Στήριξη Βενιζέλου στο ΠΑΣΟΚ με μήνυμα υπέρ κυβέρνηση συνεργασίας – Ανοίγματα σε Φάμελλο και Χαρίτση

«Είμαι πρώην Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, θέλω το ΠΑΣΟΚ να είσαι όσο γίνεται ψηλότερα, αυτό που λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης, διεκδικεί την πρώτη θέση, δικαιούται να διεκδικεί όσο ψηλά θέλει τη θέση του, το ΠΑΣΟΚ είναι ένας παράγων σοβαρότητας, θεσμικής σοβαρότητας, ιστορικής σοβαρότητας, έχει σηκώνσει ένα δυσανάλογα μεγάλο βάρος την περίοδο της κρίσης, γιατί βεβαίως απερρίφθη ή πρόταση μου το 2010 να ζητήσουμε 180 ψήφους για το πρώτο μνημόνιο αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι γράφεται η ιστορία. Άρα λοιπόν για εμένα η θέση του ΠΑΣΟΚ είναι θεμελιώδης, κομβική, αλλά δεν μιλώ τώρα ως ΠΑΣΟΚ ή μόνο για το ΠΑΣΟΚ, μιλώ για όλα τα κόμματα του δημοκρατικού φάσματος και με ενδιαφέρει να λειτουργεί το δημοκρατικό τόξο, το συνταγματικό τόξο», τόνισε στη συνέντευξη που παραχώρησε στον ΣΚΑΪ ο Ευάγγελος Βενιζέλος.

Ο πρώην Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε μια κρίσιμη συγκυρία για την παράταξη του έδωσε καθαρή στήριξη απέναντι στις άλλες δυνάμεις του χώρου και βέβαια απέναντι στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Ωστόσο, ο Ε. Βενιζέλος υπογραμμίζει παράλληλα ότι η επόμενη κυβέρνηση πρέπει να είναι συνεργασίας και ότι η αυτοδυναμία έχει κλείσει τον κύκλο της. Εδώ ξεκινούν τα ερωτήματα για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ αναφορικά με τις δυνάμεις που θα μπορούσε να συνομιλήσει σε περίπτωση που πετύχει τον εκλογικό της στόχο. Ο Νίκος Ανδρουλάκης τονίζει σε κάθε ευκαιρία ότι ο διάλογος είναι ανοιχτός με κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες και προγραμματικά θα ξεκινήσει μετά τις κάλπες. Ο Χάρης Δούκας από την πλευρά του σημειώνει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να συνομιλήσει τελευταία στιγμή με τις άλλες δυνάμεις του χώρου αλλά από τώρα έχοντας καθαρές θέσεις και βάζοντας στο πλαίσιο αυτό και το επικείμενο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Υπέρ του διαλόγου με καθαρές θέσεις τάσσεται ο Παύλος Γερουλάνος ενώ ο Μιχάλης Κατρίνης τοποθετείται υπέρ των συνεργασιών με τις υπαρκτές κοινοβουλευτικές δυνάμεις, δηλαδή τον ΣΥΡΙΖΑ και την Νέα Αριστερά. Από την πλευρά της η Άννα Διαμαντοπούλου επιμένει στην τήρηση της στρατηγικής της αυτόνομης πορείας και ορειοθετεί την συζήτηση για συνεργασίες αυστηρά μετά το αποτέλεσμα των πρώτων εκλογών.

Με αυτά τα δεδομένα, η στρατηγική των συμμαχιών θα είναι ένα από τα κομβικά ζητήματα που θα απασχολήσουν το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Η “βελόνα” των δημοσκοπήσεων στο τέλος του Μαρτίου που θα γίνει το συνέδριο θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό το κλίμα και την έκταση που θα πάρουν οι σχετικές συζητήσεις. Το ΠΑΣΟΚ στη φάση αυτή και σύμφωνα με το βαρόμετρο της GPO για τα Παραπολιτικά 90.1 βλέπει την “βελόνα” των ποσοστών του για ακόμα μια φορά αμετακίνητη στο 14,6% στην εκτίμηση ψήφου.

Παράλληλα τα βλέμματα της Χαριλάου Τρικούπη στρέφονται στις εξελίξεις στον ευρύτερο χώρο. Το γεγονός ότι μετά τον εξώστη που τοποθετήθηκαν στο “Παλλάς” Φάμελλος και Χαρίτσης έχει έρθει πάγωμα στις επαφές τους με τον Αλέξη Τσίπρα δεν περνά απαρατήρητο. Έτσι αναμένεται το επόμενο χρονικό διάστημα κοινοβουλευτικά αλλά και μέσω εκδηλώσεων ο Νίκος Ανδρουλάκης να κάνει ανοίγματα σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Ακόμα και η στάση του ΠΑΣΟΚ απέναντι στα στελέχη που είχαν αποχωρήσει στο παρελθόν από το κόμμα γίνεται πιο ελαστική με τον Κώστα Σκανδαλίδη που είναι υπεύθυνος της επιτροπής διεύρυνσης του κόμματος να αποκλείει μόνο όσους προσέβαλλαν βάναυσα την παράταξη.

Διαβάστε επίσης:

Alco: Συντριπτικά υπέρ των αγροτών οι πολίτες, δικαιολογημένες οι κινητοποιήσεις και για 6 στους 10 ψηφοφόρους ΝΔ

Κόντρα Θεοδωρικάκου – Φάμελλου για ακρίβεια και… εξώστη του Παλλάς

Σάκης Αρναούτογλου: Η κυβερνητική ανεπάρκεια εκθέτει τη χώρα και θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των πτήσεων