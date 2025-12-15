Πέντε άξονες παρέμβασης για τους αγρότες και νέο κάλεσμα για διάλογο – Υπάρχουν περιθώρια λέει ο Τσιάρας και περιμένει «υπευθυνότητα»

Στους άξονες που κινείται το πακέτο παρεμβάσεων που εξετάζει η κυβέρνηση για την στήριξη των αγροτών, αναφέρθηκε σε δηλώσεις του ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, σε μήνυμά τους προς τους παραγωγούς, τους οποίους κάλεσε ξανά σε διάλογο, χωρίς να αποκλείει την ικανοποίηση και άλλων επιμέρους θεμάτων, την ώρα που ενισχύονται τα αγροτικά μπλόκα και οι κτηνοτρόφοι απειλούν να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Όπως ανέφερε στο μήνυμά του ο κ. Τσιάρας υπάρχουν περιθώρια να εξεταστούν παρεμβάσεις που αφορούν:

στο κόστος παραγωγής, μέσα από ρυθμίσεις που μειώνουν άμεσα τις επιβαρύνσεις και ενισχύουν τη ρευστότητα των παραγωγών,

στην ενέργεια, με τη διασφάλιση σταθερής και πιο χαμηλής τιμής για το αγροτικό ρεύμα,

στα καύσιμα, και ειδικότερα στο ζήτημα του αγροτικού πετρελαίου στην αντλία

στον ΕΛΓΑ, με άμεσες αλλαγές στον κανονισμό, ώστε οι αποζημιώσεις να καλύπτουν το 100% της ασφαλιζόμενης ζημίας

στην ενίσχυση των κλάδων που πιέζονται περισσότερο, όπως η κτηνοτροφία και συγκεκριμένες καλλιέργειες. Η νέα ενίσχυση θα προκύψει από την αξιοποίηση αδιάθετων ποσών της βασικής ενίσχυσης της ΚΑΠ. Τα ποσά αυτά είναι αποτέλεσμα της εξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ και των στοχευμένων διασταυρωτικών ελέγχων της ΑΑΔΕ.

«Αντιμετωπίζουμε με απόλυτη σοβαρότητα τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου και πάντοτε προσπαθούμε να εξαντλούμε τα περιθώρια στήριξης με εθνικά κονδύλια και ευρωπαϊκούς πόρους. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ότι δεν υπάρχουν προβλήματα προς αντιμετώπιση», σχολίασε ο κ. Τσιάρας.

Πρόσθεσε ότι «ορισμένα από τα αιτήματα των αγροτών είναι δίκαια και αντανακλούν τις πιέσεις που δέχεται ο αγροτικός τομέας».

Παράλληλα, είπε ότι «υπάρχει η βούληση από την πλευρά της κυβέρνησης για μια ουσιαστική συζήτηση. Έχουμε εξετάσει προσεκτικά κάθε αίτημα λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις ανάγκες των παραγωγών όσο και τις αντοχές της οικονομίας».

Υπογράμμισε πως τους τελευταίους μήνες έχουν ικανοποιηθεί μια σειρά αιτημάτων και ότι υπάρχουν περιθώρια για παρεμβάσεις στο κόστος παραγωγής, ιδίως στο ενεργειακό, με τη διασφάλιση χαμηλότερου κόστους.

Παράλληλα, τόνισε ότι η κοινωνία περιμένει υπευθυνότητα τόσο από την κυβέρνηση όσο και από τους αγρότες.

Αναλυτικά η δήλωση Τσιάρα:

«Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αντιμετωπίζουμε με απόλυτη σοβαρότητα τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου. Και πάντοτε προσπαθούμε να εξαντλούμε τα περιθώρια στήριξης με εθνικά κονδύλια και ευρωπαϊκούς πόρους, επιδεικνύοντας την αναγκαία ευαισθησία.

Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν προβλήματα προς αντιμετώπιση

Ορισμένα από τα αιτήματα που θέτουν οι αγρότες είναι δίκαια, και αντανακλούν τις πιέσεις που δέχεται ο πρωτογενής τομέας από το κόστος παραγωγής, τις διεθνείς εξελίξεις και τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.

Όλοι γνωρίζουν πως η κυβέρνηση είναι σε διάλογο μαζί τους τους τελευταίους μήνες.

Από την δική μας πλευρά, όπως έχει ξεκαθαρίσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, υπάρχει η βούληση να συζητήσουμε ουσιαστικά όλα τα ζητήματα που απασχολούν τον αγροτικό κόσμο.

Σε αυτό το πλαίσιο, έχουμε εξετάσει προσεκτικά κάθε αίτημα, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις ανάγκες των παραγωγών όσο και τις αντοχές της οικονομίας, αλλά και το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο.

Τους τελευταίους μήνες έχουμε ικανοποιήσει μια σειρά αιτημάτων ενώ έχουν ομαλοποιηθεί οι πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά τα προβλήματα του περασμένου καλοκαιριού.

Όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα επεξεργαζόμαστε μαζί με τα συναρμόδια Υπουργεία αιτήματα των αγροτών μας.

Και υπάρχουν περιθώρια να εξεταστούν παρεμβάσεις που αφορούν:

Γι’ αυτό καλούμε, άμεσα, τους εκπροσώπους των αγροτών σε ουσιαστικό διάλογο, προκειμένου να εξετάσουμε και επιμέρους ζητήματα. Όσο νωρίτερα γίνει, τόσο καλύτερα.

Και για τους αγρότες και για όλες τις υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες.

Με σεβασμό στις ανάγκες τους, αλλά και με επίγνωση των πραγματικών δυνατοτήτων της χώρας.

Η κοινωνία περιμένει υπευθυνότητα τόσο από την κυβέρνηση όσο και από τους εκπροσώπους των αγροτών».

«Υπάρχουν αιτήματα που είναι λογικά και χωρίς να εκτρέπονται τα δημόσια οικονομικά και μια λογική παροχών στην οποία δεν θα μπει η κυβέρνηση. Υπάρχουν όμως και αιτήματα που είναι απολύτως μαξιμαλιστικά και αιτήματα που δεν μπορεί να ικανοποιηθούν λόγω των κανόνων της ΕΕ», εξήγησε νωρίτερα ο Παύλος Μαρινάκης.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι είναι κόκκινη γραμμή η υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, καθώς «αν δεν ολοκληρωνόταν η μεταρρύθμιση, δεν θα παίρναμε έγκριση για πληρωμές».

Ερωτηθείς, δε, για την αναφορά του στις «νομικές συνέπειες» που έκανε στην ομιλία του στη Βουλή το απόγευμα του Σαββάτου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε ότι «υπάρχουν όρια που δεν πρέπει να ξεπεραστούν, το να κλείνεις λιμάνια ή αεροδρόμια δεν είναι κινητοποιήσεις αποδεκτές από το κοινωνικό σύνολο. Εγώ μίλησα για τις συνέπειες του νόμου, εμείς εμείς τον νόμο οφείλουμε να εφαρμόσουμε».

Ο κ. Μαρινάκης πάντως απηύθυνε εκ νέου «κάλεσμα για ουσιαστική συζήτηση χωρίς τελεσίγραφα και με δεδομένο ότι η οικονομία του κράτους έχει αντοχές και το δεύτερο ότι δεν πρέπει να ταλαιπωρείται η κοινωνία».

Στην ερώτηση, δε, αν ο πρωθυπουργός θα συναντήσει τους αγρότες, ο κ. Μαρινάκης απάντησε «εμείς συνεχίζουμε να επιδιώκουμε τη συνάντηση αλλά και το πρόγραμμα του πρωθυπουργού είναι δεδομένο. Μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού ο πρωθυπουργός θα αναχωρήσει για τις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο Κορυφής. Ο διάλογος μπορεί να γίνει και με τον υπουργό και με άλλα στελέχη και δεδομένου του προγράμματος του πρωθυπουργού».

Ούτε βήμα πίσω οι αγρότες

Σημειώνεται πως οι αγρότες αποφάσισαν κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, αφού αρνήθηκαν την πρόσκληση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για συζήτηση στο Μέγαρο Μαξίμου, διαμηνύοντας πως θα κάνουν Χριστούγεννα στους δρόμους.

Με τα τρακτέρ τους, παραμένουν σε θέσεις μάχης σε κομβικά σημεία σε όλη τη χώρα με μπλόκα σε κεντρικές οδικές αρτηρίες, όπως στην εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης και στα τελωνεία Ορμενίου, Κήπων Εξοχής, Προμαχώνα, Ευζώνων και Νίκης, με ουρές χιλιομέτρων από φορτηγά.

Αξίζει να σημειωθεί πως πλέον τα μπλόκα έχουν ενοποιηθεί σε ένα κοινό μέτωπο και από σήμερα αυξάνονται οι ώρες αποκλεισμού στο δεύτερο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, ενώ μέσα στην εβδομάδα σχεδιάζεται πλήρης αποκλεισμός επ’ αόριστον, με στόχο να δοθεί λύση στα βασικά αιτήματά τους.

Οι εκπρόσωποι των αγροτών επισημαίνουν ότι ο διάλογος με την κυβέρνηση μπορεί να γίνει μόνο επί των συγκεκριμένων αιτημάτων που έχουν κατατεθεί και όχι σε γενικό πλαίσιο.

Στην πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι αγροτών απ’ όλη τη χώρα, αποφασίστηκε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων εφόσον δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα των αγροτών από την κυβέρνηση.

