Επίθεση Μαρινάκη στον ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τη σφαγή στην Αυστραλία

«Πυρά» κατά του ΣΥΡΙΖΑ – αλλά και ευρύτερα – με αφορμή την τρομοκρατική επίθεση στην Αυστραλία σε βάρος Εβραίων που γιόρταζαν τη Χανούκα (για την οποία είπε ότι «θεωρώ, ότι το να καταδικάζεις κάτι τέτοιο είναι κάτι παραπάνω από αυτονόητο, σε όποιο κόμμα και αν ανήκεις») εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Ερωτηθείς σχετικά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επισήμανε ότι «πριν από μια βδομάδα, με αφορμή μια ερώτηση που δέχτηκα για τη συμμετοχή του Ισραήλ στη “Eurovision”, αυτό έκρινε ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυρία Δούρου ως σοβαρό θέμα να ρωτήσει δια του κοινοβουλευτικού ελέγχου εμένα ως αρμόδιο Υφυπουργό, μίλησα για υποκρισία. Δεν περίμενα να περάσουν τόσο λίγες ημέρες και να έρθει ένα τόσο φρικτό περιστατικό για να με επιβεβαιώσει. Γιατί σκεφτείτε πόσες ανακοινώσεις και τί θα γινόταν αν τα θύματα δεν ήταν από την εβραϊκή κοινότητα».

«Κάθε θύμα έχει την ίδια αξία, είτε είναι στην Παλαιστίνη, με όλο αυτό το οποίο είδαμε, όλες αυτές τις σκηνές που είδαμε, είτε είναι από την εβραϊκή κοινότητα είτε είναι στην Ουκρανία είτε είναι οπουδήποτε. Όταν ζυγίζεις την αξία της ανθρώπινης ζωής, έχεις τεράστιο πρόβλημα εσύ ο ίδιος, στο μυαλό σου, ασχέτως σε ποιο κόμμα ανήκεις», εξήγησε.

Προσέθεσε, δε, ότι «όλο αυτό το μίσος, όλη αυτή η στοχοποίηση ενός ολόκληρου λαού ή συνολικά της εβραϊκής κοινότητας, όλος αυτός ο χυδαίος αντισημιτισμός, πρέπει κάπου να σταματήσει. Γιατί βλέπουμε πού οδηγεί. Όσο και να διαφωνείς με τις αποφάσεις ηγετών, κρατών, δεν μπορείς να στοχοποιείς έναν ολόκληρο λαό, τις ομάδες τους, τους τραγουδιστές τους, να επιτίθεσαι σε όποιον βλέπεις μπροστά σου. Αυτή είναι η άλλη όψη του φασισμού. Άλλο πράγμα να καταγγέλλεις ένα κράτος και να έχεις μια θέση συγκεκριμένη και άλλο πράγμα να στοχοποιείς έναν λαό. Αρκετά».

