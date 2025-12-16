Στην Πάτρα παρουσιάζει την Ιθάκη σήμερα ο Τσίπρας με δριμύ κατηγορώ για την κυβέρνηση – «Μετέτρεψε τη χώρα σε απέραντο βάλτο διαφθοράς»

Στην Πάτρα θα βρεθεί σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας για την εκδήλωση παρουσίασης της «Ιθάκης», που αποτελεί τον δεύτερο σταθμό, μετά το Παλλάς, ενώ το 2026 αναμένεται να ακολουθήσει η Θεσσαλονίκη.

Ο πρώην πρωθυπουργός έχει ιδιαίτερους δεσμούς με την Πάτρα και την Αχαΐα, υπήρξε άλλωστε υποψήφιος Αχαΐας το 2019, άλλωστε κατά τα χρόνια της διακυβέρνησης και ως το 2023 ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν πρώτη δύναμη στην περιοχή, με τη στήριξη ψηφοφόρων προερχόμενων από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο λόγω Ανδρέα Παπανδρέου έως τότε κατείχε τα ηνία. Επομένως, υπάρχει το υπόβαθρο προοδευτικού ακροατηρίου στην πόλη και αναμένεται με ενδιαφέρον ποια πρόσωπα από τις τοπικές δυνάμεις ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ θα δώσουν το «παρών».

Ο Αλέξης Τσίπρας, θα μιλήσει λίγο μετά τις 19:00 στον Πολυχώρο Royal, περίπου την ώρα που θα κορυφώνεται στη Βουλή η συζήτηση για τον προϋπολογισμό, και θα αναμένεται η ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες η ομιλία του θα αποτελεί ένα «Μανιφέστο» κατά της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης. Παράλληλα ο Αλέξης Τσίπρας, αναμένεται να εξαπολύσει ολομέτωπη επίθεση για τα σκάνδαλα και να απευθύνει «κάλεσμα αντίστασης» γιατί «ο βάλτος και η απάθεια τους βολεύει».

Με το βλέμμα στο «αύριο»

Όπως επισημαίνουν συνεργάτες του η ομιλία του αυτή τη φορά θα στοχεύει κυρίως στο μέλλον.

Κι αυτό διότι, όπως αναμένεται να πει, «η Ιθάκη δεν είναι ένα βιβλίο που αφηγείται μόνο τις περιπέτειες του χτες. Δικές μας και της πατρίδας». Αλλά «είναι και τα μαθήματα για το αύριο, που βγαίνουν από την πράξη του χτες: τις νίκες και τις ήττες μας, τις αυταπάτες και τα λάθη μας, τις αγωνίες και τους αγώνες μας. Στη βασανιστική προσπάθεια να απαλλάξουμε την Ελλάδα από την επιτροπεία, την κατάσταση πολιορκίας, τα μνημόνια».

Κι ακόμα, «δεν σηκώθηκε το κύμα πολεμικής, εμπάθειας, συκοφάντησης, για το βιβλίο που συζητάμε σήμερα, μόνο γιατί αυτό καταρρίπτει τους μύθους τους για το παρελθόν. Αλλά και γιατί, κυρίως θα έλεγα, τους ανησυχεί και τους φοβίζει το ταξίδι του αύριο. Η στασιμότητα, η απάθεια, ο βάλτος τους βολεύει». «Το φάντασμα της Ιθάκης πλανιέται πάνω από το καθεστώς τους» είναι ένα από τα μηνύματα που αναμένεται να στείλει απόψε ο Αλέξης Τσίπρας.

Με αφορμή την εξελισσόμενη Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και τη γενικότερη εικόνα διαφθοράς και σκανδάλων, ο Αλέξης Τσίπρας θα επιχειρήσει μια αντίστιξη με τη δική του κυβέρνηση, τονίζοντας πως αυτή σεβάστηκε «και το τελευταίο ευρώ από τις θυσίες του λαού μας» και πως ανέδειξε την εντιμότητα σε κανόνα διακυβέρνησης. Κι ακόμα αναμένεται να πει: «Αντισταθήκαμε στην κρυφή, ή και φανερή, έλξη των δημόσιων ταμείων. Ενώ οι χορτασμένοι των κολεγίων, αποδείχθηκαν αχόρταγοι Έχουν μετατρέψει τη χώρα σε έναν απέραντο βάλτο διαφθοράς. Τον βάλτο των υποκλοπών. Τον βάλτο των Τεμπών και της συγκάλυψης. Τον βάλτο του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Θα επαναλάβει πως σήμερα είναι απαραίτητο να υπάρξει ένα «σοκ εμπιστοσύνης», δηλαδή, «μια μεγάλη αλλαγή ηθικών κανόνων και πολιτικών συσχετισμών. Για να αποτρέψουμε τα χειρότερα. Να αλλάξει πορεία η χώρα, Και να οδηγηθεί βήμα-βήμα, με ασφάλεια και με τη στήριξη της κοινωνικής πλειοψηφίας, σε δρόμους εντιμότητας και δικαιοσύνης».

Προϋπόθεση, σύμφωνα με τα όσα αναμένεται να πει, αποτελεί μια ριζική έως «σεισμική» αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών, «υπέρ των δυνάμεων της προόδου», αλλά επιπλέον «σημαίνει δημοκρατική αναβάπτιση των θεσμών και της Δικαιοσύνης….Έτσι ώστε να μπει τέρμα στην ασυλία του μεγάλου πλούτου. Των υπερκερδών και των μερισμάτων. Και να θεσπιστεί μια πατριωτική εισφορά, ένας ειδικός φόρος, που θα επενδύεται στη νέα γενιά».

Η οικονομική ανάλυση για το μύθο του success story Μητσοτάκη

Μια πρόγευση για τα μηνύματα προς την κυβέρνηση που αναμένεται να στείλει στην κυβέρνηση, στο πεδίο της οικονομίας – συμμετέχοντας έμμεσα στη συζήτηση για τον Προϋπολογισμό – δόθηκε χθες από την πλευρά του πρώην πρωθυπουργού, με τη δημοσιοποίηση της πρώτης έκδοσης του οικονομικού δελτίου του Ινστιτούτου του «Flash Ανάλυση». Σε αυτή την ανάλυση για τις 5ετίες 2014-2019 και 2019 – 2024, κατατίθεται το γενικό συμπέρασμα πως καταρρίπτεται το κυβερνητικό αφήγημα περί οικονομικού success story. Κι αυτό διότι «η οικονομία σε περίοδο εκτός κρίσης (2023-2024) μεγεθύνεται με τους ίδιους ρυθμούς ανάπτυξης όπως και την περίοδο που βγαίναμε από την κρίση επί Αλέξη Τσίπρα (2018-2019) παρά το γεγονός ότι τότε δεν υπήρχαν οι πόροι του ταμείου ανάκαμψης».

Το πάνελ των ομιλητών

Στην εκδήλωση, για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Βασίλης Αϊβαλής, επικεφαλής παράταξης Δ. Πατρέων και πρώην Πρόεδρος ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας (είχε στηριχθεί από ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ στις αυτοδιοικητικές του 2023), η Θεώνη Κουφονικολάκου, Συνήγορος του Παιδιού και Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, ο Γιώργος Παππάς, Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας, ο Γιώργος Σιακαντάρης, Συγγραφέας και Δρ. Κοινωνιολογίας και ο ηθοποιός Αιμίλιος Χειλάκης.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ομιλία του Αλέξη Τσίπρα. Την παρουσίαση και τον συντονισμό της εκδήλωσης έχει αναλάβει η δημοσιογράφος και Διευθύντρια Ενημέρωσης Ionian TV, Λίνα Μπάστα.