΑΣΟΚ. Αλλά θα έχει μακρύ δρόμο για να μεγάλο βουνό για να απειλήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ελπίζοντας προφανώς ότι στη διαδρομή θα κερδίσει αντιδεξιά ψήφο, που σήμερα μοιάζει να μην έχει έκφραση.
Κατά πολλούς βέβαια, το όριο μίας επιτυχούς εκκίνησης είναι το 17,8% με το οποίο έχασε το 2023 και κάτω από αυτό σημαίνει ότι ξεκινά με χειρότερους όρους από εκείνη τη μάχη. Αλλά κι αυτό είναι μία θεώρηση.
Για την ανάλυση των μέχρι τώρα δεδομένων και των όποιων δυναμικών, είναι εξαιρετικά σημαντικά τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων.
Αναλυτικά:
Οι θετικές γνώμες για τον Αλέξη Τσίπρα καταγράφονται στο 26,2%, με την απήχησή του να είναι υψηλή στις ηλικίες έως και 39 ετών, στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, της Πλεύσης Ελευθερίας και συνολικά στους αριστερούς και κεντροαριστερούς ψηφοφόρους.
Έχει ενδιαφέρον ότι στην ερώτηση για το «πολιτικό πρόσωπο του 2025», ο Αλέξης Τσίπρας έρχεται τρίτος με 16,3%, πετυχαίνοντας εκτόξευση σε σχέση με το 2024, όταν στο 1,4%!
Ένα 12,6% δηλώνει ότι είναι «πολύ πιθανό» να ψηφίσει ένα κόμμα υπό τον πρώην πρωθυπουργό και άλλο ένα 9,1% λέει πως είναι «αρκετά πιθανό», σύνολο δηλαδή 21,7% από 17,6% (9,9% και 7,7%), που ήταν η μέτρηση του Νοεμβρίου.
Το 23,5% πιστεύει ότι θα λειτουργήσει ως ενοποιητικός πόλος στην κεντροαριστερά.
Έτσι βρίσκει ότι ένα 15% βλέπει «νέα πρόταση» από τον πρώην πρωθυπουργό με την έκδοση του βιβλίου «Ιθάκη». Ένα 68% λέει ότι «επαναλαμβάνει τα ίδια» και υπάρχει το υπόλοιπο που δεν τοποθετείται ανοιχτά.
Το 13% δηλώνει «με κάνει να ελπίζω» συν ένα 3% που λέει «με χαροποιεί» δείχνει πόσο είναι το προνομιακό πεδίο για τον πρώην πρωθυπουργό.
Ακριβώς το άθροισμα των παραπάνω, δηλαδή το 16% λέει ότι «μπορεί να αισθανθεί τις ανησυχίες των απλών ανθρώπων» 16%, ενώ ένα 13% (σε ερώτημα με πολλαπλές απαντήσεις) σημειώνει ότι «είναι ακέραιος ως χαρακτήρας».
Η εταιρεία έχει βέβαια μονοψήφιο (9%) τη σίγουρη ψήφο, ενώ ένα 13% προτιμά την απάντηση «σχετικά πιθανό να το ψηφίσω», το νέο κόμμα. Προφανώς οι πολίτες περιμένουν να δουν.
Πάντως εδώ η δεξαμενή είναι ένα 22%.
