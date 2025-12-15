Προϋπολογισμός 2026: Επανεκκίνηση για την κυβέρνηση και στο βάθος… ανασχηματισμός

Εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, τα μεσάνυχτα της ερχόμενης Τρίτης προς Τετάρτη ο προϋπολογισμός για το 2026 θα ψηφιστεί από το σύνολο της Κ.Ο. της ΝΔ, ουσιαστικά πιστοποιώντας και τη στήριξή της στην κυβέρνηση. Ωστόσο, η ψήφιση του προϋπολογισμού έχει ιδιαίτερη σημασία για τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς.

Συγκεκριμένα, Μαξίμου και Πειραιώς επενδύουν πάρα πολλά στο φορολογικό πακέτο που περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό και το οποίο – όπως κατέγραψαν οι δημοσκοπήσεις – έγινε δεκτό με… χλιαρό τρόπο από τους πολίτες. Κυβερνητικές πηγές υποστηρίζουν ότι τα πραγματικά αποτελέσματα από τις νέες φοροελαφρύνσεις θα γίνουν ορατά από τη πρώτη μισθοδοσία του νέου έτους, όταν, ακριβώς λόγω των νέων μέτρων, οι αποδοχές εκατοντάδων χιλιάδων εργαζομένων θα καταγράψουν αυξήσεις.

Άλλωστε και ο ίδιος ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στους προέδρους των τοπικών οργανώσεων της ΝΔ (ΔΕΕΠ και ΔΗΜΤΟ), αναφερόμενος στη συζήτηση στη Βουλή, υπογράμμισε ότι «είμαστε στην ευχάριστη θέση να ψηφίζουμε έναν προϋπολογισμό ο οποίος κάνει πράξη αυτό το οποίο πάντα ισχυριζόμουν ότι πρέπει να είναι το κεντρικό μέλημα της οικονομικής μας πολιτικής: πώς θα μετατρέπουμε τη συλλογική μας πρόοδο, την πρόοδο της οικονομίας μας, σε ατομική προκοπή».

Προσέθεσε, δε, ότι ο προϋπολογισμός αυτός «συμπεριλαμβάνει φορολογικές απαλλαγές ύψους 1,76 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η κυβέρνηση της ΝΔ έχει μειώσει παραπάνω από 80 φόρους, έχει στηρίξει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών απέναντι στην επίμονη ακρίβεια», αναφερόμενος σε όσους θα δουν αυξήσεις στα εισοδήματά τους – από τους πολύτεκνους και τους νέους μέχρι τις οικογένειες με παιδιά, τους συνταξιούχους, κ.λπ. Στην κυβέρνηση θεωρούν ότι το κλίμα θα αλλάξει άρδην μόλις φανούν οι πραγματικές – θετικές – συνέπειες των μέτρων στο πορτοφόλι των πολιτών.

Από εκεί και πέρα, και αφού γίνει εμφανές το αποτύπωμα των νέων μέτρων, πλέον στον ορίζοντα ξεπροβάλλει έντονο το ενδεχόμενο ανασχηματισμού της κυβέρνησης και, μάλιστα, κατά πάσα πιθανότητα πριν το τακτικό συνέδριο της ΝΔ, το οποίο θα πραγματοποιηθεί την άνοιξη του 2026 (μάλλον τον Απρίλιο), κίνηση η οποία θεωρείται ότι θα «σφραγίσει» την προσπάθεια επανεκκίνησης της κυβέρνησης, η οποία «σέρνεται» από την περίοδο της ΔΕΘ.

Προς το παρόν, το μόνο που είναι απολύτως σαφές για τον ανασχηματισμό είναι ότι το κυβερνητικό σχήμα που θα προκύψει από αυτόν θα «πάει» μέχρι τις εθνικές κάλπες, όποτε κι αν αυτές στηθούν, ενώ σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, βασικό κριτήριο για το ποιοι μένουν και ποιοι φεύγουν από την κυβέρνηση θα είναι η αποτελεσματικότητα στην υλοποίηση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης, κάτι που υπογράμμισε ο Κ. Μητσοτάκης στην ομιλία του στα κομματικά στελέχη, λέγοντας ότι «αποδίδω μεγάλη σημασία στην ολοκλήρωση των έργων που έχουμε δρομολογήσει και έως τις εκλογές του 2027 δεν πρέπει να υπάρχει γωνιά της Ελλάδας που η κυβέρνησή μας να μην έχει αφήσει το δικό της τοπικό αποτύπωμα».

Ένα άλλο κριτήριο για τον ανασχηματισμό φαίνεται ότι θα είναι η… γεωγραφία, ώστε στο κυβερνητικό σχήμα να εκπροσωπούνται όσο το δυνατόν περισσότερες περιοχές της χώρας, ενώ οι πληροφορίες κάνουν λόγο για υπουργοποιήσεις και… υφυπουργοποιήσεις κι άλλων μελών της Κ.Ο., και για να επέλθει… ηρεμία. Βέβαια, όλα αυτά βρίσκονται ακόμα στο επίπεδο των φημών και των πληροφοριών, καθώς ο ίδιος ο Κ. Μητσοτάκης δεν έχει πει τίποτα, ενώ είναι γνωστή η… απέχθειά του για μεγάλες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα και η προτίμησή του σε σημειακές παρεμβάσεις.

Ιδιαίτερη βαρύτητα, πάντως, για τις εξελίξεις θα έχουν και οι αγροτικές κινητοποιήσεις – προς το παρόν, η φάση είναι συγκρουσιακή – και το τι θα συμβεί από τούδε με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς στην κυβέρνηση προετοιμάζονται για νέα δικογραφία, η οποία, λένε κάποιες πληροφορίες, θα επιβαρύνει πολύ το κλίμα. Η γραμμή, πάντως, από την κυβέρνηση είναι ότι δεν θα υπάρξει η παραμικρή συγκάλυψη, παρότι μέχρι στιγμής το σκάνδαλο παραμένει σχεδόν απόλυτα «γαλάζιο».

