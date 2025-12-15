search
ΔΕΥΤΕΡΑ 15.12.2025 13:56
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.12.2025 12:27

Επιμένει ο Βενιζέλος: «Η χώρα είναι μη διακυβερνήσιμη γιατί δεν υπάρχει το κοινωνικό συμβόλαιο» – Βλέπει ζήτημα εθνικής ασφάλειας (Video)

15.12.2025 12:27
venizelos

Νέα παρέμβαση του πρώην προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελου Βενιζέλου, αυτή τη φορά από τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, και επέμεινε στην εκτίμησή του ότι η χώρα είναι «μη διακυβερνήσιμη».

Συγκεκριμένα, ο Ε. Βενιζέλος σημείωσε ότι «η χώρα είναι μη διακυβερνήσιμη γιατί δεν υπάρχει το κοινωνικό συμβόλαιο», προσθέτοντας ότι «μόνο στην Ελλάδα αυτό που λέγεται υποκειμενική φτώχεια, δηλαδή αν σου φτάνουν τα λεφτά σου, είναι 67% “όχι”. Δηλαδή δηλώνουν ότι τα εισοδήματά τους είναι ανεπαρκή» και τονίζοντας ότι «αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψιν γιατί δημιουργεί κρίση νομιμοποίησης του συστήματος, αφορά και στην αντιπολίτευση και στους θεσμούς, όπως η Δικαιοσύνη, οι Ανεξάρτητες Αρχές»

«Η δημοκρατία έχει πρόβλημα όχι μόνο στην Ελλάδα. Δεν φταίει το Σύνταγμα και οι νόμοι αλλά ο τρόπος που συναντώνται οι θεσμοί με την κοινωνία», υποστήριξε ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ενώ σχετικά με την πορεία της οικονομίας σημείωσε ότι «από το 2026 πάμε σε ρυθμό μηδενικό» και συμπλήρωσε ότι «δεν μπορούμε να καλύψουμε την απόσταση με τις άλλες χώρες».

Όσον αφορά στην επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή της χώρας, ο Ε. Βενιζέλος, αφού ξεκαθάρισε ότι ο ίδιος δεν θα είναι υποψήφιος βουλευτής στις επόμενες εκλογές, εκτίμησε ότι «ο Τσίπρας δε δίνει έμφαση στο μέλλον. Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι η πρώτη δύναμη στην Κεντροαριστερά». Ωστόσο, υπογράμμισε ότι ο ίδιος δεν είναι «ομάδα» με τον Κώστα Καραμανλή και τον Αντώνη Σαμαρά.

Τέλος, ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε ότι «υπάρχει ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Η Ελλάδα, σε αντίθεση με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, έχει ένα υβριδικό πρόβλημα. Θεωρεί ότι η Τουρκία συνιστά απειλή. Άρα, υπάρχει ένα πρόβλημα ελληνοτουρκικών σχέσεων και Κυπριακού. Επίσης, έχουμε συνηθίσει 50 χρόνια από τη Μεταπολίτευση –αλλά η Μεταπολίτευση ήρθε μετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο και το πραξικόπημα της Χούντας, που είναι ένα καταγωγικό τραύμα της Μεταπολίτευσης– και αντιμετωπίζουμε τις καταστάσεις αυτές με μία χρονική χαλαρότητα. Τώρα, ο χρόνος στις διεθνείς σχέσεις πυκνώνει».

Διαβάστε επίσης

Ινστιτούτο Τσίπρα για την Οικονομία: Καταρρίπτεται ο μύθος του success story την περίοδο 2019 – 2024

Βουλή – Προϋπολογισμός: Σύγκρουση ΝΔ – ΠΑΣΟΚ για τις κουμπαριές

Δημοσκόπηση GPO: Κάτω από 24% η ΝΔ στην πρόθεση ψήφου – Συντριπτικά υπέρ των αγροτών οι πολίτες, κυρίαρχο συναίσθημα η ανασφάλεια

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
sxoleio
ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Επεισόδιο με μαχαίρωμα μεταξύ μαθητριών σε γυμνάσιο

rififi_cosmotetv
ADVERTORIAL

«ΡΙΦΙΦΙ»: Απόψε η πρεμιέρα της νέας σειράς μυθοπλασίας της COSMOTE TV

petrounias-millousi-new
LIFESTYLE

Όταν η Βασιλική Μιλλούση «αναμετρήθηκε» με τον Λευτέρη Πετρούνια στους κρίκους (Video)

szijiarto
ΚΟΣΜΟΣ

Ούγγρος ΥΠΕΞ: «Οι ηγέτες της ΕΕ θέλουν να σύρουν όλη την Ευρώπη σε πόλεμο με τη Ρωσία» 

james-cameron
ΣΙΝΕΜΑ

James Cameron: Πώς ο πρώην οδηγός φορτηγού μπήκε στη λίστα των δισεκατομμυριούχων – Οι ταινίες, το box office και τα τεράστια ρίσκα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
NIKOS-ROMANOS_NEW
ΕΛΛΑΔΑ

100 πανεπιστημιακοί στο πλευρό του Νίκου Ρωμανού: «Καταγγέλλουμε την εκδικητική μεταχείριση»

nikos-androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Η δεύτερη διαγραφή του Γιώργου Λαμπράκη, κουμπάρου του Νίκου Ανδρουλάκη και η αμηχανία πριν την αντεπίθεση

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ο αποκλεισμός πολλών χαμηλοσυνταξιούχων από την έκτακτη ενίσχυση των 250 ευρώ

foureira-new
LIFESTYLE

Ελένη Φουρέιρα: «Επειδή ήμουν παιδί από την Αλβανία, έπρεπε να κάνω μεγαλύτερη προσπάθεια» (Video)

TSIPRAS PIERRAKAKIS DOUKAS PAPPAS
ΚΑΛΧΑΣ

Ο ανασχηματισμός έπεται του προϋπολογισμού, ο Φραπές εξοργίζει τα μπλόκα και το μπέρδεμα με τις κουμπαριές, τα συγχαρητήρια σε Πιερρακάκη και τα όρια με Τσίπρα 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 15.12.2025 13:56
sxoleio
ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Επεισόδιο με μαχαίρωμα μεταξύ μαθητριών σε γυμνάσιο

rififi_cosmotetv
ADVERTORIAL

«ΡΙΦΙΦΙ»: Απόψε η πρεμιέρα της νέας σειράς μυθοπλασίας της COSMOTE TV

petrounias-millousi-new
LIFESTYLE

Όταν η Βασιλική Μιλλούση «αναμετρήθηκε» με τον Λευτέρη Πετρούνια στους κρίκους (Video)

1 / 3