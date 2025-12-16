Κορυφώνεται η μάχη στη Βουλή για τον προϋπολογισμό του 2026 – Σήμερα οι ομιλίες των πολιτικών αρχηγών και η ψηφοφορία

Ολοκληρώνεται σήμερα (16/12), με τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών και την ψηφοφορία, η πενθήμερη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για τον προϋπολογισμό του 2026.

Το ενδιαφέρον στη σημερινή συνεδρίαση επικεντρώνεται στις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών.

Τελευταίος θα μιλήσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και αμέσως μετά θα ακολουθήσει η κύρωση του Προϋπολογισμού 2026 από το κοινοβουλευτικό σώμα.

Η διαδικασία, συγκεκριμένα, περιλαμβάνει τις τελικές τοποθετήσεις των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων των κομμάτων, και ακολούθως, τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών, με σειρά αντίστροφη της κοινοβουλευτικής τους δύναμης.

Τις ομιλίες πολιτικών αρχηγών θα «ανοίξει», η Ζωή Κωνσταντοπούλου της Πλεύσης Ελευθερίας, θα ακολουθήσει ο Δημήτρης Νατσιός του κόμματος Νίκη, ο Κυριάκος Βελόπουλος της Ελληνικής Λύσης, ο Αλέξης Χαρίτσης της Νέας Αριστεράς, ο Δημήτρης Κουτσούμπας από το ΚΚΕ, ο Σωκράτης Φάμελλος του ΣΥΡΙΖΑ και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.

Μεταξύ του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, θα παρεμβληθεί ομιλία του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη.

Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με ονομαστική φανερή ψηφοφορία επί του κρατικού Προϋπολογισμού 2026, η οποία, κατά παράδοση, επέχει θέση ψήφου εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση.

Η πενθήμερη συζήτηση του προϋπολογισμού, η οποία άρχισε το μεσημέρι της Παρασκευής, 12 Δεκεμβρίου, ενεγράφηκαν και ζήτησαν να τοποθετηθούν 194 βουλευτές από όλα τα κόμματα και τους ανεξάρτητους βουλευτές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η φετινή είναι και η πρώτη συζήτηση Κρατικού Προϋπολογισμού που διεξήχθη με την εφαρμογή του αυτόματου ηλεκτρονικού κόφτη των μικροφώνων σύμφωνα με τον προκαθορισμένο χρόνο που δικαιούταν ο κάθε ομιλητής.

Τι θα πει ο πρωθυπουργός

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με πληροφορίες, θα επιμείνει στην αντίληψή του για την αναδιάρθρωση της πρωτογενούς παραγωγής με αιχμή την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ και το πέρασμα στην ΑΑΔΕ, κάτι που θεωρεί κομβικό σημείο για τον εκσυγχρονισμό ολόκληρου του συστήματος των επιδοτήσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα τονίσει ότι θεωρεί τη διαδικασία εξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ με το πέρασμα στην ΑΑΔΕ ως το πρώτο βήμα για να δούμε σοβαρά τη μεταρρύθμιση του πρωτογενούς τομέα.

Τέλος, αναμένεται να σχολιάσει την τρέχουσα πολιτική κατάσταση, ενταγμένη σε ένα διεθνές περιβάλλον αστάθειας, επισημαίνοντας πως η αντιπολίτευση αδυνατεί να παίξει το ρόλο της, περιοριζόμενη σε καταστροφολογία και χωρίς καμία θετική πρόταση. Για να επιμείνει ότι το πρόγραμμα της κυβέρνησής του είναι η μόνη εγγύηση για το μέλλον που θα εξασφαλίσει τη σταθερότητα και την προοπτική της χώρας στα επόμενα χρόνια. Πάντως η κυβέρνηση προειδοποιεί ότι δεν θα δεχθεί κλειστούς δρομους εξαντλώντας κάθε μορφή πίεσης από τους πολίτες και τον εμπορικό κόσμο.

«Η Κυβέρνηση να το προστατέψει και το 1%. Η προστασία των δικαιωμάτων, και νομίζω είναι ταυτοτικό δικαίωμα στον πυρήνα της Δημοκρατίας, να μπορεί ένας πολίτης να πάει στο σπίτι του, στη δουλειά του, στο χωριό του. Ακόμα και 1% των συμπολιτών μας να μην μπορεί να το ασκήσει το δικαίωμά του αυτό, οφείλουμε να προβληματιστούμε, αν μη τι άλλο. Και όπου μπορούμε να επέμβουμε, να επέμβουμε. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι δυνατόν μια κυβέρνηση, ή μάλλον η Αστυνομία για την ακρίβεια, η Πολιτεία, εν πάση περιπτώσει, να ρυμουλκήσει τέσσερις και πέντε χιλιάδες τρακτέρ. Αλλά το να προστατεύσει ένα λιμάνι, ένα αεροδρόμιο, από το να καταληφθεί, επιχειρησιακά αυτό μπορεί να το κάνει και το κάνει», δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης.

