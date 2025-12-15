Επιμένει ο Βενιζέλος: «Η χώρα είναι μη διακυβερνήσιμη γιατί δεν υπάρχει το κοινωνικό συμβόλαιο» – Βλέπει ζήτημα εθνικής ασφάλειας (Video)

Νέα παρέμβαση του πρώην προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελου Βενιζέλου, αυτή τη φορά από τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, και επέμεινε στην εκτίμησή του ότι η χώρα είναι «μη διακυβερνήσιμη».

Συγκεκριμένα, ο Ε. Βενιζέλος σημείωσε ότι «η χώρα είναι μη διακυβερνήσιμη γιατί δεν υπάρχει το κοινωνικό συμβόλαιο», προσθέτοντας ότι «μόνο στην Ελλάδα αυτό που λέγεται υποκειμενική φτώχεια, δηλαδή αν σου φτάνουν τα λεφτά σου, είναι 67% “όχι”. Δηλαδή δηλώνουν ότι τα εισοδήματά τους είναι ανεπαρκή» και τονίζοντας ότι «αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψιν γιατί δημιουργεί κρίση νομιμοποίησης του συστήματος, αφορά και στην αντιπολίτευση και στους θεσμούς, όπως η Δικαιοσύνη, οι Ανεξάρτητες Αρχές»

«Η δημοκρατία έχει πρόβλημα όχι μόνο στην Ελλάδα. Δεν φταίει το Σύνταγμα και οι νόμοι αλλά ο τρόπος που συναντώνται οι θεσμοί με την κοινωνία», υποστήριξε ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ενώ σχετικά με την πορεία της οικονομίας σημείωσε ότι «από το 2026 πάμε σε ρυθμό μηδενικό» και συμπλήρωσε ότι «δεν μπορούμε να καλύψουμε την απόσταση με τις άλλες χώρες».

Όσον αφορά στην επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή της χώρας, ο Ε. Βενιζέλος, αφού ξεκαθάρισε ότι ο ίδιος δεν θα είναι υποψήφιος βουλευτής στις επόμενες εκλογές, εκτίμησε ότι «ο Τσίπρας δε δίνει έμφαση στο μέλλον. Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι η πρώτη δύναμη στην Κεντροαριστερά». Ωστόσο, υπογράμμισε ότι ο ίδιος δεν είναι «ομάδα» με τον Κώστα Καραμανλή και τον Αντώνη Σαμαρά.

Τέλος, ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε ότι «υπάρχει ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Η Ελλάδα, σε αντίθεση με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, έχει ένα υβριδικό πρόβλημα. Θεωρεί ότι η Τουρκία συνιστά απειλή. Άρα, υπάρχει ένα πρόβλημα ελληνοτουρκικών σχέσεων και Κυπριακού. Επίσης, έχουμε συνηθίσει 50 χρόνια από τη Μεταπολίτευση –αλλά η Μεταπολίτευση ήρθε μετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο και το πραξικόπημα της Χούντας, που είναι ένα καταγωγικό τραύμα της Μεταπολίτευσης– και αντιμετωπίζουμε τις καταστάσεις αυτές με μία χρονική χαλαρότητα. Τώρα, ο χρόνος στις διεθνείς σχέσεις πυκνώνει».

Διαβάστε επίσης

Ινστιτούτο Τσίπρα για την Οικονομία: Καταρρίπτεται ο μύθος του success story την περίοδο 2019 – 2024

Βουλή – Προϋπολογισμός: Σύγκρουση ΝΔ – ΠΑΣΟΚ για τις κουμπαριές

Δημοσκόπηση GPO: Κάτω από 24% η ΝΔ στην πρόθεση ψήφου – Συντριπτικά υπέρ των αγροτών οι πολίτες, κυρίαρχο συναίσθημα η ανασφάλεια