Η συμμαχία Ανδρουλακικών – ομάδας Χριστοδουλάκη στο ΤΕΕ για το «ναι» στον προϋπολογισμό 3,5 δισ. της δεξιάς διοίκησης Στασινού

Τον θηριώδη προϋπολογισμό ύψους 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2026 ψήφισε το περασμένο Σάββατο η κεντρική αντιπροσωπεία του ΤΕΕ, με την προσκείμενη στη ΝΔ διοίκηση του Γιώργου Στασινού να περνά μέσα σε κλίμα έντονης επιφυλακτικότητας, την πρότασή της.

Και ενώ θα περίμενε κανείς να διατυπωθούν έστω και έμμεσα κάποιες ενστάσεις για τη διαχείριση αυτού του τεράστιου ποσού από μία διοίκηση που πέρσι βρέθηκε στο επίκεντρο της κριτικής για αναθέσεις δυσθεώρητων αναλογικά, επικοινωνιακών πακέτων, περίπου η μισή παράταξη του ΠΑΣΟΚ έδωσε απλόχερα τη στήριξή της στον κ. Στασινό.

Έτσι κι αλλιώς η «υπο-ομάδα» του Νίκου Μήλη – στενός συνεργάτης του Νίκου Ανδρουλάκη και συνάμα συμπλέων με τον κ. Στασινό, καθότι πρόεδρος της κεντρικής αντιπροσωπείας – είναι απολύτως συναινετικός σε πολλές επιλογές της δεξιάς διοίκησης. Πολλοί δε, μιλούν για «συγκυβέρνηση Στασινού – Μήλη» στο ΤΕΕ, με τους πλέον… αισιόδοξους της δεξιάς παράταξης να λένε ότι το μοντέλο θα μπορούσε να γίνει και… προπομπός για την κεντρική πολιτική σκηνή.

Αλλά το ενδιαφέρον στην ψηφοφορία του Σαββάτου είναι η «μετακίνηση» μέρους τουλάχιστον της υπο-ομάδας, που ελέγχεται από τον Μανώλη Χριστοδουλάκη, υπό τον Μανώλη Αννέτη, προς τα δεξιά. Ενώ μέχρι τώρα οι «Χριστοδουλακικοί» στέκονταν με έντονη κριτική διάθεση προς τη δεξιά διοίκηση, αλλά και διαχώριζαν τις θέσεις τους από τη συνδιαχειριστική πολιτική της ομάδας Μήλη, διολίσθησαν και οι ίδιοι στη συναίνεση: μαζί με τους «ανδρουλακικούς», ο κ. Αννέτης επέλεξε να δώσει «λευκή επιταγή» στον Γιώργο Στασινό για τον προϋπολογισμό των 3,5 δισ. ευρώ.

Προσεκτικοί αναλυτές διαπιστώνουν ότι δεν ταυτίστηκαν και οι έξι της υπο-ομάδας Αννέτη, με αυτή τη γραμμή, αλλά δεν είναι βέβαιο εάν πρόκειται για ρήγμα, που σχετίζεται με τη δεξιά στροφή ή στάση αναμονής ενός εκάστου από την πλευρά αυτή.

Να σημειωθεί ότι περίπου το ένα τρίτο της παράταξης του ΠΑΣΟΚ στο ΤΕΕ (στελέχη της πλευράς Δούκα και άλλοι) επέμεινε στην αντιπολιτευτική γραμμή και αρνήθηκε να υπερψηφίσει.

Η εσωτερική αυτή εξέλιξη στην παράταξη του ΠΑΣΟΚ έρχεται λίγες μέρες μετά τις έντονες διεργασίες στο Κίνημα, που φέρνουν τον Μανώλη Χριστοδουλάκη να αφήνει την συμμαχία με τον Χάρη Δούκα και να κινείται προς την πλευρά του Νίκου Ανδρουλάκη για να διασφαλίσει οφέλη στο επικείμενο συνέδριο, βάζοντας ταυτόχρονα αρκετό νερό στο κρασί του, ειδικά ως προς το θέμα της τοποθέτησης ή όχι των συνέδρων για τον αποκλεισμό εκ των προτέρων μίας κυβερνητικής συνεργασίας με τη ΝΔ.

