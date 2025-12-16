Δημοσκόπηση GPO: Ένας στους δύο θέλει πρόωρες εκλογές – Ένας στους πέντε λέει ότι θα ψηφίσει το κόμμα Τσίπρα, το 20% ότι θα στήριζε κόμμα Καρυστιανού

Ενδιαφέροντα ευρύματα περιλαμβάνει το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της GPO για τον ρ/σ Παραπολιτικά FM, καθώς καταγράφεται για άλλη μια φορά η δυσφορία των πολιτών για την κυβέρνηση, αλλά και οι διαθέσεις τους απέναντι στο ενδεχόμενο σχηματισμού νέων κομμμάτων από τους πρώην πρωθυπουργούς, Αλέξη Τσίπρα και Αντώνη Σαμαρά, και την πρόεδρο του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, Μαρία Καρυστιανού.

Συγκεκριμένα, εντυπωσιακή είναι η μεταστροφή του εκλογικού σώματος στην ερώτηση για το αν η κυβέρνηση θα πρέπει να προκηρύξει πρόωρες εκλογές εντός του 2026 ή να ολοκληρώσει κανονικά τη θητεία της και οι εκλογές να γίνουν στο τέλος της τετραετίας το 2027.

Σε αντίθεση, λοιπόν, με το 2024, όταν μόνο το 27% ζητούσε πρόωρες εκλογές, σήμερα υπέρ της πρόωρης προσφυγής στις κάλπες τάσσεται το 52,2% έναντι 45,4% που συνεχίζει να επιθυμεί εκλογές στο τέλος της τετραετίας.

Το ενδιαφέρον είναι ότι η αναλογία αυτή διαμορφώνεται από τις τοποθετήσεις των ψηφοφόρων των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ωστόσο ένα ποσοστό της τάξης του 24,6% των ψηφοφόρων της ΝΔ τάσσεται υπέρ των πρόωρων εκλογών.

Ένα από τα πρόσωπα που αναμένεται να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο με τη νέα χρονιά είναι ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, που, μετά την παρουσίαση του βιβλίου του, πυκνώνει τις πολιτικές του παρεμβάσεις, με απώτερο στόχο, όπως όλα δείχνουν, τη δημιουργία ενός νέου κόμματος.

Οι θετικές γνώμες για τον Αλέξη Τσίπρα καταγράφονται στο 26,2% έναντι 68% αρνητικών, με την απήχησή του να είναι υψηλή στις ηλικίες έως και 39 ετών, στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, της Πλεύσης Ελευθερίας και συνολικά στους αριστερούς και κεντροαριστερούς ψηφοφόρους. Πρόκειται, ωστόσο, για δείκτη δημοφιλίας που δεν πρέπει να ταυτίζεται με την πιθανή εκλογική επιρροή ενός νέου κόμματος Τσίπρα.

Επίσης δεν πρέπει να γίνεται σύγχυση της πρόθεσης ψήφου με τον πίνακα που αποτυπώνει τη δυνητική ψήφο για το κάθε κόμμα ξεχωριστά. Ο συγκεκριμένος πίνακας έχει βέβαια το δικό του ξεχωριστό ενδιαφέρον, καθώς περιγράφει ποσοτικά τον σκληρό πυρήνα των κομμάτων, καθώς και τα όρια της επιρροής τους.

Βλέπουμε, λοιπόν, ότι η ΝΔ αθροίζοντας το πολύ και αρκετά πιθανό ενδεχόμενο, σχηματοποιεί μία δεξαμενή της τάξης του 30,2% με τη σίγουρη ψήφο να καταγράφεται στο 18%. Από κει πέρα, το ΠΑΣΟΚ διαθέτει μία δεξαμενή της τάξης του 21,4% με το 10,1% να εμφανίζεται ως σκληρός πυρήνας, η Πλεύση Ελευθερίας φτάνει στο 16,3% με πολύ ισχυρό το 8,3% και η Ελληνική Λύση στο 13,8% με σχετικά χαμηλή, όμως, υψηλή βεβαιότητα της τάξης του 5,4%.

Για τα πιθανά νέα σχήματα, ένα κόμμα Τσίπρα καταγράφει πολύ ισχυρή πιθανότητα από το 9,1%, το οποίο επεκτείνεται έως και το 19,4%, ένα κόμμα με επικεφαλής την Μαρία Καρυστιανού καταγράφει μία σημαντική δυνητική ψήφο του 20,8%, με το πολύ πιθανό, ωστόσο, να είναι στο 7,6% και ένα κόμμα του Αντώνη Σαμαρά «πιάνει» δυνητικά ένα 6,7%, ωστόσο ο «σκληρός πυρήνας» του είναι μόλις 1,6%.

