Αυτοί είναι οι δράστες στο μακελειό του Σίδνεϊ: Ο 24χρονος δράστης και ο άγνωστος με το σακίδιο (video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ταυτοποιήθηκε ο ένας από τους δύο δράστες στο μακελειό του Σίδνεϊ με τους 12 νεκρούς και τους 29 τραυματίες.
Πρόκειται για τον 24χρονο Ναβίντ Ακράμ, μόνιμο κάτοικο του Σίδνεϊ, Πακιστανικής καταγωγής, ο οποίος ήταν αυτός που πυροβολούσε από την πεζογέφυρα, ενώ ο συνεργός του, ένας μεγαλύτερος σε ηλικία άνδρας, είχε εξουδετερωθεί από έναν πολίτη που του άρπαξε το όπλο.
O ήρωας, όπως χαρακτηρίζεται δικαίως, έχει δεχτεί δύο τραύματα από σφαίρες, από τον 24χρονο που πυροβολούσε από τη πεζογέφυρα.
Η αστυνομία ερευνά την ενδεχόμενη συμμετοχή ενός τρίτου ενόπλου στην επίθεση, ενώ ειδική ομάδα πυροτεχνουργών εξετάζει αρκετές συσκευές αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών, είπε ο Λάνιον. Ο Μάικ Μπουργκές, υψηλόβαθμος αξιωματούχος των υπηρεσιών πληροφοριών της Αυστραλίας δήλωσε ότι ένας από τους υπόπτους για την επίθεση, o 24χρονος, ήταν γνωστός στις αρχές, ενώ δεν είχε αξιολογηθεί ως άμεση απειλή.
Τα στοιχεία του δεύτερου δράστη δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί.
Ακολουθούν σκληρές εικόνες:
Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, από τα 12 θύματα, το μικρότερο είναι ένα κοριτσάκι 11 ετών, το οποίο παραθέριζε στην παραλία του Μποντάι με τους γονείς του. Ανάμεσα στους νεκρούς είναι και ένας πολίτης του Ισραήλ, σε μια επίθεση που έγινε ανήμερα της εβραϊκής γιορτής του Χάνουκα.
Οι δύο ύποπτοι άνοιξαν πυρ στην παραλία Μπόνταϊ το μεσημέρι, ξαφνιάζοντας τον κόσμο και σκορπώντας τον πανικό.
Στην παραλία πραγματοποιούνταν μια εκδήλωση για τον εορτασμό της πρώτης ημέρας του Χάνουκα, με τους πυροβολισμούς να πέφτουν στο βόρειο τμήμα της αχανούς παραλίας.
Η γιορτή ήταν δίπλα από την πεζογέφυρα όπου βρέθηκαν οι δύο δράστες προκαλώντας το μακελειό.
Διαβάστε επισης:
Νετανιάχου για μακελειό στην Αυστραλία: Είχα πει στον Αλμπανέζι ότι η κυβέρνησή του ρίχνει λάδι «στη φωτιά του αντισημιτισμού»
Μακελειό στο Σίνδεϊ: «Αδελφές και αδελφοί μας δέχθηκαν επίθεση από ελεεινούς τρομοκράτες» είπε ο πρόεδρος του Ισραήλ
Στο Βερολίνο Γουίτκοφ και Κούσνερ ενόψει της κρίσιμης συνάντησης για την Ουκρανία – «Θα υπάρξουν συμβιβασμοί», λέει ο Ζελένσκι
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.