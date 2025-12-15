Σάκης Αρναούτογλου: Η κυβερνητική ανεπάρκεια εκθέτει τη χώρα και θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των πτήσεων

Σοβαρό πλήγμα στην αξιοπιστία της χώρας χαρακτήρισε την παραπομπή της Ελλάδας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μη εφαρμογή των διαδικασιών πλοήγησης βάσει επιδόσεων (PBN) στους Ελληνικούς αερολιμένες, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σάκης Αρναούτογλου.

Όπως τόνισε, η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποτελεί «ένα ηχηρό καμπανάκι για τη σοβαρή διοικητική ανεπάρκεια της Κυβέρνησης», επισημαίνοντας ότι, παρά τις ξεκάθαρες ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και την καταληκτική προθεσμία από τον Δεκέμβριο του 2020, η Ελλάδα εξακολουθεί να μην έχει εφαρμόσει κρίσιμες διαδικασίες ασφάλειας σε 44 άκρα διαδρόμων ελληνικών αεροδρομίων.

Ο Σάκης Αρναούτογλου υπογράμμισε ότι οι διαδικασίες πλοήγησης βάσει επιδόσεων αποτελούν βασικό εργαλείο για την ενίσχυση της ασφάλειας των πτήσεων, τη μείωση των καθυστερήσεων, τη βελτίωση της χωρητικότητας του εναέριου χώρου και τον περιορισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των αερομεταφορών. Ιδίως σε συνθήκες χαμηλής ορατότητας, όπως σημείωσε, η απουσία τους δημιουργεί πραγματικούς κινδύνους για επιβάτες και πληρώματα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο γεγονός ότι, ακόμη και μετά την προειδοποιητική επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον Απρίλιο του 2024 και την αιτιολογημένη γνώμη του Δεκεμβρίου 2024, οι Ελληνικές αρχές δεν κατάφεραν να παρουσιάσουν επαρκή στοιχεία συμμόρφωσης ούτε να εφαρμόσουν ουσιαστικά διορθωτικά μέτρα. Όπως ανέφερε, η παρατεταμένη αυτή καθυστέρηση εκθέτει διεθνώς τη χώρα και υπονομεύει τη θεσμική της αξιοπιστία.

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ κάλεσε την Κυβέρνηση να αναλάβει άμεσα τις ευθύνες της και να προχωρήσει χωρίς άλλες καθυστερήσεις στην πλήρη εφαρμογή του ευρωπαϊκού κανονισμού, υπογραμμίζοντας ότι η ασφάλεια των πολιτών και η σοβαρή διαχείριση των δημόσιων υποδομών δεν μπορεί να τίθενται σε δεύτερη μοίρα.

Τέλος, υπογράμμισε ότι η χώρα οφείλει να συμμορφωθεί πλήρως με το Ευρωπαϊκό δίκαιο, με γνώμονα την ασφάλεια, τη διαφάνεια και τον σεβασμό στις Ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις.

