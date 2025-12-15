Ινστιτούτο Τσίπρα για την Οικονομία: Καταρρίπτεται ο μύθος του success story την περίοδο 2019 – 2024

To Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα δημοσιεύει την 1η έκδοση της περιοδικής σειράς FLASH Ανάλυση | Οικονομία. Η σειρά θα περιλαμβάνει σύντομες αναλύσεις πάνω σε θέματα της ελληνικής και ευρωπαϊκής οικονομίας, φιλοδοξώντας να τροφοδοτήσει τη δημόσια συζήτηση με στοιχεία και επεξεργασίες.

Η 1η έκδοση με τίτλο «2014-2024: Συγκρίνοντας τις επιδόσεις των κυβερνήσεων στα βασικά οικονομικά μεγέθη» επιχειρεί τη σύγκριση της περιόδου της υποτιθέμενης “οικονομικής καταστροφής 2015-19” και της περιόδου της υποτιθέμενης “οικονομικής απογείωσης 2019-24” στη βάση εξέλιξης των βασικών οικονομικών μεγεθών.

Οι επεξεργασίες για τη δεκαετία 2014-2024, έχουν βασιστεί σε στοιχεία της EUROSTAT, και το έτος 2024 έχει επιλεγεί καθώς είναι το πιο πρόσφατο έτος για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Το γενικό συμπέρασμα που προκύπτει, είναι ότι οι επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας δεν υποστηρίζουν κάποιο success story κατά την τελευταία πενταετία. Μετά τη βαθιά ύφεση της περιόδου 2010-13, η Ελλάδα επέστρεψε σταδιακά σε θετικούς ρυθμούς μεγέθυνσης, οι οποίοι συνεχίζονται μέχρι σήμερα με κάποιες επιμέρους διαφορές.

Στην πρώτη πενταετία (2015-19) καταγράφηκε ταχύτερη αύξηση των εξαγωγών, ταχύτερη αποκλιμάκωση του ποσοστού ανεργίας και αύξηση του μεριδίου των μισθών στο ΑΕΠ.

Στη δεύτερη πενταετία (2019-24) υπήρξε μείωση του μεριδίου των μισθών και ταχύτερη αύξηση των επενδύσεων, η σύνθεση των οποίων δεν συνεισφέρει ιδιαίτερα στην παραγωγική δυναμικότητα της οικονομίας.

Ειδικότερα, σε αυτό το πρώτο δελτίο, γίνεται λόγος για κατάρριψη του success story της κυβέρνησης, καθώς, όπως επισημαίνεται, η οικονομία σε περίοδο εκτός κρίσης (2023-2024) μεγεθύνεται με τους ίδιους ρυθμούς ανάπτυξης όπως και την περίοδο που βγαίναμε από την κρίση επί Αλέξη Τσίπρα (2018-2019) παρά το γεγονός ότι τότε δεν υπήρχαν οι πόροι του ταμείου ανάκαμψης. Είναι χαρακτηριστικό ότι «κατά τα δύο τελευταία έτη 2023 και 2024 η ελληνική οικονομία μεγεθύνεται με ρυθμό 2.1%. Τον ίδιο ρυθμό μεγέθυνσης κατέγραψε όμως και το 2018 κατά την έξοδο από το μνημόνιο, ενώ το 2019 αυξήθηκε στο 2.3%».

Επίσης, βασικά συμπεράσματα που συμπεριλαμβάνονται στο παρούσα έκδοση είναι:

Με βάση τα στοιχεία, «η μεγέθυνση της ελληνικής οικονομίας εξακολουθεί να στηρίζεται στην ιδιωτική κατανάλωση. Το “παραγωγικό πρότυπο”, όπως εκφράζεται από τη σύνθεση του ΑΕΠ, παραμένει ίδιο με εκείνο του παρελθόντος, παρά τις εξαγγελίες περί διαρθρωτικών αλλαγών».

Η ανεργία επί Τσίπρα (2014-19) μειώθηκε κατά 8,7%, ενώ επί Μητσοτάκη, με ασφαλή διάδρομο εκτός μνημονίων και κρίσης, μειώθηκε μόνο 7,8 %.

H Ελλάδα είναι προτελευταία στην ΕΕ στο ποσοστό επενδύσεων επί του ΑΕΠ. Όπως επισημαίνεται, «πρόκειται για το σημαντικότερο – και ουσιαστικά το μόνο – μακροοικονομικό στοιχείο της περιόδου 2019-24 που υπερτερεί της περιόδου 2015-19, κάτι μάλλον αναμενόμενο λόγω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας». Παρόλα αυτά, «αξίζει να αναφερθεί ότι η Ελλάδα παραμένει στην προτελευταία θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση (μέσος όρος 21,2%)».

Οι προβλέψεις για αύξηση των επενδύσεων 15% δεν επιβεβαιώθηκαν, αντιθέτως, «η πραγματική αύξηση των επενδύσεων ήταν κοντά στο ένα τρίτο της προβλεπόμενης, διαψεύδοντας την κυβερνητική αισιοδοξία».

Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά μόλις 2.5% επί Μητσοτάκη. Επί Τσίπρα αυξήθηκαν κατά 7.1%, επομένως διαψεύδονται οι κυβερνητικοί ισχυρισμοί για ενίσχυση της εξωστρέφειας και ανταγωνιστικότητας.

Πραγματική αναδιανομή εισοδημάτων είχαμε επί Τσίπρα – Είχε αυξηθεί το μερίδιο των μισθών στο ΑΕΠ -Πόσο χειροτέρεψε επί Μητσοτάκη.

Όλη η ανάλυση του Ινστιτούτου Τσίπρα:

Διαβάστε επίσης:

Βουλή – Προϋπολογισμός: Σύγκρουση ΝΔ – ΠΑΣΟΚ για τις κουμπαριές

Δημοσκόπηση GPO: Κάτω από 24% η ΝΔ στην πρόθεση ψήφου – Συντριπτικά υπέρ των αγροτών οι πολίτες, κυρίαρχο συναίσθημα η ανασφάλεια

Βουλή – Προϋπολογισμός: «Έτος προκλήσεων» το 2026 για τον Γεραπετρίτη