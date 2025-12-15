search
15.12.2025 10:18

Βουλή – Προϋπολογισμός: «Έτος προκλήσεων» το 2026 για τον Γεραπετρίτη

15.12.2025 10:18
Το 2026 ως «έτος προκλήσεων» περιέγραψε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, υπογραμμίζοντας από το βήμα της Ολομέλειας ότι η Ελλάδα αναλαμβάνει καίριους ρόλους στη διεθνή σκηνή. Μεταξύ αυτών, ανέφερε την ανάληψη της προεδρίας του Eurogroup, καθώς και την προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ τον ερχόμενο Οκτώβριο. Παράλληλα, σημείωσε ότι στις 9 Φεβρουαρίου θα εορταστεί για πρώτη φορά παγκοσμίως η ημέρα ελληνικής γλώσσας.

Ο υπουργός Εξωτερικών ανέλυσε την ενίσχυση του διπλωματικού αποτυπώματος της χώρας, εστιάζοντας ιδιαίτερα στην αύξηση των εσόδων του υπουργείου, γεγονός που -όπως τόνισε- έχει καταστήσει εφικτή μια πιο ουσιαστική και ενεργή εξωτερική πολιτική. Αναφορικά με τον προϋπολογισμό του υπουργείου Εξωτερικών, επισήμανε ότι από τα 286 εκατ. ευρώ το 2023, το ποσό ανέρχεται στα 440 εκατ. ευρώ το 2026.

Ειδικότερα, έκανε γνωστό ότι τα προξενικά τέλη αυξήθηκαν σημαντικά, από 4,5 εκατ. ευρώ το 2023 σε 30 εκατ. ευρώ σήμερα. «Με αυτά τα χρήματα έχουμε καταφέρει πολλά στα κτίρια του εξωτερικού τα οποία πρέπει να αποπνέουν ισχύ, όχι μόνο να είναι ευπρεπή. Η ελληνική σημαία πρέπει να είναι στον ιστό κτιρίων που αποπνέουν ισχύ», ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, ενημέρωσε ότι τα 90 ακίνητα στο εξωτερικό που μεταβιβάστηκαν από το υπουργείο Οικονομικών στο υπουργείο Εξωτερικών έχουν ήδη αναβαθμιστεί αξιοποιώντας τους νέους αυτούς πόρους.

Κάνοντας λόγο για το μεγαλύτερο πρόγραμμα αναβάθμισης διπλωματικών κτιρίων που έχει υλοποιηθεί ποτέ, αναφέρθηκε στην κατασκευή νέων εγκαταστάσεων σε Λευκωσία και Βαγδάτη, στην εκτενή ανακαίνιση της ελληνικής πρεσβείας στην Ουάσιγκτον, στην αναστήλωση της πρεσβείας στο Ζάγκρεμπ, καθώς και σε εργασίες επισκευής σε σειρά άλλων πρεσβειών.

Τέλος, ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε και στις οικονομικές απολαβές του προσωπικού του υπουργείου, σημειώνοντας ότι προβλέπεται συνολικό πακέτο αυξήσεων ύψους 30 εκατ. ευρώ.

